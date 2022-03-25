3 月 25 日，欧莱雅中国在上海举办 “共同进化，生生不息——25 周年发展战略年度线上沟通会”。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞先生携集团管理团队代表，通过线上线下多方联动的形式，与社会各界分享了欧莱雅在中国的发展历程，如何从一支口红的美丽梦想发展为中国最大的美妆集团，并在当今纷繁复杂的市场环境下稳中求进，一步步实现自我变革与进化。时值入华 25 周年之际，欧莱雅发布 “美：共同进化·生生不息” 全新战略，加大在华投资和承诺，期待与生态圈伙伴携手共创迈入 “融” 时代，共同谱写下一个四分之一世纪的美好新篇章。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞

1/4 世纪，欧莱雅与中国同行

自 1997 年进入中国市场以来，欧莱雅始终坚持一件事：在中国 “创造美，让世界为之所动”；坚持一条路：与中国同频共振。伴随着中国改革开放、经济腾飞和社会发展，欧莱雅奋勇向前，从无到有，从有到强，在中国打造出一个美丽传奇。如今，欧莱雅已成为中国第一大化妆品集团，中国也成为了欧莱雅集团全球第二大市场。作为集团北亚区总部、全球六大研发枢纽之一以及全球三大美妆科技中心之一，中国已经成为欧莱雅集团核心战略市场，并有望成为集团在世界范围内的第一大市场。25 年来，欧莱雅始终秉承着 “在中国、为中国” 的信念，以美的力量启迪中国人寻求更加美好的生活。

尽管外部环境挑战重重，但欧莱雅中国始终能抓住机遇，在战略决策的指引和创新下乘风破浪，连续在过去两年取得超过 20% 的强劲增长。2020 年，欧莱雅中国提出 “HUGE 美好计划” 战略，协同更多生态圈合作伙伴创造 “美好消费” 新格局。随后在 2021 年又提出全新企业进化模型 “BEAUTY HUGEVOLUTION 𡘙·美的进化”，为在不断变化的市场环境中谋求赢益增长奠定了坚实的基础。同时，欧莱雅中国对集团全新使命在中国语境下进行了进一步诠释，以五大支柱力量，在中国 “创造美，让世界为之所动”。

美是赢益增长的驱动力：建立良性商业模式，让欧莱雅能够前瞻、变化并适应，始终 “把握小趋势，下好先手棋”。

美是海纳百川的包容力：欧莱雅的业务、品牌和产品始终为所有人而设计，所有皮肤类型、发色、性别、文化、年龄在欧莱雅眼里都是美的化身。

美是赋能女性的助推力：将赋能予女性作为美的真实表达，打破偏见，看见女性力量，支持女性发展。

美是守护地球的担当力：致力于通过对抗气候变化、尊重生物多样性以及保护自然资源，守护地球的美丽。

美是科技创新的源动力：通过大力发展绿色科学，为守护地球美丽做贡献；致力于引领美妆科技发展，突破传统美妆市场界限，推出新的产品和服务，满足不同人群的皮肤护理需求。

在过去一个财年，欧莱雅再次取得两位数增长，实现了两倍于美妆市场平均增速的骄人业绩，四大事业部均实现增长，其中高档化妆品部成为欧莱雅中国的最大事业部，专业美发产品部实现最快增速。在 2021 天猫双十一购物节，欧莱雅也成为成交量超 100 亿的集团之一。

下一个 25 年，共同谱写美好未来

当前，全球化进程加速推进，世界经济早已一脉相连，中国双循环政策的实施，让中国与国际市场联系变得前所未有的紧密。从美妆行业来看，面对市场的复杂多变、消费者行为的快速转变和对生活品质要求的提升、科技和数字化发展的大趋势，只有集合众人的力量，才能共同促进生态圈高质量和可持续的发展。秉承此前的战略模型，欧莱雅中国正式发布 “美：共同进化·生生不息” 全新战略，迎接下一个 25 年。

