12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。医药医疗技术设备创新论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。迈瑞医疗董事会秘书兼办公室主任李文楣和我们分享了迈瑞的研发创新之路，一起来探讨迈瑞在医疗技术研发创新方面的实践和体会。

李文楣表示，迈瑞自始至终都把研发创新放在最高的位置，迈瑞一直认为研发创新是医疗技术领域最核心、最基础的竞争力。如今迈瑞内部的自有知识产权数量位列深圳第三，仅次于华为和中信。30 年的研发使得迈瑞为全球各级各类的医疗机构提供丰富的产品和技术解决方案，也在这个过程当中完成了从 30 年前的技术跟随者到过去 10 年技术的挑战者到现在逐步向全面技术引领者的角色转变。要顺利完成全面的转变，从本质上要把工程驱动的创新转变为技术驱动的创新，同时叠加客户导向思维，打造有竞争力的产品和解决方案。

李文楣首先分享到，迈瑞认为智能化是医疗技术领域重要的研发创新的方向，也是迈瑞现有的三个产品领域全面推进的方向。医疗智能化的关键基础是数据的搜集、整理以及搭建高质量的临床数据库，在这个关键基础上再来构建全面的智能化应用。李文楣举例道，迈瑞在超声领域，已经推出了智能化成像，定量分析，辅助诊断的智能化应用。在体外诊断领域推出了智能化的形态学分析，自动化样本操作等智能化的功能。在生命信息与支持领域，推出了智能化连续实时状态分析以及状态恶化早期预警等人工智能的应用。以上所述的智能化应用能够做到帮助医生早发现病情，早诊断，提高诊疗的质量和效率。

随后，李文楣向大家介绍迈瑞在研发里面非常关键的研发流程工具——MPI（medical product Innovation），这是 2011 年迈瑞与全球最佳实践对标来设计的一套研发体系。过去 10 年，这套体系应用使得迈瑞整个业务流程发生了翻天覆地的变化。MPI 使得迈瑞能够正确定义产品并一次性把产品做正确。借由 MPI，迈瑞过去 10 年打造了一系列爆品，全面提升了技术的竞争力。在生命信息与支持领域，迈瑞现在已经是全球行业当之无愧的引领者，在超声领域，迈瑞在未来 3 至 5 年会推出基于超高端技术平台的新一代产品，并从多个形态角度，为临床提供最为丰富的解决方案。体外诊断领域，目前迈瑞的血液检测产品已经是全球一流梯队，在未来 3 至 5 年的时间内，其他的重要的体外诊断产品也有了非常清晰的升级的路径规划。与此同时，迈瑞还在不断进入新的业务领域。

最后李文楣分享，迈瑞今天着重发力的是基于独特的全产品线，院内全科室覆盖的视角打造多学科融合，多设备融合，多信息融合全院生态，全院生态服务于智慧医院的建设，医联体的建设。迈瑞定义的医疗生态系统，包括三个方面，第一方面就是设备要融入临床场景去洞察临床需求，为临床创造新的价值。第二方面就是设备和人和工作流之间实现顺畅的数据交换，实现信息互联互通。第三就是设备和临床场景相互依存，相互制约，一起迭代进化，形成一个动态稳定的生态链。基于迈瑞现在的三条产线对应的 IT 信息化方案，迈瑞已经做到能够帮助医院全面提升管理能力，显著提升科室的运营效率以及全面提升医院的诊疗质量。产品多方位布局使得迈瑞能够实现临床诊断数据融合，构建设备全息数据库，能够为医护人员提供有效的临床辅助诊断的信息，助力大数据科研，为智能化应用打下基础。

生态构建不是迈瑞闭门造车造出来的，全部都是基于临床场景的客户需求。最重要的是，迈瑞的生态系统不是封闭的，是对各个厂家的医疗设备都开放的，随着信息化的提升，设备的系统不断地迭代，越来越多的自动化应用在平台上不断被开发出来，在生态中得到临床的推广，迈瑞医疗生态都是服务于医院的大生态建设，服务于医院的智慧化建设，服务于医院的诊疗管理的智能化。