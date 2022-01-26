近一段时间以来，围绕东南亚地区中小微企业而展开相应业务的初创公司正在变得愈发火热。在去年，我们已经见证了帮助印尼路边摊小店——Warungs进行数字化转型的印尼 B2B 电商平台Ula因获得贝佐斯首次对东南亚电商领域进行的投资而备受关注。现在，这一热潮已然也来到了试图成为东南亚下一个增产引擎的菲律宾。

动点出海获悉，菲律宾 B2B 电商平台 GrowSari 已于近日宣布，将获得由 KKR 提供的 4500 万美元规模的 C 轮融资领投。目前，这轮 C 轮融资已获得超额认购，且仍在进行中。双方在一份声明中表示，KKR 本次对 GrowSari 的投资将被用于推动后者向菲律宾更多地区扩张，并进一步加强其金融服务水平。

而在 KKR 此次投资之前，GrowSari 已从包括 Pavilion Capital（淡马锡旗下投资机构）、腾讯（在去年 6 月份时参投其 B 轮融资）、IFC、JG Summit、Robinsons Retail Holdings Inc.、Wavemaker Partners、Saison Capital 和 ICCP（Investment & Capital Corporation of the Philippines）等在内的当地和国际投资机构处获得注资。

据了解，加上本次的 4500 万美元投资，GrowSari 所获得的融资总额已达到 7500 万美元。

GrowSari 成立于 2016 年，主要通过其 B2B 电商平台帮助菲律宾的小型实体零售店进行数字化转型，从而提升其服务能力和盈利水平。据介绍，GrowSari 的服务对象包括当地的路边小店——Sari-sari store、街头流动快餐店——carinderia、以及当地的小型药店。

GrowSari称，在菲律宾，超过 110 万家的 Sari-sari store 为当地快销品市场的销售份额贡献了近 60% 的构成。但面对东南亚地区当下快速发展的数字化进程，它们显然尚未准备充分。而基于 GrowSari 的平台，这些商家不仅可以获得来自数百家快销品及药品品牌供应商产品的便捷采购服务（且对采购数量没有最低要求限制），其应用程序中也提供了诸如电信费用充值、水电服务缴费、钱包充值以及小额信贷（E-Lista）等服务功能。

根据 GrowSari 提供的数据，其平台已在吕宋岛地区的 220 个区域展开了服务。而得益于菲律宾不断加速的数字化进程和当地经济水平的发展，自 2019 年以来，GrowSari 的 GMV 也呈现出了 650% 的增幅，同期收入增长也达到 250%。GrowSari表示，其最终目标是为当地所有的 Sari-sari store 提供服务。值得一提的是，针对这一目标，在 GrowSari 于去年 6 月份的上一轮融资中，该公司为自身定下的计划为100 万家（约占 Sari-sari store 总数的 90%）。

图片来源：GrowSari 官网