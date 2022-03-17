3 月 17 日，云米科技 2022 春季战略新品发布会在线上举行。发布会上，云米科技创始人、CEO 陈小平重申云米科技潮牌的品牌定位将更为高端化，并发布了全新升级「⼀站式全屋智能」解决方案 “1=N44”，推出 30 万元起售、亿元级别墅专享的高端全屋智能套系，旨在打造全屋畅快互联互通的高端家居生活体验，让智能变得真正 “有用、好用”，这也是目前比较领先的全屋智能解决方案。

同时，云米全新高端全场景 AI 产品阵容也在发布会上重磅亮相，包括 Space Pro 云米 AI 全域风空调、Royal Pro coKiing 高端 AI 双屏冰箱、Boss 云米 AI 大屏冰箱、Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机、Space 云米 AI 智目油烟机、Super 2 2000G 云米·泉先 AI 净水器、Royal AI 激光影院等在内的多款高端潮流 AI 新品，全面加码布局高端全屋智能市场，带来更为舒适的全屋智能场景体验。

此外，管理全屋设备和智能场景、拥有 4 大能力和 4 大服务的云米 HomeMap 也借由此次发布会推出新品：Alpha X 毫⽶波超视感知雷达，助力全屋智能设备更⾼效、更主动地为用户服务，让用户更加轻松自如地掌握家的各种信息状况。

发布会上，云米还推出多套智能套系，以更好满足不同家庭的个性化需求。其中，专为亿元级别墅用户打造，多达 125 件 AI 产品在内的 Royal 套系，更是以 30 万元起售的价格，突破了国内全屋智能家居市场的 “天花板”，充分体现了云米抢占高端市场的决心与信心。

从单个产品到整体解决方案，云米让高端智能触达家庭生活场景的每个角落，真正把家变成一个智能整体，不断刷新高端全屋智能家居新体验，实现品牌向高端科技潮流化的完美跃升。

「一站式全屋智能」解决方案再升级，“1=N44” 打造高端全屋智能家体验

新一轮科技变革和消费升级的双重驱动下，智能化已经成为未来社会的一个重要发展趋势，正赋能年轻人的衣食住行等各类生活场景。特别是在后疫情时代，人们的居家时间变长，对家的智能化关注度也越来越高。成长在移动互联网浪潮下的年轻一代消费群体，对智能家居的需求更加明确，更注重价值与体验，希望家是一个整体，而非传统的一个个设备孤岛，全屋智能市场无疑将迎来全面爆发期。

作为全屋互联网家电的开创者，创业 7 年来，云米坚持用高科技缔造智能的家，致力于为中国家庭打造「⼀站式全屋智能」解决⽅案，提供涵盖 “智能家电 + 智能家居 + 软件服务” 全套智能家居体验，并不断向年轻人传递云米 “高端科技潮牌” 的品牌魅力。

凭借着科技潮流的 AI 产品和日益强大的品牌影响力，云米的智能产品受到越来越多年轻新中产用户的青睐。数据显示，目前云米已累计实现产品销售超 5000 万件，有超过 200 万户家庭选择购买成套的云米智能产品，其中 80、90 后用户占比高达 70%，中高端用户占比同样超过 70%，稳稳占据高端全屋智能市场第一阵营。

为了给用户带来更互联互通的全屋智能体验，本次发布会上，云米依托 AI：Helpful 的产品智能化理念和高端 AI 战略新品，发布全新 “1=N44” 解决方案，实现了「一站式全屋智能」解决方案的进一步跃升。

“1=N44” 的 1 代表 “「一站式全屋智能」解决方案”，即家是一个整体；N 是指共计 60 多种大类的智能 “全家桶” 产品阵容，集合了智能家电和智能家居两大产品部门，包括空调、冰箱、洗衣机、烟灶、净水机、扫地机、智能开关、路由器等；44 则是指云⽶全屋智能解决⽅案 HomeMap 具有的 4 大能力：无感组网、主动智能、空间感知、自然交互，以及云米为用户提供的包括方案设计、OTA 持续升级智能体验、Plus 会员、增值服务在内的 4 种服务。

陈小平表示，云米的 “1=N44” 提供了目前全球最完整的 AI 产品阵容，并通过以软件定义硬件的方式，对每一个产品都进行 AI 深度定制，让设备可以像⼈⼀样感知、分析和判断问题，从而满足用户的需求，同时通过 HomeMap 全屋智能解决方案，让全屋智能设备更高效、更主动为人服务，真正做到融合了全产品和全场景，让家成为一个整体。

