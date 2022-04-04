科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.03.27-2022.04.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

近一年多以来，在东南亚（数字经济领域），“先买后付（Buy Now, Pay Later）” 可能是我们见过的最多的词语之一。

一方面，我们可以看到诸如该区域中对此呈现出高达 16 倍的搜索兴趣增幅。另一方面，仅在马来西亚，我们不仅能够看到 Grab 和 Shopee 已在于此提供了先买后付服务，除这些巨头之外，包括 Atome、Fave、Hoolah、Split 等初创公司也在当地开展了此类业务，让这一空间充满更大的想象。那么问题也就于此而来，接下来，它将会以一种怎样的形态继续出现？对此，马来西亚政府正在试图给出一个答案。

上周，马来西亚央行（BNM）表示，已同当地财政部及证券监管机构展开合作，将通过立法来规范该国尚未被列入央行或其他当地监管机构的监管范围的 “先买后付” 模式的发展。此外，BNM 也指出，为了进一步让公众了解这种模式的危害性，减轻这一可能会诱发的超前消费的消费模式，该机构也将与当地金融教育机构展开合作，向公众宣传先买后付的风险。

作为背景，如我们所见，尽管这一模式仍未向外界展示出其应有的全貌，但它却也正如火如荼的进行中，就像 “先买单购物，后分期付款” 这种模式的本身一样——目前，从用户到企业再到当局机构，它所需要的所有不同层面都在为它超前的特性 “支付” 相应行为。

当然，在这个过程中，我们或许也在见证这一剧本的主角，正在从东南亚的先买后付逐渐变成先买后付的东南亚。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Shopee 将关闭印度业务：动点出海获悉，据多家外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 将于当地时间本周二关闭其在印度的业务运营。

此前，我栏目曾在去年 9 月份时指出，Shopee 已在印度推出了其卖家后台网站，并在当地成立了相关服务的运营实体，以期进入印度电商市场（官宣于次月）。

据悉，就在此消息传出的几周前，印度当局决定在该国内下架 Sea 旗下的大逃杀手游《Free Fire》。不过，有消息人士称，本次 Shopee 的关闭决定与《Free Fire》的禁令无关。而该公司也表示，由于 “全球市场范围内的不确定性”，公司正在关闭其南亚市场业务。

GrowSari 再获 7750 万美元融资：动点出海获悉，菲律宾 B2B 电商平台 GrowSari 已于近日宣布再次为其 C 轮融资获得了一笔融资。据了解，这笔融资的规模为 7750 万美元，由 KKR 领投，淡马锡及 Pavilion Capital 等参投。在加上本次新融资后，GrowSari 的 C 轮融资已达到 1.1 亿美元左右。

今年 1 月份时，我栏目曾指出，GrowSari 已在当时称将获得由 KKR 领投的一笔 4500 万美元的 C 轮融资。而该公司也在当时表示，这笔已获得超额认购的融资仍未关闭。目前看来，这一说法确实属实。

马来西亚当局将推进 “先买后付” 模式规范化发展：动点出海获悉，马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，该国央行）已和当地财政部及证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission，SC）展开合作，将通过立法以规范该国的 “先买后付” 模式。据悉，三方将于今年内推动消费者信贷法案（Consumer Credit Act，CCA）的落地。

此前，在去年 10 月份时，我栏目已指出，BNM 表示正与该国相关政府机构合作，以着手应对因“先买后付（BNPL）”模式日益兴起而导致的社会担忧。

BNM 在于今日举办的年度报告发布活动中称，CCA 将进一步加强对该国境内所有消费信贷活动的监管，这包括针对由非银行机构所提供的先买后付服务。而目前，这一服务尚未被列入央行或其他当地监管机构的监管范围。

新加坡潮玩品牌 Mighty Jaxx 完成 A+轮融资，创梦天地参投：Mighty Jaxx 成立于 2012 年，是一家总部位于新加坡的潮玩收藏品设计开发平台。现如今在做的是构建一个聚合平台——通过打造包含艺术家发掘与创意孵化、专有 IP 运营、全球消费者的新零售体验赋能等的端对端的收藏品供应链体系，为未来流行文化品牌赋能。

针对这笔新入资金的用途，Mighty Jaxx 表示将进一步强化旗下潮玩品牌的专业性，加强沉浸式和交互式数字收藏品和内容的开发。对于加强运营能力方面，Mighty Jaxx 表示，接下来将在全球范围内招募人才，尤其是有关技术、创意和授权等领域的专业人才。

老虎基金再收获一家印度独角兽：成立于 2006 年的 Games24x7 旗下运营有 RummyCircle、My11Circle、U Games 系列等多款游戏，覆盖纸牌、体育、休闲等多个类别。据 Games24x7 表示，其平台用户已达 1 亿。有数据指出，该公司在于截至去年 3 月份的财年内的总收入为 1.73 亿美元，其税后利润约为 5050 万美元。值得一提的是，有消息称，尽管 Games24x7 的玩家用户主要来自其体育类游戏，但为其提供收入大头的则为纸牌类游戏。

目前，在收获了 Games24x7 之后，老虎基金今年在印度投出的独角兽数量已经达到了 3 家（另外两家分别为Oxyzo和DealShare）、且尚有另一家名为GoMechanic的汽车售后服务初创公司的独角兽轮融资正在进行中。

GoTo 将于本月 11 日上市：印尼最大科技集团 GoTo Group 已于本周四时表示，公司计划在接下来的 IPO 中募资 11 亿美元，并将于当地时间 4 月 11 日在印尼证券交易所（IDX）登陆上市，其股票代码将为 “GOTO”。

根据 GoTo 目前所提供的 IPO 发行价格（每股 338 印尼盾的上限区间），该公司的市值约在 280 亿美元。而基于这次的 11 亿美元募资，GoTo 此次的 IPO 规模也将成为今年内亚洲的第三大以及全球的第五大 IPO。

据了解，GoTo 本次 IPO 所需的公开发售期正于 4 月 1 日至 7 日中进行。

Pace 收购先买后付同行 Rely：Rely 成立于 2017 年，是新加坡首家提供 “先买后付” 的消费分期平台，为消费者提供免息分期付款服务。自成立后，Rely 不断扩大规模，并与 Qoo10 Singapore、ZALORA、JD Sports 和 SK Jewellery Group 等知名经销商建立了合作关系。

Pace 则是新加坡一家金融科技解决方案供应商，旨在为该地区的消费者打造普惠金融，同时帮助商家满足日益增长的消费者需求并提高销售效率。目前，Pace 允许消费者选择三期免息支付，通过全渠道体验帮助消费者做到可持续消费。据介绍，Pace 如今的业务范围已扩展至新加坡、马来西亚、中国香港、泰国及日本等。