动点出海获悉，菲律宾 B2B 电商平台 GrowSari 已于近日宣布再次为其 C 轮融资获得了一笔融资。据了解，这笔融资的规模为 7750 万美元，由 KKR 领投，淡马锡及 Pavilion Capital 等参投。在加上本次新融资后，GrowSari 的 C 轮融资已达到 1.1 亿美元左右。

今年 1 月份时，我栏目曾指出，GrowSari 已在当时称将获得由 KKR 领投的一笔 4500 万美元的 C 轮融资。而该公司也在当时表示，这笔已获得超额认购的融资仍未关闭。目前看来，这一说法确实属实。

值得一提的是，在去年 6 月份时，腾讯曾参与了 GrowSari 的 B 轮融资。

针对这笔最新融资的用途，GrowSari 表示将用其进一步提升业务能力，并为运营、技术以及数据科学团队招聘更多成员。

GrowSari 成立于 2016 年，主要通过其 B2B 电商平台帮助菲律宾的小型实体零售店进行数字化转型，从而提升其服务能力和盈利水平。据介绍，GrowSari 的服务范围为提供库存及商品管理工具、定价管理工具、物流网络支持以及营运资金借贷，其对象包括当地的路边小店（Sari-sari store）、街头流动快餐店（carinderia）、以及当地的小型药店。

据了解，GrowSari 的客户已覆盖到了菲律宾的 220 多个地区的 10 万家商店。接下来，GrowSari 表示将在菲律宾进一步提升其物流解决方案的能力，计划在全国范围内打造出超 50 家物流中心。