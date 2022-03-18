近日，网上有博主爆料华为 “今年发布的所有手机还是只有 4G 版本，但是通过手机壳可以做到 5G 的效果”，引发关注。据称，这是一种不仅仅可以用来保护手机，还允许 4G 手机连接到 5G 网络的手机外壳，其集成了 5G 调制解调器，通过 Type-C 接口与手机连接。华为手机能通过手机外壳获得 5G 网络数据。

从 2019 年被美国宣布列入出口管制的实体名单开始，华为手机业务受到剧烈影响，要知道华为手机在巅峰时刻几乎占据了中国手机市场的半壁江山，而且在高端机市场一度和苹果分庭抗礼。受到制裁后，华为蓬勃的智能手机业务受到严重的干扰，此后为了求生存甚至把子品牌荣耀完全独立出去，专心完成手机业务的延续。然而，手机壳实现 5G 功能像极了当年 iPod touch 用 “苹果皮” 实现通讯功能的做法，如今智能手机集成度大胜从前，华为真的有必要这样做吗？

手机业务困难重重

曾几何时，华为在国内手机市场已经是杠鼎之势，加上其较强的芯片设计能力作为护城河，高端系列 P 系列和 Mate 系列一度攻城略地横扫中国高端机市场，然而在美国的制裁下，台积电被禁止继续为华为代工麒麟芯片，缺芯成为华为的紧迫事，即便后来获准得到高通的芯片供应，但是也只有 4G 芯片可用。

据市场研究公司 Counterpoint 的数据表明，全球智能手机芯片 2021 年第四季度出货量联发科以 33% 位居榜首，高通则以 30% 位于第二名。后面依次是苹果、展锐、三星，而华为的海思芯片从去年同期的 7% 下降至 1%。可见华为海思芯片的艰难。

与此同时，Counterpoint Research 发布的报告显示，今年一月全球 5G 手机销量在总智能机的销量中的占比首次突破了 50%。中国市场是主要手机制造商 5G 手机需求的一个关键驱动力。中国电信监管机构表示，今年将增加 60 万个基站以进一步提高 5G 网络覆盖，使基站总数远远超过 200 万个。

整体而言，中国电信类运营商很早就开始了 5G 基站的铺设，5G 商用也已经三年多了，整体而言，国内用户对于 5G 手机的接受度较高。再加上近年来换机周期拉长，大家在换新机时明显更倾向于 5G 手机。

这种趋势对于受制于制裁又没有 5G 射频芯片可用的华为来说就很尴尬了，近日华为春季新品发布会发布的两款新机华为 P50E、nova9 SE 虽然都很不错，但仅支持 4G 这一点，还是可能会让一些用户望而却步。

从 2021 年全球手机市场以及中国手机市场的格局来看，遭遇美国持续打压后的华为已逐渐淡出主流厂商之列。市场研究机构 IDC 报告显示，2021 年全年，全球智能手机市场出货量达到 13.548 亿台，同比增长 5.7％。2021 年全年，排名全球智能手机市场出货量前五的厂商分别为：三星、苹果、小米、OPPO、vivo，没有华为的身影。而 2020 年华为手机全球出货量 1.89 亿台，凭借 14.6％的市场份额曾名列第三。

“华为皮” 或将为手机曲线救国方案

近日，华为春季发布会上余承东坦言华为目前处境之艰难，自从美方开始限制华为开始，华为不管是手机业务还是通信业务都受到了一定程度的影响。在这样艰难的情况下，华为不得不另谋出路。

很明显，华为依靠鸿蒙系统在手机系统市场稳住阵脚，并同步发力全屋智能等 AIOT 设备，打造新的软硬件增长点，以弥补手机业务的损失。据了解，鸿蒙系统目前全球每个月活跃用户已经达到了 5.8 亿。较大的用户基数也在一定程度上吸引了更多的开发者，目前全球已经有 540 万开发者为华为共同打造 HMS 生态，而基于 HMS 生态的应用也已经超过了 18.7 万个。

然而软件在一定程度上仍需要硬件来承载，作为普罗大众最离不开的智能设备，手机依旧是生活中最活跃的硬件设备，华为仍然希望能在解禁前稳住手机营收的生命线，因此采用手机壳实现 5G 通信的方案相信也不是空穴来风。

从技术难度上来看，之前也有一些厂商做过类似的方案，比如多年前第三方公司针对 iPod touch 和 iPad 推出的苹果皮，Moto Z3 的 5G 模块和红魔 3 发布会上宣称的 5G 战甲。其中 Moto Z3 的 5G 模块比较有参考性。

根据官方的数据，这款模块使用 Verizon 的 28 GHz 频谱，它带有一对高通的调制解调器（X50 5G NR Modem 和 X24 LTE-Advanced Modem）。当这款 5G Moto Mod 连接到 Moto Z3 之后，它将接管换手机的所有调制解调器功能，包括 4G 和 5G。其后，又有外媒报道，5G Moto Mod 自带电池，甚至可有效改善 Moto Z2 Force 的续航。

不过就算可以采用类似的方案，目前还有一些问题需要考虑或者解决。众所周知目前使用 5G 对于续航的影响较大，如果将 5G 模组通过 Type-C 接口与手机连接，其功耗管理难度相比内置的 5G 芯片是否会加大？其次在成本方面，大家能接受的手机壳价位与带有 5G 模块、天线加 USB 转接板的通信加强版手机壳的价位是否会有较大冲突，如果成本控制较难，定价与消费者预期相差较大，消费者为了省事大概率还是会优先选购内置 5G 芯片的手机。

总结

短期内还看不到美国制裁解除的迹象，所以 HarmonyOS 也好，“华为皮” 也好，华为一直没有放弃寻找新的出路来规避手机业务发展的不利因素。目前看来，“华为皮” 或许可以使华为手机突破重围，但是其可能给手机使用带来的不便利因素，也是制约其进一步发展的原因吧。