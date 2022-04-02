以下内容来自 TrendForce：

俄乌冲突对相关产业影响的调查及预测：

电视、液晶监视器及笔电出货面临修正压力

2022 年电竞液晶监视器出货量年增率收敛

各类 DRAM 产品价格受影响

俄乌冲突对智能手机市场影响的两大观察重点

汽车品牌雷诺、现代、大众遭波及

全球动力电池原料镍产品价格恐上涨

半导体气体供应受影响，芯片生产成本恐上涨

1）2022 年电视、液晶监视器及笔电出货面临修正压力

TrendForce 集邦咨询表示，目前全球局势的不确定性将冲击如电视、液晶监视器、笔电等三大显示器应用的需求，2022 年上半年将面临出货修正压力。

电视市场方面，电视面板价格几乎触底，仍难带动电视市场需求。TrendForce 集邦咨询下修今年电视出货量预测，自原先的 2.17 亿台降至 2.15 亿台，年增幅收敛至 2.4%。

液晶监视器市场方面，宅经济效应不再，忧国际冲突拖垮需求，液晶监视器需求动能转弱。TrendForce 集邦咨询初步下修今年液晶监视器出货预测，将由原先 1.44 亿台降至 1.42 亿台，年减幅度扩大至 2.3%，且不排除持续下修的可能性。

笔电市场方面，通胀与高涨的零部件库存使笔记本电脑需求面临下修压力。TrendForce 集邦咨询将原先 2.38 亿台出货量预测，下修至 2.25 亿台，年减 8.5%。

2）2022 年电竞液晶监视器出货量年增率收敛

据 TrendForce 集邦咨询最新调查显示，尽管面板和零部件长短料供应问题以及宅经济效应减退等因素，影响 2021 年电竞液晶监视器（定义为刷新率 100Hz 以上）出货量，但第四季多数品牌针对电竞产品采取积极降价促销冲量的策略，仍成功拉抬 2021 年电竞液晶监视器出货量至 2280 万台，年成长率为 24%。

2022 年成长动能将减缓，除了出货基期已高，最大变因仍是俄乌冲突的影响，若冲突持续将会冲击欧洲市场需求，进而影响电竞相关产品出货表现。

俄乌冲突引发原油、金属、大宗农作物价格高涨，让原本升高的通胀压力骤增，因此 TrendForce 集邦咨询保守预估 2022 年电竞液晶监视器出货量为 2610 万台，年成长 14%。

3）俄乌冲突与高通胀夹击，预估第二季 DRAM 价格续跌 0~5%

据 TrendForce 集邦咨询预估，第二季整体 DRAM 均价跌幅约 0~5%，由于买卖双方库存略偏高，再加上需求面如 PC、笔电、智能手机等受近期俄乌冲突和高通胀影响，进而削弱消费者购买力道，目前仅 server 端为主要支撑存储器需求来源，故整体第二季 DRAM 仍有供过于求情形。

PC DRAM 方面，受俄乌冲突影响，引发 PC OEM 对第二季的订单采保守备货策略，且可能持续影响下半年旺季订单情形，进而下修今年的出货目标，然而整体供给位元却仍在增长，故第二季 PC DRAM 价格跌幅再扩大至 3~8%，且可能会进一步恶化。

Mobile DRAM 方面，受高通胀、各国疫情变化以及俄乌冲突等诸多因素影响，不排除智能手机生产量可能持续下修，品牌方也势必更谨慎规划生产和备料。预估第二季供过于求将持续，跌幅约 0~5%。

4）2022 年智能手机产量降至 13.66 亿支，恐仍有下调风险

俄乌冲突对智能手机市场影响有两大观察重点。

其一，品牌销售停摆或锐减，据 TrendForce 集邦咨询统计，俄乌两国的手机销售市占约占全球 3~4%；其中俄罗斯约占 85%。而以俄乌两地的品牌销售来看，前三席次依序为三星（Samsung）、小米（Xiaomi）及苹果（Apple）。随着苹果及三星相继宣布暂停向俄罗斯出口所有产品，该市占将转由其他品牌承接。若冲突能于 4 月底前获得控制，预估对全年智能手机市场的影响约落在 2000 万支。

其二，俄乌冲突加剧全球通胀问题，特别对能源和粮食价格正产生重大冲击，并由欧洲快速向全球蔓延，亦隐含个人可支配所得将同时紧缩，造成智能手机市场换机周期延长、单机购买预算下降等现象。由于通膨的影响既广且深，目前尚无法定夺其对于全球智能手机市场的影响程度，但后续确实存在高度下修风险。

除了国际形势以外，疫情也持续牵动 2022 年智能手机市场走向，中国作为全球最大智能手机消费市场，TrendForce 集邦咨询认为，现阶段对中国智能手机市场的出货量预测将由去年约 3.25 亿支下滑至 3 亿支，年衰退约 7.7%。

5）俄乌冲突未熄，汽车品牌雷诺、现代、大众遭波及

受俄乌冲突影响，目前于俄罗斯境内的汽车工厂皆陆续停工，并停止进口车辆，再加上俄罗斯表示若外资企业在此期间选择永久停业或退出市场，则会将其事业收为国有，由于多数品牌在当地设有工厂，现下面临国际局势与企业损失的双重压力。据 TrendForce 集邦咨询调查，Renault-Nissan 在收购俄罗斯品牌 LADA 后，市占率达 32%，为当地最大品牌，其次为 23% 的 Hyundai-Kia，以及 12% 的 Volkswagen。

TrendForce 集邦咨询表示，不利汽车产业复苏有三大因素，亦即将进一步影响 2022 全年汽车销量。

其一，乌克兰境内的车辆零部件生产受阻，影响整车生产，Volkswagen 即表示因车用线束短缺而打算将产能移往北美和中国。

其二，俄罗斯生产镍、钯金等多种车辆制造所需的上游原物料，在供给限制下致使各项成本大涨，而现已有车厂开始调涨整车售价。

其三，通胀压力骤升，导致生活成本上升，消费者荷包收紧。

6）俄乌冲突升温，全球动力电池原料镍产品价格恐将上涨

俄乌冲突升温，除了天然气及原油大涨，也可能冲击包括铝、镍、铜等在内的有色金属供应。

据 TrendForce 集邦咨询表示，镍作为电动车动力电池制造的上游关键原料，在动力电池中主要用于三元正极材料的制造，2021 年全球镍矿产量约为 270 万金属吨，主要来自印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯。其中俄罗斯镍矿产量占据全球总产量约 9%（包括了低、中、高品位镍），位居第三名。

目前新能源汽车市场渗透率正处于加速阶段，且三元动力电池占据了近一半的市场份额，意即车用动力电池所需的上游原料镍需求将愈加旺盛，尽管现阶段俄罗斯的镍产品出口暂不受影响，然若俄乌关系持续恶化，短期内恐影响全球镍供应，推升镍价上涨，并进一步拉升终端如电动车产业的成本压力。

7）半导体气体供应受影响，芯片生产成本恐上涨

乌克兰为半导体原料气体供应大国，包含氖、氩、氪、氙等，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业，但其仍为必要原物料，若供应受阻仍将对产业造成影响。

TrendForce 集邦咨询认为，俄乌冲突虽可能冲击该地区惰性气体供应，但在半导体厂、气体供应厂皆备有库存，且仍有其它地区供应的情况下，短期内不至于造成产线中断影响产出，不过气体供应量减少仍将可能造成价格上涨，芯片生产成本可能因此上涨。