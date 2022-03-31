动点出海获悉，新加坡潮玩品牌 Mighty Jaxx 宣布，完成了超额认购的 A+轮融资。不过，其确切资金数额暂未公布。

据透露，该轮融资由 East Ventures 领投，并由 Easternwind International、Pan Solar Ventures、Teja Ventures、KB Investment 和 KIP 等海外投资机构参投。此外，还有中国手游发行公司创梦天地（iDreamSky）和另一家未公开身份的科技公司参与战略投资。

Mighty Jaxx 成立于 2012 年，是一家总部位于新加坡的潮玩收藏品设计开发平台。现如今在做的是构建一个聚合平台——通过打造包含艺术家发掘与创意孵化、专有 IP 运营、全球消费者的新零售体验赋能等的端对端的收藏品供应链体系，为未来流行文化品牌赋能。

针对这笔新入资金的用途，Mighty Jaxx 表示将进一步强化旗下潮玩品牌的专业性，加强沉浸式和交互式数字收藏品和内容的开发。对于加强运营能力方面，Mighty Jaxx 表示，接下来将在全球范围内招募人才，尤其是有关技术、创意和授权等领域的专业人才。

据介绍，Mighty Jaxx 已与孩之宝、东映动画、华纳兄弟、阿迪达斯、Formula 1、Cartoon Network、Nickelodeon 和 Netflix 等多个知名品牌建立了长期合作，且 Mighty Jaxx 的潮玩藏品现已销往全球 70 多个国家。

Mighty Jaxx 表示，通过与不同种类的 IP 合作，有助于加速行业变革与发展，同时也可以将自身打造成一个更强的全球未来文化与娱乐公司。