高端AI 智能产品 “全家桶”，打造一屋子高科技

基于全新的 “1=N44”「一站式全屋智能」解决方案，云米发布了系列高端 AI 新品 “全家桶”，以覆盖全生活场景的成套 AI 产品，为用户提供从产品到解决方案的全方位智能家居体验，推动全屋智能家居应用的全面落地。

Space Pro 云米 AI 全域风空调（新风版）：全域新风除甲醛，把森林氧吧带回家

随着人们对健康关注度的不断提高，室内的空气质量问题也成为了消费者购买空调的关注点。Space Pro 云米 AI 全域风空调（新风版）配有 AI 鲜氧新风系统，涡轮风机持续从室外引⼊新鲜空⽓，经过 12 级 HEPA 滤⽹净化，由导⻛翼导流进⼊蒸发皿，最后穿过全域⻛专利⻛道，深度净化室外空⽓，释放新⻛。60m³/h 超⼤新⻛量，快速增氧，1 小时全屋换新风。除臭除异味的同时，又能保证室内空气含氧量，就算室内人再多也不怕闷。

而北方冬天室外冷，直接从室外引入新风，如若无法快速稳控室内温度，舒适度将大打折扣。Space Pro 云米 AI 全域风空调（新风版），通过温度传感器智能检测室内外空⽓温差，结合 AI 算法自动加热新风，实现室内恒温送新风，使得吹出的新风不再忽冷忽热，在引入新风的同时，兼顾舒适体验。

针对影响家庭空气质量的一大元凶——甲醛问题，Space Pro 用活性锰催化除甲醛，将甲醛彻底分解成无害的水、二氧化碳，无二次污染。10㎡ 卧室 90 分钟除醛率⾼达 99%，远⾼于国家安全标准，让家人的每一口空气，都吸得沁心入脾，安全放心。

5 万元！Royal Pro coKiing 高端 AI 双屏冰箱 ，引领冰箱市场高端化升级

高端的生活体验，精致的食物是不可缺少的一环。而高端食材往往对冰箱的温控、保鲜等功能提出更高的要求，特别是亿元级别墅/豪宅住户，更需要高奢冰箱。为充分满足高端人群的日常生活需求，云米专门推出一款高端科技冰箱——Royal Pro coKiing 高端 AI 双屏冰箱，售价 5 万元！Royal Pro 用高奢大气的外观设计及深度的 AI 科技创新，彻底颠覆了高端冰箱体验，实现持续净化异味、精准控温、多个独立变温区、高端食材持久保鲜等多种高端且实用的功能。

Royal Pro coKiing 高端 AI 双屏冰箱采用意式古典美学的设计，高端原石岩板搭配黑镜玻璃，更显纯粹极简的高端生活品位。高端的奢华外表，搭配⼈感全景视窗，左设旗舰级 27″ 全景触控大屏，右配调温、设置功能的快控屏，靠近冰箱，冷藏室⾃动点亮仪式感满满。在视窗中，用户无需开门就可以看⻅冰箱内部的⻝材，减少不必要的开⻔，维持冰箱环境稳定，增强保鲜效果，而 AI 无界双屏的分布形式，让功能分类更清晰，操作更便捷。

保鲜珍稀食材，对冰箱的分区、精准控温/湿、无菌以及环境稳定性要求很⾼。Royal Pro ⾼端 AI 双屏冰箱的 AI 全域养鲜，专为珍稀⻝材储鲜设计，具有五大高端特性：①-32℃深冷速冻，锁住细胞活性，延长食材的最佳赏味期；②-15℃~5℃双独⽴宽幅变温舱，定制食材储存专属温度；③设置臻爱母婴舱，恒温储存母婴食材；④还配备了果蔬除菌舱，以 90% 高保湿度鲜养果蔬；⑤冷藏室的全域除菌净味系统，能 24h 全天候除菌 99.9%，净化异味。

2 万元 Boss 云米 AI 大屏冰箱 ：高端人士、卓越人生的第二台冰箱

云米洞悉高端商务人士对高端食材和用品保存条件的特殊要求，推出 Boss AI 大屏冰箱。Boss AI 大屏冰箱设置了 7 大精储空间，包括藏酒区、轻饮区、零食区、轻食区、果品保鲜区、药品美妆区、珍品干货区，各个空间内均不放生鲜肉菜，不存在串味可能，更好地保证珍品和藏酒的原味。

