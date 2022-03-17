动点出海获悉，根据 PropertyGuru 提交给 SEC 的文件显示，该公司与其意向 SPAC 合并对象 Bridgetown 2 Holdings 的合并提案已获得其相关股东的批准。而接下来，这个新加坡房地产独角兽也将在当地时间本周五时于纽交所登陆上市。

据监管文件显示，合并后的实体将以 “PGRU” 的代码开始交易。而根据两家公司在去年发布的合并声明，合并后，该实体的企业估值约为 13.5 亿美元，其股权估值则约为 17.8 亿美元。

另一方面，合并后的实体将由 PropertyGuru 的 CEO 兼总经理 Hari V. Krishnan 和 CFO Joe Dische 领导。

而就这次 SPAC 合并而言，据了解，该交易预计将为 PropertyGuru 产生高达 4.31 亿美元的总收益（其中有 2.99 亿美元的部分为 Bridgetown 2 所提供）。

值得一提的是，上月中旬，我栏目也已指出了PropertyGuru 这一上市计划。根据当时的报道，PropertyGuru 正计划于今年第一季度末时上市。

PropertyGuru 由 Steve Melhuish 和 Jani Rautiainen 于 2007 年创立，现已成为新加坡家喻户晓的房地产垂直门户平台，目前，该公司在越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家都有开展相应业务。据介绍，该公司目前拥有超 280 万份的月房产登记量，每月通过 4.9 万名活跃房地产经纪人为东南亚五最大经济体（印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南）中的近 3700 万购房者提供服务。

在于上月发布的一份声明中，PropertyGuru 表示其 2022 年收入预计将增长至 1.45 亿新元（约合 1.06 亿美元），较去年同比增长 44%。据了解，该公司 2021 年的营收规模为 1.007 亿新元，较上年增长 22.7%。PropertyGuru 表示，之所以今年定下如此大幅提升的目标是得益于该地区正在逐渐摆脱疫情的影响。