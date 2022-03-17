3 月 17 日，华米科技（NYSE：ZEPP）发布了 2021 年第四季度及全年财务报告，在该季度，公司营收为 16.62 亿元人民币（2.607 亿美元）；按照美国通用会计准则，每股摊薄净收入为 0.14 元人民币（0.02 美元）；按照美国通用会计准则，每 ADS 摊薄净收益为 0.55 元人民币（0.09 美元），其中每份 ADS 代表四股 A 类普通股。

为感谢股东的大力支持，除了将继续推进股票回购计划外，华米科技还宣布，将派发特别现金股息——每股普通股 0.025 美元或每份美国存托凭证 0.1 美元。公司将坚定地执行既定战略，实现股东长期价值最大化。

值得注意的是，华米科技的自有品牌表现格外优异：根据财报，2021 年全年 Amazfit 和 Zepp 出货量增长达 59.6%，收入增长达 45.8%。

“2021 年，我们继续壮大自有品牌 Amazfit 和 Zepp，进一步提升技术创新，丰富了产品组合，全年收入符合修订后的指引。” 华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪表示，尽管目前全球的宏观环境充满挑战，但 Amazfit 和 Zepp 的产品出货量在第四季度仍实现了稳定增长，同比增长达 14.3%，这表明两大品牌的全球影响力正日益扩大。公司保持着强劲的国际扩张势头，例如在北美地区，2021 年出货量增长了超过 200%。

IDC 近期发布的报告也显示，2021 年四季度，华米科技的 Amazfit 和 Zepp 成人手表出货量在巴西、土耳其、意大利、印尼、西班牙、俄罗斯等多个国家位居市场前三；而全年累计出货量则位列全球前五，超过了市场的整体增速。

在大力发展自有品牌的同时，黄汪强调，公司还将继续保持与小米科技在战略上的密切合作；双方目前正积极探索新产品的开发，其中最新一代小米手环 7 也将于年内推出。

截至 2021 年 12 月 31 日，华米科技智能设备的全球累计出货量，已经突破了两亿台。

华米科技 CFO 邓成表示，在全球新冠肺炎疫情蔓延和芯片短缺的阴影下，公司第四季度的收入仍达到了 16.62 亿元人民币，全年收入达 62.50 亿元人民币；其中，自主品牌产品贡献了 46.5% 的收入和超过一半的毛利润。

他同时强调，通过有效的成本控制措施，公司在第四季度减少了运营费用，全年毛利率也超过了 20%，比 2020 年保持了稳步提升；公司还将持续加强成本和运营管理，以便在疫情的影响减小时迅速抓住需求反弹。

目前，公司保持了充沛的现金流。截至 2021 年 12 月 31 日，华米科技拥有约 14.68 亿元人民币的现金及等价物，这个数字比上个季度末增加了 19%。