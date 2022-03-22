3 月以来，国内新冠疫情防控遭遇 “倒春寒”，全国范围内每日新增确诊病例与无症状感染者数量急剧飙升。在此背景下，核酸检测已无法满足日常大批量即时检测的需求。为进一步优化新冠病毒检测策略，有关部门决定在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充手段。

根据国务院联防联控机制综合组印发的《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，除了到基层医疗卫生机构就诊，出现疑似感染症状 5 天以内的人员以及各类隔离观察人员外，有抗原自我检测需求的社区居民，也可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。

在国外早已普及新冠自测的基础上，这一举措标志着国内新冠防控进入了 “抗原筛查、核酸诊断” 的新阶段。需要说明的是，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据，抗原检测仅作为提高 “早发现” 能力的补充手段可以用于特定人群的筛查。

据动点科技不完全统计，截至《方案》发布后的一周里，共有诺唯赞、明德生物、东方基因、艾康生物、中元汇泰、沃文特生物、华大因源、万泰生物、热景生物、博奥赛斯、明道捷测、乐普诊断、金沃夫、万孚生物、华科泰生物等厂家生产的 15 款新冠病毒抗原检测产品通过国家药监局审批。

目前，上述部分品牌的抗原检测试剂盒已经在美团、淘宝、京东等电商平台上线售卖，1 人份的平均售价多在 17.9~25.8 元不等。据动点科技了解，上海市部分线下药房虽已开启预售，但由于货源紧张，至少要一周后才能到货。

对于广大居民普遍关心的核酸自测结果的认可度及权威性，有望随着疫情防控形势的变化得到进一步推进与确认。日前，杭州市已实现单位组织的新冠抗原检测结果关联当地健康码，吉林省也上线了个人新冠抗原自测上报功能，但需承诺内容真实完整。

效率与成本优于核酸检测

新冠病毒检测方法主要分为核酸检测、抗原检测和抗体检测三种。其中，抗体检测适用于机体感染病毒 5~14 天产生特异性抗体后的检测，而抗原检测和核酸检测都适用于感染初期检测，都可采用鼻咽拭子取样。

抗原检测以结构蛋白为直接证据针对病毒抗原进行检测，能够在发病早期检测出人体内是否含有病毒，且抗原的稳定性优于核酸检测中的 RNA。抗原检测对于设施环境、操作人员的要求较低，检测成本低，操作方便，并不限定仅由医疗专业技术人员进行检测，15 分钟内即可出结果。目前，市面上在售的新冠病毒抗原检测产品的灵敏度为 75%~98%。

除医疗机构门诊外，抗原检测还可在诸如居家自测、企业学校、办公楼宇、社区筛查、医疗结构、公共场所等场景中应用，特别适合于对人群进行快速筛查和分流管理。其中，居家自测是新冠病毒抗原试剂盒最大的应用场景，特点是用量大，频次高、持续时间长、易获取，无需去医院，省去排队、挂号等环节，更加方便快捷。

按照标记物和原理的不同，已获批的新冠病毒抗原检测产品又可分为胶体金法、乳胶法、荧光免疫层析等三种技术路线：胶体金法常用的信号物是 10-25nm 的金颗粒，其在静电的作用下形成带负电的疏水胶溶液，可与蛋白质分子的正电荷基团形成牢固的结合；乳胶法以乳胶颗粒作为载体，将可溶性抗原吸附在其表面，与特异性抗体结合后，可产生凝集反应；荧光免疫层析法的信号物是荧光物质，给予不同的激发光就能放射出相应颜色的荧光。

使用层面，胶体金法和乳胶法的检测试剂均无需配套仪器使用，可由使用者自行操作，适合居家自测；而荧光法则需配套仪器使用，更适用于社区中心一级的新冠抗原检测场景。由于制备条件更加稳定可控，荧光免疫层析法的灵敏度比胶体金和乳胶法明显高出一个数量级，且在配套仪器后还具备定量检测的优势。

