在见证了44 家新增独角兽后，今年，印度的独角兽热潮似乎还将走向新高。

动点出海获悉，据知情人士表示，印度 B2B 电商平台 ElasticRun 正在同软银（软银愿景基金 2 号）进行一轮融资谈判，计划从后者处获得一轮 2 亿美元的资金作为其 E 轮融资。其中，ElasticRun 的估值将达到 10 亿美元以上，并有望以此成为印度今年的首家新晋独角兽企业。

（另一家名为 Fractal 的印度人工智能解决方案供应商也于今日传出已获得一轮使其估值达到 10 亿美元的融资，但考虑到该公司的创立时间已达 22 年之久，故本栏目不对其列入独角兽之列）

去年，ElasticRun 曾在其 D 轮融资中筹集到了 7500 万美元的资金。据悉，Kalaari Capital 与其现有投资者 Prosus Ventures 和 Avataar（二者也是 ElasticRun 的 4000 万美元 C 轮融资领投方）领投了当时的这笔融资。截至 D 轮，ElasticRun 已获得 1.3 亿美元左右的总融资规模。

成立于 2016 年的 ElasticRun 是一家位于印度浦那农村地区的 B2B 电商平台，致力于帮助当地社区零售小店（Kirana，大致可以理解为印尼的 warung）同商品品牌方及金融科技平台处获得商品及营运资金等资源支持。

在去年 4 月份时的融资时，ElasticRun曾透露已经与超 12.5 万家 Kirana 展开了合作，并计划在未来 18 到 24 个月内将这一数字扩大到 100 万家。与此同时，ElasticRun 也在当时指出其营收已达到 3.5 亿美元，且有望在未来一年内突破 10 亿美元。

值得一提的是，ElasticRun 的当地竞争对手、B2B 电商独角兽Udaan也已于近日获得了一笔大规模融资（2.5 亿美元）。目前，Udaan 已获得 14 亿美元左右的融资（包含股权融资和债务融资）。据了解，Udaan 所服务的商家已超过 300 万家，并已同数千家商业品牌达成了合作关系。

去年 11 月时，有媒体指出，就去年而言，软银已对南亚市场进行了超 30 亿美元的投资（软银在去年 6 月份时表示这一数字将为超 40 亿美元）。而软银在当时透露，如果能够找到合适的公司，该机构将在 2022 年对当地投资 50 亿至 100 亿美元。

回到印度 B2B 电商领域。如本栏目此前指出，在印度去年的融资热潮中，该领域也呈现出了可观景象，在此期间出现了 4 家 B2B 电商独角兽（Moglix、Infra.Market、OfBusiness、Zetwerk），而这一数字在 2020 年时仅为 Udaan 这 1 家。