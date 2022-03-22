高通技术公司宣布与 Square Enix（史克威尔艾尼克斯）合作，助力 Square Enix 遍布全球的开发工作室和知识产权网络打造 XR 体验。Square Enix 先进技术部（ATD）将借助 Snapdragon Spaces XR 开发者平台，「与高通技术公司携手开辟新道路，突破沉浸式游戏体验的边界」。

Square Enix 技术总监 Ben Taylor 表示：「Square Enix 始终致力于使用顶尖游戏技术突破叙事的边界，为粉丝带来难忘体验。我们已在 XR 领域展开持续投入，十分期待利用 Snapdragon Spaces 打造 XR 体验。特别是现在，我们认为是时候利用 XR 对我们闻名已久的经典游戏进行创新。我们期待与全世界分享这些游戏，进一步履行公司使命，为世界人民的幸福做贡献。」

高通技术公司 XR 产品管理高级总监 Brian Vogelsang 表示：「Square Enix 在打造具备深刻叙事性和引人入胜的游戏体验方面有着悠久历史，在游戏主机的发展历程中推动了对全新游戏平台的潜能挖掘。我们很高兴能够携手合作，利用 Snapdragon Spaces 为基于 AR 眼镜的游戏带来更多的可能性。」