为了顺应后疫情时代的居家/办公室健身趋势，Boss 云米 AI 大屏冰箱还配备了 AI 健身功能。它搭载的 3D 体感智⽬，能精准捕捉⼈体姿势、动作，将⼈体与教练动作 AI 图像对⽐，智能判断、反馈动作的标准度。 有 “指导师级” 教练示范，每⼀步都有详细讲解，15+⼤类专业健身课程一应俱全。更令人惊喜的是，Boss 云米 AI 大屏冰箱重磅配置了哈曼卡顿顶级⾳响调校，让用户可以在健身、娱乐的时候享受沉浸式的听觉盛宴。

不止于商务会场，Boss AI 大屏冰箱还适用于更多生活场景。放在⾼级会议室，化身⽔吧，商务洽谈⽆忧；摆在别墅客厅，亲友举杯畅饮，共享格调时光；置于主⼈卧室，⾯膜保健品，精致私享。 Boss 云米 AI 大屏冰箱售价两万元，一台冰箱，能实现多种用途，适用于多种高端生活场景，是卓越人生的第二台冰箱。

售价 2 万元！Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机 引领 高端洗护新风潮

衣物混洗，容易洗坏甚至是造成交叉感染，高级衣物，更是不适合混洗。分区洗，是高端洗衣的需求。云米推出售价 2 万的 Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机，采用双筒一体式的极简设计，实现高端分区洗护，清洗干净的同时，还能保护衣物免受破坏和感染，呵护娇贵衣物，引领高端洗护新风潮。

Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机集合云米两大 AI 智能洗护黑科技——AI 智⽬洗和 AI 双筒智能投放，带来高端的智能洗衣体验。AI 智目洗可以实现智能洗衣精准调整：筒内置有微光谱污渍传感器，能智能感知洗涤⽔的脏污程度，以 AI 算法智能调整洗涤时⻓和程序，随着 Royal Pro 外部配备的 AI 智能双色 LED 漂洗灯带由红转蓝，整个洗涤状况也变得可视化，污净一目了然。AI 双筒智能投放，智能投放洗涤剂，精确到 1 毫升，⼀次投放 “续航” ⻓达 30 天，省时又省心。

针对部分高端衣物不能⽔洗的需求，Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机还特设微蒸空⽓洗的功能，3D 循环热⻛快速渗透⾐物纤维，20min 极速去味，让⾐物恢复蓬松柔软。

除了高端分区洗护外，Royal Pro coKiing 高端 AI 双筒洗衣机还配有越野级创新设计 8 维平衡减震系统，双筒高速同时脱水，稳如泰⼭。同时，上下双筒都配备双 DD 进口变频直驱电机，磁悬浮高速驱动，运行平稳，超低噪音，保证家居环境的安静舒适。

Space 云米 AI 智目油烟机： 颠覆传统吸烟原理，四面八方不跑烟

中国美食讲究蒸炒烹炸，只要厨房一开火，就是满满油烟味，一台好的油烟机是智慧厨房的必备。但市面上大部分油烟机吸力分散，容易跑烟，无法保持厨房空气流通。

Space 云米 AI 智目油烟机，从超⾳速战⽃机 F22 的发动引擎获得灵感，颠覆传统吸烟原理，左边开火左边吸，右边开火右边吸, 两边开火同时吸，让油烟无所遁形。专利导烟双翼设计，更联动燃⽓灶，独⽴开合翻转，导流吸⾛油烟；还能分区域智能分配吸⼒，单灶开⽕，单侧排烟；双灶开⽕，两侧同时排烟。

此外，AI 智目油烟机还吸搭载 AI 烟感探头，智能感知油烟颗粒物浓度，根据浓度智能调节导烟翼翻转⻆度，从⽽调节单侧吸⼒。大火爆炒时，烟机顶部两个环形进风口开启，实现上下左右，四重全域环吸，气味降低度 95% 以上。

Super2 2000G 云米·泉先 AI 净 ⽔器： 10 年稳定澎湃净水，高效去农残

云米始终致力于为消费者提供更好的净水体验，以 10 大类智能化创新、1000+项专利引领了净水行业的发展。2020 年，云米首创行业双 RO 专利技术，以 1200G 超⼤通量，4.2L/min 超大水量，实现 3 秒满杯，解决行业净水器出水量小的难题。

此次发布会，云米再次实现净水器通量的又一次飞跃，推出 Super2 2000G 云米·泉先 AI 净水器，以 2000G 澎湃海量，突破流速天花板，成为迄今出⽔最快的净水器。

不止于大通量，Super2 2000G 还突破性使用双 RO 创新设计，副 RO 保护主 RO，实现 10 年净⽔效果不衰减，10 年免换主 RO 滤芯，省钱又省心。而且还能 10 年稳定净水，水量不衰减。而 6:1 超⾼纯废水比，更能⼀年省下约 3650 瓶矿泉⽔。

