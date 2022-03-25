3 月 25 日，人工智能软件公司商汤集团今日公布 2021 年之经审核全年业绩。2021 年，商汤集团继续保持行业领先的研发投入水平，为各行业带来先进、普惠的人工智能技术。得益于中国大力促进科技创新以及数字基建建设加快，集团的人工智能技术量产能力实现进一步突破，AI 技术与实体经济加速融合，集团实现全年业绩的加速增长。

截至 2021 年 12 月 31 日止，商汤集团实现按年同比增长 36.4% 至 47 亿元，毛利率达 69.7%。财务水平保持稳健，净现金为 214.5 亿元；经调整亏损净额为 14.2 亿元。研发投入持续领先同业，研发支出 30.6 亿元，占收入比 65.1%；2021 年研发人员新增 1,500 人至总数 4,200 人，占员工总数的 70%；截至 2021 年底，累计拥有 11,494 件全球专利资产，相较于 2020 年底增长 96%，其中 78% 为发明专利。根据 IDC 及沙利文的市场报告，集团连续三年蝉联中国计算机视觉应用市场份额第一。

商汤集团联合创始人、董事会执行主席兼首席执行官徐立博士表示：“2021 年是我们成立以来发展最为重要的一年，我们的业务录得了加速增长，我们的研发实现了一系列重大突破，夯实未来发展的基础。我们一直坚信中国的技术创新和庞大市场将支撑更多世界级科技公司的诞生。我们也坚信 AI 代表的先进生产力将帮助人类拥有更好的生活。展望未来，我们对中国数字经济的发展充满信心和期待，并有信心保持长期竞争优势。秉持「坚持原创，让 AI 引领人类进步」的使命，我们将继续推动普惠人工智能的发展，赋能更多产业，造福社会。”

据了解，2022 年商汤将通过提供 AI-as-a-Service，即智能计算服务，把 SenseCore 的能力进一步对市场开放。城市、企业的全面数字化，以及元宇宙和无人驾驶技术的生产和运用，都对人工智能计算服务产生庞大的市场需求。2022 年 1 月，商汤前瞻布局的新一代人工智能计算中心（AIDC）在上海临港正式落成启用，其设计峰值算力可达 3.74 exaflops，是全球最大的 AI 超算之一，获得上海市经信委授予 “上海人工智能融合赋能中心” 的称号。它将对外开放，为产业、科研、城市管理提供智能计算服务，全面提高 AI 的生产力，加速全产业数字化转型。