以价换量策略有待市场检验

开放新冠抗原自测的消息一经公布，多家相关生物医药企业的股价也水涨船高。但随之而来的集采，却打破了这普天同庆的欢乐场面。

在天津宣布对新冠抗原病毒自测试剂进行信息集中维护后，广东、河南、山东等地陆续公布了新冠病毒抗原检测自测产品的集采招标情况，目前已有万孚生物、华大因源、万泰生物、明德生物、东方基因、博奥赛斯等 6 家企业中标。

对于新冠抗原自测盒厂商来说，集采可能是一把双刃剑。一方面，招采合一在一定程度上确保了产品的销量和回款，为企业节约了销售和运营成本。比如此次中选鲁晋联盟新冠病毒抗原检测试剂专项集中采购的企业中，单日供应量最高的是博奥赛斯，为 800 万人份，其中标价为 9 元/人份，意味着单日收入高达 7200 万元；而单日供应量最低的万泰生物，单日收入也可达到 80 万元。

另一方面，纳入集采也意味着大幅降价，对企业的营收和业绩增长也有一定的影响。上述 6 家中标企业中，华大因源、万泰生物、明德生物、东方基因、博奥赛斯的中标价格均在 10 元以下，最低为 7.9 元/人份；而万孚生物在以 16.8 元/人份的价格中标后，还主动申请将价格下调为 9.8 元/人份，较市面零售价格更大幅下调。

为主动适应疫情防控形势变化，3 月 21 日，国家医保局发布通知要求按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。

行业相关分析人士认为，进入医保的新冠抗原病毒自测产品面临进一步降价，但是否能通过以价换量抢占市场份额并提高净利润，还要看企业后期的产品销售策略与战略布局。

产能与区域性主导市场格局

众多无症状感染者的出现和后续转为确诊大大提高了抗原检测的必要性，业内认为国家批准和放开新冠抗原检测试剂盒的使用，是为未来防疫措施稳步放松奠定基础，使得高风险流动人群及无症状感染更加可控。

民生证券预测，长期来看，伴随新冠疫情的常态化，新冠抗原居家自检有望在全国范围内普及。假设产品出厂价在 6-10 元/人份，基于 10%-50% 的渗透率范围取中位值 30%，则对应国内每月新冠抗原检测市场空间在 201.6-336.0 亿元。考虑到居民、企业自费购买情况，预计新冠抗原检测产品采购需求有望进一步提升。即使被纳入集采和医保，这依然会是一个每年超 1000 亿级别的市场。

随着更多的抗原检测产品获批，这一市场的竞争必将加剧。与核酸检测市场类似，除了监管政策对于生产准入门槛的限制与要求以及资金、技术、人才等研发成本投入以外，在抗原检测市场中，品牌认知度和营销触达率依然是相关企业取得市场份额的关键，在火热的市场需求下持续高质量的生产和稳定的供货能力也同样重要。

目前已获批的新冠抗原试剂盒厂商各有千秋，其中，诺唯赞是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业；华大因源的母公司华大基因是国内少有的掌握核心测序技术的龙头企业；万孚生物是国内 POCT 技术平台布局最多、产品线最为丰富的企业；热景生物是业内为数不多的微粒化学发光技术产品覆盖全场景应用的供应商之一……

中泰证券认为，在一众已获得和有望完成注册审批的新冠抗原自测产品中，临床数据完整丰富、已在海外有较大销量基础可验证的品牌将取得竞争优势。此前，九安医疗的新冠抗原自检试剂获得了美国 FDA 的上市批准，并在海外拿下大笔订单。在国产抗原检测赛道，万孚生物也因产品性价比高、经销渠道网络覆盖率高等原因受到看好。当然，根据前文地区联盟采购的情况来看，各地优先采购当地企业的产品也会让新冠抗原自测产品的竞争格局呈现明显的地域特征：即地区采购需求量在很大程度上影响着不同品牌的市场份额。