作为发病率仅次于乳腺癌、致死率仅次于卵巢癌的女性常见恶性肿瘤，宫颈癌堪称不折不扣的 “红颜杀手”，其防治已成为全球的共同课题。中国疾控中心统计数据显示，国内宫颈癌每年新增发病数超过 10 万，约占全球宫颈癌新发病总数 20%。研究显示，HPV（人乳头瘤病毒）是引发宫颈癌变的元凶，而 HPV 疫苗的出现使得宫颈癌成为了目前唯一可以通过疫苗进行早期预防和治疗乃至根除的癌症。

很长一段时间以来，默沙东等国外医药巨头垄断了国内九价 HPV 疫苗市场，但一两个 “疫苗之王” 的产能实难满足全球市场的需求。目前，国内多款在研 HPV 疫苗已进入Ⅲ期临床实验阶段，万泰生物之后，瑞科生物、康乐卫士等相关厂商也加快进入资本市场的步伐，这些都有望在不久的将来显著提高国产 HPV 疫苗的供给，缓解 HPV 疫苗巨大的市场缺口。

市场缺口超 3400 亿元

国际上，HPV 疫苗问世时间早，目前已处于成熟发展阶段。美国的默沙东和英国的葛兰素史克是 HPV 疫苗的先行者，二者在 HPV 疫苗的研发和生产方面领先全球近 10 年。

随着各发达国家不断将 HPV 疫苗纳入免疫规划范围内，HPV 疫苗在发达国家的市场几乎已经饱和。因此，上述两家疫苗巨头企业将苗头对准发展中国家，通过探索新兴市场来扩大 HPV 疫苗市场规模。

2016 年 7 月，HPV 疫苗开始进入国内市场。先是葛兰素史克生产的希瑞适获得中国食品药品监督管理总局（CFDA）的上市许可，成为国内首个获批的预防宫颈癌的 HPV 疫苗。一年后，国内首个宫颈癌疫苗也正式上市。

如今，默沙东的 Gardasil（四价）及 Gardasil9（九价）、葛兰素史克的 Cervarix（二价）、万泰生物的馨可宁（二价）占据了我国主流的 HPV 疫苗市场。

据了解，所谓的二价、四价和九价疫苗的区分标准是预防病毒的数量。一般来说。预防的 HPV 病毒种类越多，价格也越高：HPV 二价疫苗主要预防 HPV16 型和 HPV18 型两种与宫颈癌变相关的病毒；HPV 四价疫苗在此基础上还能预防 HPV6 型和 HPV11 型病毒，它们主要针对的是尖锐湿疣。HPV 九价疫苗在以上四种基础上，又另外增加了五种病毒的预防。

由于九价疫苗对宫颈癌有效预防率达到 90%，且目前仅有默沙东独家生产供货，致使九价 HPV 疫苗目前在国内已 “一针难求”。

而在整个国内 HPV 疫苗市场中，供不应求的局面始终存在。

华西证券根据中检院 HPV 疫苗批签发量测算，2017-2021 年国内累计共有 2000 万人已经完成 HPV 疫苗全程免疫接种。国内 9-45 岁女性人群数量约为 3.81 亿人，目前国内 HPV 疫苗接种在适龄女性中的渗透率仅约 7%。

进一步推算，适龄接种女性人群大约为 3.6 亿人，按三针法估算，约有 10.8 亿支的接种需求，以当前国内价格最低的二价 HPV 疫苗馨可宁每支 330 元的单价来计算，国内仅二价 HPV 疫苗理论上对应着 3564 亿元的市场空间。而截至 2020 年，我国整个 HPV 疫苗市场的实际销售额仅为人民币 131 亿元，不足上述理论值的 3.7%。

当前，国内 HPV 疫苗市场规模远未到达峰值，潜力巨大。目前，已有盈科资本、清池资本、博裕资本、易方达资本、济峰资本、元生创投等机构在这一赛道加以布局。相信随着后续适龄男性接种率持续提高以及部分地区启动二价 HPV 疫苗的免费接种计划，将进一步有力促进 HPV 疫苗的宣传普及。

两款九价 HPV 疫苗有望问世

作为全球第三家获得 HPV 疫苗上市许可的企业，万泰生物是名副其实的国产二价 HPV 疫苗第一股。其研发的二价 HPV 疫苗馨可宁于 2019 年获批上市，成为首支获批的国产宫颈癌疫苗。此外，万泰生物旗下还有两款九价 HPV 疫苗正处于Ⅲ期临床实验中，分别适用于 18~45 和 18~26 岁人群。

2020 年 4 月，万泰生物登陆上交所主板，发行价 8.75 元/股。受 HPV 疫苗销售和新冠红利影响，不到两年的时间里，万泰生物的股价、成交量、市值一路水涨船高，其股价已飙升为上市之初的 20 倍，市值也站上了 1569 亿元新高峰。

