软银和印度的独角兽剧本还在继续。

动点出海获悉，继去年 6 月份完成了其 6000 万美元的 C 轮融资后，印度电商 SaaS 平台 CommerceIQ 又于近日获得了一笔 1.15 亿美元的 D 轮融资。作为结果，CommerceIQ 在这轮融资中表示，公司已成功步入 10 亿美元估值大关，成为印度独角兽俱乐部的最新一份子。

据了解，这轮融资由软银（愿景基金 2 号）领投，Insight Partners、Trinity Ventures、Shasta Ventures 以及 Madrona Venture Group 等参投。针对这笔融资的用途，CommerceIQ 表示将用来推进公司平台、业务以及公司团队的进一步发展，并且其中，就团队扩张而言，CommerceIQ 称将在今年底前将现有的 150 人规模的班加罗尔团队再扩张一倍。

CommerceIQ 由亚马逊前高管 Guru Hariharan 于 2012 年成立，是一家致力于通过其基于机器学习和自动化技术帮助企业在亚马逊、沃尔玛、Instacart、Target 等电商渠道上更好优化其供应链及营销环节的 SaaS 平台。据介绍，公司已经同雀巢、家乐氏、高露洁等 2200 多家消费品品牌展开了合作。

回到 CommerceIQ 本次独角兽轮融资的本身。一方面，据本栏目统计，加上 CommerceIQ，今年以来，印度共产生了 13 家左右的独角兽企业。而相比之下，截至相同月份，印度在去年期间 “仅” 出现了 4 家（其 2021 年全年则新出现了超 40 家）。于此，不难发现印度今年的 75 家新增独角兽企业将并不会是一个难以达成的目标。

另一方面，CommerceIQ 目前已成为软银在今年投出的第二家独角兽企业。如本栏目此前指出，此前，软银曾表示，如果能够找到合适的公司，该机构将在今年期间对当地投资 50 亿至 100 亿美元。随着印度独角兽热潮的再度延续，我们也有望见证软银的这一 “小目标” 得以向落地继续靠近。