全球知名认证机构 SGS 为宁德时代全资子公司四川时代颁发 PAS2060 碳中和认证证书，宁德时代宜宾工厂成为全球首家电池零碳工厂。四川时代总经理朱云峰表示，四川时代从筹备就开始规划零碳工厂路径，通过在能源利用、交通和物流、生产制造等环节不断改造和创新，在减少碳排放的同时，用更少的原材料做出更多、更好的产品。

自主研发的 CFMS 智慧厂房管理系统，通过对厂房系统及设备运行数据的自动获取，实现数据的互联互通，系统化的厂务设施管理平台帮助实现厂房系统安全可靠、高效节能、绿色低碳运行。在能耗较大的群组设备中，先进系统运用全局最优化算法，计算当前负荷条件下系统总能耗最小时的各子设备的运行参数，实现主动式优化控制。

在绿色制造方面，四川时代搭建了数字化生产中控管理系统，全局化目视管理可大幅降低工序损失，AI 视觉检测系统可以自动学习和提取缺陷特征，在模切分条、卷绕等多环节提升检出率。制造过程中产生的废料将全部投入回收利用，镍、钴、锰等贵金属回收率可达 99.3%。

四川时代对物流链条以及厂区交通进行全面升级，广泛使用无人驾驶物流车、电动叉车等，实现供应商工厂、原料仓库、加工工厂、成品仓库、客户工厂之间零碳运转。同时鼓励员工电动出行与共享出行，将减碳融入到生产与生活的方方面面。

宁德时代宜宾工厂 80% 以上能源来自于可再生能源水电，每年可减少 40 万吨碳排放，成为全球首家电池零碳工厂。未来，宁德时代将复制和推广灯塔工厂经验，实现全球十大基地碳中和，助力产业链构建更可持续的生态系统。