作为全球最大的公众对话服务平台，Twitter 最为人所知的一面或许是其现实世界 “第二屏” 的属性。在这里，用户不断在第一时间内分享世界各地正在发生的事情，并与其他用户展开讨论。然而，从品牌营销的角度上来说，面对如此庞大丰富的用户规模，Twitter 也正在成为广告主们展开品牌活动时不可或缺的一环，并且这对科技品牌来说尤为重要。

根据 Twitter 提供的数据，仅在 2022 年 1 月期间，Twitter 平台中科技相关的推文就达到了 5200 万条，同比增加 23%。而把时间拉长至一年，2021 年中，包含了智能手机硬件、电脑硬件以及居家办公在内的科技话题也都在 Twitter 上得到了大量讨论——与 “手机” 相关的推文达到了 1.62 亿条，与 “居家办公” 相关的推文达到 2100 万条，与 “电脑硬件” 相关的推文则达到了 900 万条。

可以看到，Twitter 正是科技爱好者的聚集地。然而，这些由海量公众对话所产生的科技产品的相关讨论，却不仅仅代表着人们聚焦方向上的一些变化趋势。从更深的层次来看，使这种变化出现的原因也同样值得重视。

Twitter 大中华区科技与汽车行业总经理薛博文（Powen Hsueh）表示，过去五年间，Twitter 上与科技品牌相关的正面讨论数量增加了 12.2 倍。其中，与中国科技品牌情感特点以及功能特点相关的积极讨论也都呈现了稳定的增长。

针对这一现象出现的原因，他指出，早些时候，“中国制造” 常被视作其他品牌的追随者，但近年来可以看到，中国科技品牌在功能以及产品研发方面都走到了世界前沿的位置，正是这些变化导致了其用户的情感认知度的不断正向提升。

“像国内手机品牌发布的无线快充，还有可能是世界上第一款商业化的屏下隐藏式镜头手机，这些都是海外品牌还没有办法制造或量产的独特设计。这些产品创新证明了国内品牌在科技行业的领导地位，而 ‘中国制造’ 的刻板印象也逐渐被 ‘中国智造’ 的概念所取代，这是我们非常乐于看到的发展。国产品牌已经不再仅仅代表物美价廉，他们代表的是创新和智慧创造。”

他进一步总结道，现阶段，中国科技品牌出海也就需要这三大 “秘诀”：首先是坚持创新，注重研发。当品牌同时具有研发跟科技实力的时候，才能够有稳固的出海基础。而营销噱头则并不是获取长线成功的关键。其次是聆听用户、注重用户体验。从新品发布、互动模式、购买体验到售后体验的所有体验步骤都非常重要，它能够协助品牌不断改进和提升品牌形象。最后则是要塑造品牌，通过提高品牌的知名度，来建立品牌的忠实粉丝社群。

以一加为例，薛博文分享道，“疫情期间，一加计划在印度的海得拉巴揭幕世界上最大的一加线下体验店。但是因为疫情，当地有非常多的活动限制和人流管制。出于对安全因素的考量，一加希望进行线上开幕式，并通过多样的营销方式来获得最大的声量。所以 Twitter 与一加共同举办了一个线上开幕仪式。传统开幕仪式中可能会邀请粉丝、品牌方或是合作伙伴方来参加。而在这一次的线上开幕仪式，我们希望能够创造线上线下互动的情境与模式。我们邀请用户在体验店开幕的 Twitter 直播活动页里共同参与揭幕仪式。通过点赞功能，用户能够与线下体验店进行互动，随着用户点的赞越多，按的赞越快，挡在实体体验店前面的帷幕也会被逐步拉开。

作为线上开幕式的首创方案，也是有史以来第一次由粉丝参与的线上揭幕，这次活动吸引了大量的曝光以及媒体报道。活动的总展示量达到了 2120 万次，参与量达到了 13.1 万次，而视频直播也获得了 330 万次的观看。“

当前，尽管疫情的阴霾在全球范围内仍未褪去，但中国科技企业在海外的销售量却也一直有着显著增长，并不断受到全球消费者的喜爱。薛博文认为，虽然疫情的确影响了消费者对产品的体验，但是随着各个区域的线下活动或者是商业活动重启，疫情带来的影响也会逐渐减弱。而在这个过程中，“当线下的体验没办法举行、或是受到限制的时候，Twitter 为品牌提供的和用户对话的能力，反而能够更加有效地帮助用户去理解、去接收他想要选购的产品或品牌信息。用户可以通过推文去了解 Twitter 上面的科技类 KOL，以及将开箱、评测写得非常详细的普通用户对品牌和产品的看法。这些非常真诚、及时且有效的评论和对话，都能更有效地协助消费者在缺少体验情境的情况下，做出他们的判断与决策。

所以，在我们看来，‘连接消费者和品牌’ 就是 Twitter 在这个过程中扮演的角色。我们看到中国科技品牌正在不断发力创新，也在不断创造与消费者的连接。我们也在期待接下来中国科技品牌在出海路上扬帆远航，继续取得成功。”