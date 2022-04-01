当紧急车辆在路上飞奔要去救助人们时，交警要做的重要一件事就是在十字路口协商交通，否则无法到及时达目的地。因此，欧洲福特正在帮助开发更智能的交通信号灯，与急救车辆进行通信，以帮助他们更快地到达目的地完成任务。

福特自动驾驶欧洲分部的研究工程师马丁·索默 (Martin Sommer) 说：“无论是处理火灾的消防车还是救助事故的救护车，任何人都不希望这些司机被赶到其他等待灯变的车辆队伍中，变成被堵住的一份子” 。

这背后的技术被称为蜂窝数据到末端通信技术（C-V2X），福特将它安装在德国亚琛的一条道路上，有八个连续的红绿灯。然后它派出了一辆装有车载通信装置的 Kuga，为了这次测试，它被设定成是一辆救护车。

当测试车辆接近红绿灯时，它们变成绿色，允许它通过。穿过十字路口后，他们又恢复了正常运作。像这样的改进对于急救人员来说可能是一件大事，因为专家认为，如果交通事故受害者提前四分钟接受治疗，他们的生存率可能会提高 40%。

不过， C-V2X 技术不仅可以在紧急情况下带来好处。它有许多应用，福特一直在努力将交通信号灯信息纳入其自适应巡航控制系统。有了这个，它可以在实际遇到十字路口之前让汽车减速。这样可以减少遇到的红灯，这对拥堵更好并且使行驶更顺畅。

“使用最新的手机通信技术在汽车、应急车辆和交通信号灯之间实时交换数据，使道路交通更安全、更高效，” 沃达丰德国消费者服务和创新总监 Michael Reinartz 说。“智能红绿灯控制有助于在分秒必争的情况下挽救生命，还可以减少不必要的等待时间并减少二氧化碳排放。” 这项技术对于整个智能汽车行业都是个有益的参考。