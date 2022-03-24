根据 Counterpoint Research 的 Market Pulse Service（手机销量月度报告）数据显示，相较于 2021 年全球智能手机 7% 的增速，去年全球高端智能手机（平均批发价 400 美元以上约合人民币 2540 元）的市场销售额同比增长达有史以来最高的 24%，增速超过整体智能手机市场。值得注意的是，高端市场在全球智能手机市场 27% 的份额也达到了有史以来的最高。

研究总监 Tarun Pathak 在评论 2021 年智能手机高端市场的增长表现时表示：“2021 年多种因素推动了高端市场的增长，包括对高端手机的更换需求、手机品牌厂商的战略决策以及供应链动态的特性。新兴经济体对入门级高端市场的迭代需求，以及发达国家更新至 5G 设备的需求持续推动了高端市场的增长。特别是在中国和西欧地区，包括苹果、OPPO、vivo 和小米在内的 OEM 积极抢占华为所留下的高端市场空白，推动了这部分高端市场的增长。在当前的供应链困境期，考虑到利润率和盈利能力的提高，在手机生态系统中的厂商们同样会优先考虑供应高端设备。另外，2021 年增长率的提高，也与 2020 年智能手机的销售和发布计划受新冠疫情的影响有关。”

在手机品牌厂商方面，由于 iPhone 12 和 iPhone 13 系列在 5G 方面的大幅升级，苹果自 2017 年以来首次达到 60% 的销售份额并继续引领市场。苹果手机在 2020 年的延期发布也将这方面的需求推至了 2021 年。凭借强大的品牌力，苹果最有可能抢占华为高端智能手机的用户，其在中国市场的增长表现也印证了这一点：2021 年第四季度苹果达到了有史以来最高的市场份额。不仅如此，苹果是 2021 年每个地区高端手机市场的顶级 OEM。

2020 年与 2021 年全球高端智能手机品牌的销售份额

三星在高端智能手机领域的销售额同比增长 6%，但整体份额下降。S21 的表现优于受到新冠冲击的 S20。特别是在韩国、北美和西欧地区，2021 年下半年推出的 Galaxy Z Fold 和 Flip 系列也表现不俗。然而，由于 2021 年缺乏新的 Note 系列和 FE 系列的更新，也抵消了公司整体在这方面所获的收益。同样，零部件的短缺也影响了手机供应。

2021 年，OPPO 和 vivo 在高端市场的销售额增长了一倍以上，分别为 116% 和 103%，从而助力了它们在多个地区的高端市场领域中排进前五。2021 年初 Reno 的品牌重塑，帮助 OPPO 占据了中国的入门级高端市场。旨在填补华为留下的市场空缺，OPPO 在欧洲市场的表现也稳步上升。而 vivo 的增长是由中国和东南亚地区发售的 X60 和 X50 系列推动的。

小米的销售增长由 Mi11 系列推动，其在有发售的所有地区的高端市场中名列前五。华硕也因专注于小众的游戏领域手机而获得了销量增长。摩托罗拉、谷歌和一加在北美市场的份额增长受到 LG 退出智能手机市场的影响。

2021 年按地区、高端手机市场划分的全球手机品牌厂商排名

在蜂窝接入技术方面，5G 已成为高端市场的标配，但 4G 继续在较早期的 iPhone（11 和 SE 2020）以及三星 S20 FE 的推动下，占有市场中的一席之地。然而随着 2022 年这些产品线向 5G 的转变以及开始进入发展中地区市场，LTE 的份额将进一步下降。但华为仍将继续推出具有 LTE 功能的新手机设备。

高端手机市场的 5G 与 4G 占有率

高级分析师 Varun Mishra 在评论高端市场前景时表示：“展望未来，在市场迭代需求的推动下，高端智能手机市场可能会继续增长，并超过全球智能手机市场的增长速度。推动高端市场的另一个重要契机是华为高端手机在中国的持有量，这些高端手机已接近更换周期。中国高端市场的竞争一直很激烈，但华为在 2021 年保持第二位也预示着其他手机厂商未来的机会。此外，用比以前更低的价格推出可折叠手机也将推动高端市场的增长。三星已经将可折叠手机作为一个可独立发展的市场。苹果的可折叠手机将证明该技术的稳健性并进一步推动增长。”

注：分析基于批发平均售价；OPPO 不包括一加。