值得一提的是，Super2 2000G 创新的乳白色超微气泡活性水，能达到去农残率超 95%，有效去除果蔬中的农残、激素、防腐剂。在清洗海鲜时，更能达到 99% 除菌率，有效去除海鲜中的细菌、有害添加剂，还原鲜甜本味。

Super 2 更采用炫彩大屏双出水龙头，用水量、水质实时看得见。高端品质，Super2 2000G 不仅再次引领净水行业的发展，更让高需求用户喝到更高品质、更健康的矿物质水。

4 万元 Royal AI 激光影院 ： 100〃影院级 AI 互动巨幕，打开你的家庭元宇宙

随着技术发展，消费者对娱乐设备的需求越来越高：屏幕要大、音效震撼、有沉浸感，智能互动、还要不伤眼……面对用户不断升级的高要求，云米重磅推出 Royal AI 激光影院，不仅带来超越想象的沉浸式巨幕娱乐体验，更彻底颠覆了传统家庭娱乐体验，完美诠释奢华、私享的高品位生活。

Royal AI 激光影院拥有 100〃影院级巨幕，相当于 263 台 iPhone13 的⼤⼩。传统 100〃投影仪，投影距离至少 2.5m，容易被路过挡光。而 Royal 投影距离只要 19.5cm，超短焦激光投屏，贴墙放就能投出 100〃巨幕。针对传统投影容易出现的软幕不平、台面不平、机位不正等问题，Royal AI 激光影院还采用 8 点梯形矫正，能够实现快速精准校准，使用更便捷舒心。

除了投影技术上的革新，Royal AI 激光影院在屏幕表现上也非常卓越。搭载菲涅尔光学抗光屏，抗光性能提升 90%，带来 1.6 倍的画面增益，在阳光照射下也非常清晰。而且它采用美国 DLP 仿生激光成像技术，漫反射成像，像月光般柔和护眼。

音效上，Royal AI 激光影院也带来绝佳体验。搭载菲涅尔光学发声屏，拥有 10 万级微震动独立发声单元，⾳画合⼀，巨幕就是超薄⾳响。配合哈曼卡顿专业调⾳ 、杜⽐认证全景声，带来三位一体的高端影院级音效。

此外，全新 AI 互动操作系统 vioPlay，更开启用户魔法般的 AI 互动体验。AI 互动空鼠，想看哪里，就指哪里；拼屏体验，两个节目一起看；自动熄屏，安全不伤眼。更搭载 AI 互动慧眼，智能捕捉⼈体⼿势、姿态、动作，AI 隔空手势，你的手就是遥控器。AI 健身、体感游戏等智能互动体验不在话下。

100〃影院级巨幕、超高清画质、三位一体影院级音效、丰富的智能互动体验……售价 4 万的 coKiing AI 激光影院 Royal，是你的家庭巨幕私享影院，让你足不出户就可以拥有奢华、专属的 IMAX 影院般的震撼视听体验，开启你的家庭元宇宙。

4 大能力+4 大服务：HomeMap 家庭元空间，让家轻松掌控

云米发布了高端智能 “全家桶”，提供了全球最完整、深度定制的 AI 产品阵容。但全屋智能产品，如何更好的管理和使用，以实现家的整体智能化？云米的解决方案是 HomeMap 家庭元空间。通过 HomeMap，用户可以查看、控制、管理全屋设备和各种智能场景，轻松调节家的环境状态；让全屋智能设备更⾼效、更主动地为用户服务。

HomeMap 具有的 4 大能力：无感组网、主动智能、空间感知、自然交互，让家成为一个整体，让智能家居设备具有 “思考” 能力。

无感组网：全屋智能设备无感闪连，一键组网，畅快体验

云米 seaLink 5GIoT 路由器，保障 3000M 高速网络的全屋覆盖，8K 超清电影、云游戏、远程办公都能畅快体验。一台 seaLink 路由器支持连接设备多达 250 台，满足全屋智能时代多台智能设备的联网需要。传统的设备连接网络，需要单台操作，体验非常繁琐，而云米 OneTouch2.0 可以实现无感闪连，一台智能设备开机时，app 自动发现设备，点击确认，一键联网，多台设备也只需一步。