巨大的市场需求赋予了更多疫苗研发厂商追梦的机会，原新三板公司康乐卫士和来自江苏泰州的瑞科生物则将目标对准了含金量更高的国产九价 HPV 疫苗第一股的宝座。

2021 年 7 月，瑞科生物向港交所提出上市申请，6 个月后，瑞科生物二度递表，并于日前通过港交所聆讯，有望在今年 4 月正式登陆港交所；康乐卫士则是在新三板精选层辅导期内被平移至北交所上市辅导，并于今年 3 月初通过了北京证监局的上市辅导验收。

据了解，康乐卫士主要从事重组蛋白类疫苗的研发，在新型重组 HPV 疫苗研发方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。2021 年半年报显示，康乐卫士的 HPV 疫苗研发管线覆盖三价、九价、十五价，均有望率先实现商业化。

其中，三价 HPV 疫苗正处在临床Ⅲ期研究，且已完成受试者接种；针对女性适应症的九价 HPV 疫苗处于Ⅲ期临床试验阶段；针对男性适应症的九价 HPV 疫苗尚处于Ⅰ期临床实验阶段；在研的重组型十五价 HPV 疫苗是目前全球价型最高的在研 HPV 疫苗品种，覆盖了世卫组织指出的 13 个高危型 HPV，理论上可以将宫颈癌预防范围提升至 96% 以上，目前还处于拟申报临床阶段。

而此次即将正式登陆港交所的瑞科生物目前拥有 2 支二价 HPV 疫苗管线、1 支四价 HPV 疫苗管线、2 支九价 HPV 疫苗管线。

其中，九价 HPV 疫苗 REC603 是瑞科生物的核心产品，旨在提供针对 HPV6/11/16/18/31/45/52/58 型的保护，具有良好的免疫原性，高产、稳定的 HPV 病毒样颗粒，良好的安全性以及可扩展的生产潜力等优势。瑞科生物招股显示，REC603 已经进入到Ⅲ期临床试验阶段，已经完成受试者招募，计划于 2022 年上半年完成三针给药，并于 2025 年向国家药监局提交 BLA 申请。

研发门槛 10 年以上

生物医药属于盈利周期较长的产业，具有高投入、高产出、高风险等特点。不论是药物还是疫苗，从临床前研究到最终上市期间都需要大量的研发投入。在正式获批前，疫苗研发的漫长周期和前期高昂的资金成本也令人望而生畏。

国家医学考试中心专家委员会成员、北京大学第一医院主任医师陆海英表示，疫苗的研发过程十分严谨，固定周期约为 8~10 年。在满足安全性、质量和疗效等多项要求后，疫苗可以进入临床前的动物测试，这一过程至少需要 6~12 个月；之后来到耗时最长、花费最高的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期人体临床试验，这一过程至少需要 5~8 年，在获得可靠的临床数据后，才能报批药监部门并最终获得上市许可。

A 股医疗板块 2021 年半年报数据显示，万泰生物当期研发经费 2.04 亿元，在营收中占比 10.39%，排名第一的康希诺研发费用更高达 5.51 亿元，占比 26.74%。

目前，两家准上市九价 HPV 疫苗企业的研发投入都在逐年增加。其中，康乐卫士 2020 年度、2021 年度研发投入金额分别为 1.18 亿元、2.18 亿元；而瑞科生物在 2019 年、2020 年和 2021 年前九个月各期的研发开支为 0.63 亿、1.31 亿和 3.71 亿元人民币。为支撑其 5 条疫苗产品线同时研发的庞大资金需求，瑞科生物在申请上市前已完成 5 轮融资，累计金额达 23.51 亿元。

在主营业务收入为 0 的情况下，研发费用的提升也在加剧二者的亏损。

2021 年康乐卫士亏损 3.8 亿元，同比扩大 153%。自 2008 年成立以来，康乐卫士持续进行疫苗产品研发，但尚无疫苗产品上市销售盈利，且存在 7.36 亿元的累计未弥补亏损。预计未来一段时间内，公司仍将增加研发投入且处于持续亏损状态。

与之类似的，瑞科生物在 2019 年、2020 年和 2021 年前九个月期间的净亏损分别为 1.38 亿、1.79 亿和 5.20 亿元人民币。尽管融资数额在扩大，但成立近 10 年的瑞科生物目前也尚未实现其候选疫苗产品的商业化，没有从疫苗销售获得任何收益。

相比之下，上文中以二价 HPV 疫苗起家的万泰生物令人艳羡的二级市场表现已有了坚实的业绩支撑。年报数据显示，万泰生物 2021 年营收 57.5 亿元，同比增长 144.25%；净利润 20.16 亿元，同比增长 197.83%。

好在，康乐卫士完成上市辅导，瑞科生物通过上市聆讯，两家公司离真正的 IPO 都只差临门一脚。且两家旗下都至少有一款在研的九价 HPV 疫苗进入临床开发的尾声，预计 2~3 年后即可实现真正的商业化和盈利，并成功填补国产九价 HPV 疫苗市场的空白。