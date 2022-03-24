特斯拉在澳大利亚获得了另一份大型电池合同，因为其 Megapack 被选中为新的 300 MWh 大型储能项目供电，以帮助新南威尔士州的可再生能源项目推进执行。Edify Energy 支持的名为 “Riverina 和 Darlington Point 储能系统” 的项目规模不小，该项目由位于新南威尔士州 Riverina 地区 Murrumbidgee Shire 的三组电池组组成。

60MW / 120MWh Riverina 里弗里纳储能系统

65MW / 130MW Riverina 里弗里纳储能系统

25MW/50MWh Darlington 达灵顿点储能系统

该公司早在 2018 年就已与特斯拉合作开展 25MW / 50MWh 项目，但当时他们仍在将 Powerpack 用于比较小的公用事业规模的项目。这一次，Edify 宣布它为更大的项目选择了 Tesla Megapack：

里弗里纳 Riverina 和达灵顿 Darlington Point 储能系统位于 Murrumbidgee 郡，将组成三个独立的项目，总计 150MW / 300MWh 的 Tesla Megapack 锂离子电池将连接到位于 Darlington Point 变电站的 Transgrid 网络。这些 Megapack 系统将为新南威尔士州市场增加更灵活、可调度的容量，并将补充该地区可再生能源的重要存在。

新的电池系统将用于支持网络稳定性并帮助管理向 100% 可再生能源发电网络的过渡，因为新南威尔士电网正在增加大量可再生能源。

Edify 的首席执行官 John Cole 对该公告发表了评论：

我们业务的主要驱动力之一是创新，并坚信随着技术的进步，大多数绿色能源系统的障碍都可以克服。在我们不断发展的可再生能源世界中，大型电池的优势已得到充分证明和支持。储能凭借其快速精准的响应和技术能力，正迅速成为电力市场的重要容量解决方案。这一不断增长的技术类别的进步速度令人兴奋，并打破了市场和网络投资参与者接受的障碍。我们很自豪能够领导电池的扩张，以支撑可再生能源市场，并增加清洁、绿色、低成本、可调度电力的供应。Edify 已与澳大利亚特斯拉公司签署了一份 EPC 合同，以交付这些电池——尽管他们尚未公布时间表。