空间感知： Alpha X 云⽶ AI 超视感知毫米波 雷达，超越人眼，见所未见

智能时代，家就像⼀个 “黑匣子”，感知能⼒⾮常重要。目前，市面上的人体感知主要分为两种方式：一种是红外，仅能检测 “有⼈经过”；另一种是摄像头视觉成像方案，但隐私泄露问题始终是需要用户担心的隐患。而毫米波能完美解决上述问题。它是一种车规级感知技术，广泛应用于自动驾驶，可以根据发射/接收信号的频率差别，监测⽬标活体的微⼩运动变化。

Alpha X 云⽶ AI 超视感知毫米波雷达，正是运用了车规级毫米波 60GHz，能⾮接触式的感知到家庭成员的存在状态、动作、运动轨迹、⼼跳、呼吸等，且感知更精准、更灵敏、更稳定。不仅如此，Alpha X 云⽶ AI 超视感知雷达仅通过毫⽶波反射识别监测空间内的活体状态和运动轨迹，不拍摄真实画⾯，能有效保护用户隐私。

主动智能： Alpha X 毫米波雷达联动全屋设备，让智能变得真正有用

目前市面上的所有方案都是被动智能，需要用户发出指令。而使用 Alpha X 毫⽶波雷达连接全屋智能设备，即可联动万物，实现全屋设备的主动智能。主动智能可以实现设备的自动控制。

毫米波雷达可以检测到房间内是否有⼈活动，有人的时候，灯光、空调等设备会⼀直开启，人离开房间则自动关闭；做完饭离开厨房自动关闭烟机，完全不用费心关闭设备，节能又环保。主动智能还能判断睡眠状态，自动调整灯光、窗帘等进入睡眠模式和起床模式。针对老人突发状况，主动智能也能立即提醒家人知晓。主动智能还可以精准定位室内宠物位置，设置智能报警入侵等。

自然交互：随地呼唤，精准响应，智能执行

在人们的智能生活中，语音交互技术已经得到广泛应用，但还存在一些问题。比如用户通过智能音箱控制时，每次都要回到音箱附近，又比如唤醒设备时，有时会出现多设备同时相应的状况，体验混乱。

云米小V 3.0 全新升级，让自然交互成为可能。云米小 V 3.0 能根据设备距离、状态等综合判断选择最佳设备应答，避免多设备同时响应的混乱体验，还可以根据上下⽂进⾏多轮问答，⽀持多设备连续交互，⽆需重复唤醒。云米小 V 3.0 还实现了空间语控，让分区控制成为现实。此外，用户还能根据个⼈偏好⾃定义语⾳，设置习惯⽤语执⾏智能场景模式。云⽶⼩ V 3.0，让用户想怎么说就怎么说！

4 种服务：从用户的需求出发，提供全套定制服务

除了围绕软硬件打造「一站式全屋智能」体验外，云米还从用户实际需求出发，提供包括方案设计、OTA 持续升级智能体验、Plus 会员、增值服务在内的全套定制服务，不仅全方位彰显了云米高端科技潮牌的品牌定位，更为广大新中产消费者带来了绝佳的一站式智能服务体验。

高端全屋智能套系30 万元起售 亿元级别墅专享

针对家庭用户的需求，云米更为不同类型的家庭设置了智能套系解决方案，一键买齐全屋智能，让真正智能的高端家居生活顺利落户万千中国家庭。

针对成功人士，云米推出了更为奢华的 Royal 套系，囊括 125 件智能产品，适用于 8 房 3 厅的亿元级别墅，总价 30 万起，突破了国内全屋智能家居市场的 “天花板”，充分体现了云米抢占高端市场的决心与信心。

针对行业精英，云米搭配了 Space 套系，囊括 86 件智能产品，适用于 5 房 2 厅的千万级豪宅，总价 20 万；针对都市中产人群，云米推出了 Super 套系，囊括 56 件智能产品，适用于 3 房 2 厅的百万级洋房，总价 6-8 万，充分满足不同家庭的个性化需求。

为了进一步满足消费者对云米智能产品和智能场景的感知，云米持续发力线下渠道。目前，云米全国线下场景体验式门店已超 2000 家，全国服务网点数超 38000 个。在物流、安装、售后等服务方面，全国有 19 万专业师傅，从数万个服务网点为消费者提供最近的服务，能够快速响应消费者的需求，全面提升用户的使用体验。

当前，智能化浪潮由线上向线下奔涌，全屋智能的趋势不可阻挡。本次发布会上，云米提供了完整的深度定制高端 AI 产品阵容，展现了 1=N44 的「一站式全屋智能」解决方案，重新定义了家的未来。成立 7 年来，云米不断突破和升级技术，从产品到解决方案，云米让中国家庭拥有真正有用的智能家，引领着智能家居行业走得更远更好。