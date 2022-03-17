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3 月 9 日欧盟表示通过加速发展可实现 2030 年 1000GW 太阳能装机目标。根据 SolarPowerEurope 发布的《欧洲光伏市场展望 2021-2025》，2030 年欧盟光伏装机将达 672GW，折算未来 9 年年均新增装机 56.3GW。本次目标提升至 1TW，意味着年均新增装机将达 92.8GW，预期上调 65%。由于对传统能源的依赖激发欧洲对可再生能源需求高涨，新能源市场将会被进一步扩大。

1 欧洲能源危机越演越烈

根据国际能源署（IEA）数据显示，2022 年 1 月，俄罗斯每日生产约 1130 万桶石油，仅次于美国与沙特。从出口量来看，2021 年 12 月，俄罗斯石油出口每日约 780 万桶，石油及天然气出口量在全球出口贸易中的占比达到 25％左右，而欧洲是俄罗斯能源出口的主要目的地，俄罗斯出口到欧洲的石油和天然气在俄罗斯总出口的占比分别达到 50％和 78％。

俄罗斯是欧洲的能源库，欧洲各国对俄罗斯的依赖程度高低不一，保加利亚几乎 100%、波兰约 80% 的天然气进口、比利时、法国与荷兰的比例不足 10%。2021 年 11 月份，欧洲从俄罗斯单日进口石油约 450 万桶，占其总进口量 34%。2021 年，俄罗斯天然气产量达到创纪录的 7628 亿立方米，同比增长 10%，仅次于美国。约三分之一（2450 亿平方米）用于出口，其中七八成天然气去往欧洲，向欧洲天然气供应量达 1680 亿立方米，占后者总需求的三分之一。

从欧洲能源消费端来看，石油和天然气占欧洲能源消费的主导地位，二者合计占总体能源消费的 59%，其中石油占比为 33.8%，天然气占比为 25.2%；煤炭是油气外的第三大能源，占比达到 12.2%；可再生能源占比达到 11.5%，是世界上可再生能源消费占比最大的地区；核电和水电占比分别为 9.6% 和 7.5%。

图：2020 年欧洲能源消费结构

集邦咨询认为：欧洲近些年对化石燃料的投资不断下降，促使一些欧洲国家关闭了燃煤发电厂以及部分核电站；同时对可再生能源的推进不断增大，能源转型路上导致欧洲的能源危机越演越烈，最终暴露在俄乌冲突之下。

2 欧洲可再生能源需求高涨

据集邦咨询了解，欧洲在去年电价就一路上行，2021 年下半年呈现翻倍式上涨。截止 2022 年 2 月，欧洲主要国家的电力均价都已超过每兆瓦时 300 欧元，而 2019 年同期为每兆瓦时 50 欧元以内。集邦咨询认为：由于先天性气候，能源对于欧洲必不可少，而电价上行进而导致欧洲对可在能源的需求度更高，从而激发庞大的新能源市场。

政策目标：欧洲一直在新能源政策制定上都很积极，各个国家都提出了可再生能源发展目标。加之俄乌冲突的爆发，欧洲对可再生能源的发展更是提上日程。3 月 8 日，欧盟委员会发布能源独立路线图，力求从天然气开始，在 2030 年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。这份行动计划名为《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》。3 月 9 日，欧盟委员会发布了 RePowerEU 通讯，旨在解决欧洲目前面临的能源安全和价格挑战。这项计划提出，通过加速发展可实现 2030 年 1000GW 太阳能装机目标。

同时，德国气候部门提出新的立法草案，拟将 100% 实现可再生能源发电的目标提前至 2035 年，较此前目标提前 15 年。而欧盟也计划快速推进其在 2021 年 7 月 14 日出台的 Fit for 55 减排计划，其中包括一项提议——今年推出 15 太瓦时的屋顶太阳能电池板。

光伏发电渗透率逐年攀升：2021 年欧洲电价上升，一方面是石油及天然气价格的上行；另一方面则是 2021 年可再生能源发电不及预期。以光伏发电为例，由于光照原因存在明显的季节性因素，每年 10 月到次年 2 月份，光伏月度发电量不及其他月份 50%。虽然 2021 年欧洲光伏装机量大幅上行，但冬季太阳能发电量季节性偏低，对缓解电力供给紧张无太大帮助。而水力发电与风力发电亦受天气影响明显，其下滑带动可在能源发电整体下行。据集邦咨询了解，2022 年初由于季节性影响，光伏发电光照偏低，2 月份对于欧洲的可再生能源电力供给不大，3 月份有望大幅增加。

据 SolarPower Europe（SPE）数据显示，2021 年欧盟光伏新增装机量约为 25.9GW，相比 2020 年的 19.3GW，同比增长 34%，创下欧盟年度光伏新增装机新纪录。截止目前，欧洲光伏装机容量累计已达到 164.9GW，其中德国 59.9GW，意大利 22GW。

图：2016-2019 历年欧洲光伏装机，单位：MW

集邦咨询认为：可再生能源发电对欧洲电力系统具有很大的影响，按照欧洲电力市场定价的方式，可再生能源发电优先上网，当可再生能源发电量不能满足用电需求时，才会使用发电边际成本更贵的能源。而目前欧洲可再生能源发电无法大部分满足市场需求，石油与天然气价格由于俄乌冲突导致位居高位，欧洲电力价格难以下行。长远来看，欧洲若想稳定其电力市场，一方面要加速能源转型，提高可再生能源的使用率，尽快掌控自己的能源系统；另一方面，多元化进口石油与天然气，减少对俄能源的依赖。

2022 年欧洲各国家光伏装机量需求依然强劲，将达到 37.3GW。从欧洲各个国家市场来看，德国、荷兰、西班牙、法国仍是需求强国，受激励政策及招投标的积极推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为 2022 年欧洲市场增长较快的国家。据集邦咨询预计，2022 年欧洲总装机需求将达到 37.3GW，相比 2021 年增长 22%，9 个 GW 级的市场将占据整体欧洲装机需求的 79.4% 的份额。

图: 2022 年欧洲各国家光伏装机量需求分析；单位：MW

欧洲绿电需求高涨，2021 组件进口明显上升。从 2021 年组件的进出口量来看，荷兰等欧洲国家的组件进口量较去年均有明显提升。2021 年全年组件出口 100.6GW，其中荷兰是组件出口量最多的国家。2021 年组件进口量约为 25GW，较 2020 年上升 93%。

值得注意的是，2021 年中国组件出口均价较 2020 年上涨 10.6%，但并没有影响到组件的出口量，截止 2021 年 12 月组价出口量环比上涨 14%，同比上涨 45%。

图：2020（里）与 2021（外）中国组件出口分布图

据集邦咨询预测：2022 年欧洲总装机需求将达到 37.3GW，同时随着欧盟提出各项政策规划，加速实现 2030 年 1000GW 太阳能装机目标，欧洲可再生能源市场有望加速进一步扩展。值得注意的是，在欧洲高需求的景气度下，预计欧洲对于光伏组件价格的接受度较高，并且由于其欧洲分销市场的存在，可以推断 2022 年欧洲光伏组件的进口量将会持续整体量价齐升。

虽然欧洲目前可再生能源渗透率较小，但后期具有较大的增长空间，是未来能源增量的主体部分。