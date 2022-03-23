如今有越来越多的女性在商业领导力、创业创新、投资等不同领域展现出自己的价值。12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。BEYOND 组委会在此次大会中倾力打造科技女性论坛，希望人们摒弃刻板印象与偏见，真正看见在科技创新领域中的 “她力量”，引导和激励更多女性投身科技行业，实现自我价值。论坛荣幸邀请到AliveX Biotech 创始人及首席执行官文雯发表关于突破传统界限的数字化革命演讲，分享女性在科技领域创业当中的心得。

文雯介绍自己最开始作为一名投资人，她看到了每当数字化技术进入一个传统行业，它就会重塑传统行业，并产生巨大的商业化价值，它的效率增长经常是百倍千倍，每一次数字化的变革可能会给非数字化的企业带来毁灭性的打击。她当时对数字化变革非常感兴趣，所以离开了金融行业，选择去了一家互联网公司。她在互联网公司工作三年，从 0 到 1 做了三家不同的互联网金融平台，也亲身经历了如何用数字化技术去赋能传统行业，今天互联网科技带来的变革已经深深的融入到每个人的生活当中，我们也在享受全球着最好的基础设施，给我们的生活带来很多便利。

但最终文雯选择在 AliveX Biotech 创业，她一直非常尊敬从事医疗工作的人，因为父母工作原因，她对生命科学行业非常了解，越是了解生命科学行业，越会理解生命科学行业遇到的一些痛点和难题，并且她看到了巨大的数字化提高效率的价值，她认为真的只有靠数字化的技术才能去解决这些未解决的问题。

文雯表示，“我在创业之前看到 2020 年只有 2.3% 的 VC 投资是投给了女性的创始人，当时看到这样的数据心里有很多不确定性，包括很多做投资的朋友也劝我不必要当创始人，你找一个男人做 CEO，这样可能你就变成了 98%，而不是 2.3%。但是真正在准备创业的时候，越往前走我越坚定这件事情必须由我做，而且只能是我做。” 最终她面对着 2.3% 这个数字作为主要创始人和 CEO 成立了 AliveX Biotech。

文雯看到生命科学领域巨大的问题就是新药研发的整个体系是崩坏了的状态。在 1950 年每十亿美元的投入可以带来将近一百个新药的成功研发，但是到了 2020 年每十亿美元只能研发出一款新药。这不符合我们对于现代任何行业的认知，摩尔定律表示随着信息科技的进步，每十八个月，效率是应该提升一倍。影响这个问题的因素有很多，一个主要原因是在过去的几十年里，我们解决了很多基础的疾病，容易研究的药物在过去就被研发出来了。最近 20 年的时间，人类主要在攻克这些非常复杂，未被解决的一些疾病，到现在为止，还有 70% 的疾病是没有被攻克的。

现在面临的最大的问题就是无法更好地理解复杂的人体生物网络，文雯表示，“我们并不知道人体生物网络的数据，每一个患者之间都存在差异性，同样的药物没有办法对不同的患者都起作用，但是在传统的研发流程中我们只能用到体外实验，动物实验的数据，无法真正有效地模拟生物网络的机制。现在通过动物实验转化到临床实验成功率只有 10%，所以我们需要更好的技术模拟真实的患者，而且需要容纳患者之间的差异性，也需要真正理解复杂的生物网络，只有数据化的技术可以帮助我们。”

现在数字化技术已经在生命科学局部得到应用，比如基因检测公司有数字化的检测流程、分析流程，数据分析公司有各种各样的分析手段，但研发生态非常割裂，每一个公司或者每一个机构都专注在自己研究的问题上，无法以系统性的角度去理解人体或生物网络。这样就会难以理解到人体、疾病与药物之间互联互通的关系，所以需要新一代的数字化革命去打破传统的研究方式。

AliveX Biotech 专注生物标注和靶点的研发，它属于药物研发中最早期的阶段，“我们利用真实的多组学的人体数据，去打造数字化的模型，囊括所有关于生物网络调控的已知信息以及不同患者带来数据信息，模拟人体、疾病、药物之间的关系，目标就是节省成本，加快研发速度，提高研发成功率。在这个流程中非常重要就是完成闭环，它不再是一个割裂的研发生态，我们公司有完整的从端到端的平台，包括数据获取，我们会和很多临床医院合作，设立不同的研究课题，获得真实患者的大量样本和数据，然后进入实验室去生产多组学数据，生产的多组学数据会进入到计算平台，结合人工智能和免疫知识图谱的基础架构做一系列的分析，获得关于临床问题最关键的一个点，最终我们会把这种见解与合作伙伴一起进行产品研发。”

做数字化的生物系统是技术壁垒非常高的事情，现在国外技术比较先进。文雯介绍到，“我们的团队分布在五个不同的国家，我们因为共同的愿景聚在一起，打破了学科和专业的边界，也打破了国籍，种族的边界，共同携手创造下一代生命科学的数字化革命。我们公司发展到现在有两年时间，我们也已经有了不错的进展，我们现在和四十家顶级研究型医院以及七所大学科研院在技术方面和数据方面有不同的合作。我们现在有十条新药研发管线与药企伙伴共同在做研发，这一切都是因为有了数字化的技术，才使得整个研发流程可以高效运转，所有的数据可以得到沉淀以及在我们的知识体系里中循环迭代，下一次研发就会更有效率。”

AliveX Biotech 在过去一年内获得了三轮融资，她也成为了 2.3% 的小概率中的一个。在生命科学领域还有非常多需要科技来帮助大家共同解决的问题，女性占人类的 50%，所以科技也需要女性的投入。文雯希望女性在面对在科技领域的创业的时候，不要过度关注一些不利的影响，要去真正地看到你想去创造的价值，努力去实现它，这样的价值也会被别人看到。创造价值和性别无关，不用担心主观的判断，同时她鼓励更多的女性去投入科技来，为下一代的数字化革命共同创造价值。