欧莱雅北亚区兼中国研发和创新中心副总裁马斯明

以 2022 年作为起点，未来科技将助力开启 “融” 时代，时间、空间、年龄、性别、行业、资源、媒体、渠道等皆可融合。欧莱雅将致力通过同创造（Co-create）、齐赋能（Co-empower）、共发展（Co-develop）、协力保护（Co-protect）、一起创变（Co-invent）五大驱动力，破局 “融” 时代，推动企业内部、中国美妆生态圈乃至世界美妆产业格局的共同进化和变革。

同创造，加注全新品牌价值：高档化妆品部、大众化妆品部、专业美发产品部和活性健康化妆品部四大事业部在专业美发、护肤、彩妆领域全面出击，以美妆科技、数字化平台、可持续发展、企业社会责任多维赋能，与各方伙伴跨界合作、联动破圈，为品牌创造全新价值。

齐赋能，彰显女性价值，助美好入万家：携手助推女性事业发展，激发 “她力量” 潜能，通过兰蔻 “谱写她未来” 和圣罗兰美妆 “亲密有界、爱无界” 公益项目、欧莱雅与上海科学技术协会共同设立科技女生奖等一系列举措，帮助女性人才焕发生活新机，让美好惠及千家万户。

共发展，解码内动力：打造以员工为中心的发展新方式，推出 “无对话，不成长 X 员工” 模式，与员工一起学习进步。通过 “有意思青年高校公益挑战赛”、“校园创新策划大赛”、“欧莱雅，为青年” 等项目，为青年人才赋能。欧莱雅持续增强内部核心竞争力，推动企业自身不断进化。

协力保护，让生态成为产业发展新流量：从原料端抵御气候变化、让产品的环境和社会效益更加透明化、支持参与 2022 首届上海国际碳博会，从率先垂范到群策群力，与供应商、科学专家、消费者、政府等各方携手走可持续发展道路，共建美好消费生态圈，共同守护绿色星球的明天。

一起创变，美的未来：加速前沿科学研究和新技术应用，以共同创新变革作为开发创新之本、工业 4.0 发展之芯，打造更包容，更可持续、 更可信赖，敏于行、慧于心的美妆科技。在东方美谷和法国商务投资署的加持下，欧莱雅中国第三届 “Big Bang 美妆科技创造营” 也于今日正式启动。

美，是人类亘古不变的追求，更是欧莱雅百年来孜孜不倦奋斗的核心。欧莱雅在中国发布 “美：共同进化·生生不息” 战略，不仅是集团全新使命 “创造美，让世界为之所动” 指引下的产物，也是其深耕中国多年的智慧成果，与中国市场发展趋势、消费者不断变化的需求密不可分。此次沟通会上，欧莱雅还正式宣布将联合第一财经于今年下半年发布《“中国美之变迁” 白皮书》，通过记录与追寻中国在各个时期对美的探索与追求，以期为未来美妆产业发展方向带来启发。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞先生表示：“中国经济始终展现出强大的韧性和潜能，为在华发展的企业及国际经济的复苏注入了动能与活力。欧莱雅在中国的喜人成绩离不开中国坚定扩大内需的战略和对外开放的决策，离不开生态圈合作伙伴共同创造的力量，离不开广大消费者的青睐与支持，也离不开我们员工的辛勤付出和贡献。衷心地感谢这 25 年来所有陪伴欧莱雅一起成长、进步、变革的伙伴们。我们身处这个挑战与机遇并存的特殊时代，相信只有协作共进，才能开拓出通往美好未来的赢益增长之路。独行者速，众行者远。下一个 25 年的荣耀承载着每一位欧莱雅人和欧莱雅伙伴的智慧与梦想，我们期待继续在中国与大家携手并进、让中国机遇成为全球机遇，共同创造出让世界为之所动的美。”