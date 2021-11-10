根据谷歌、淡马锡、贝恩近期联合发布的一项报告显示，到 2025 年时，东南亚地区的数字经济规模有望达到 3630 亿美元。而此前，三家机构曾在 19 年时预估这一数字将为 3000 亿美元。

自疫情爆发以来，东南亚地区的数字消费者呈现出了 6000 万的新增（泰国和菲律宾贡献最多），使得其总规模达到了 4.4 亿。基于这一表现，当地初创公司也进一步发掘出了该地区数字经济的发展潜力。报告称，随着当地消费者和商家行为的持续转变，再加上投资者对该地区的强烈信心，在东南亚 “数字十年”（Digital Decade）的到来下，到 2030 年，这一地区的数字经济可能会实现 1 万亿美元规模。

报告同时指出，随着东南亚电商、旅游、媒体、配送以及食品行业发展势头的继续提升，当地所有地区市场的 GMV 都将在今年达到两位数的增幅。作为结果，该地区的在线支出规模（亦即数字经济规模）预计将在今年达到 1740 亿美元，较上年增长 49%。其中，菲律宾将以 93% 的增幅位居增速第一，在年底前达到 170 亿美元。印尼则将基于 2.73 亿的庞大人口规模为这一总额贡献 700 亿美元的 GMV。

除此之外，报告也强调，得益于在线借贷服务的蓬勃发展和数字支付成为该地区主流支付手段的趋势，电商和数字金融服务已成为该地区数字领域增长的主要动力。报告进一步指出，随着当地城乡地区消费者中智能手机使用率的不断提升，东南亚电商市场有望在其总数字经济份额中占据三分之二的规模。

值得一提的是，根据报告，在线借贷服务将在接下来呈现出最大增长幅度，其贷款账面总额预计在今年实现 48% 的增长，达到 390 亿美元，并且这一数字有望在 2025 年突破至 1160 亿美元。

另一方面，基于本次报告，东南亚消费者对先买后付（BNPL）服务的搜索兴趣呈现出了高达 16 倍的增幅，且这一趋势主要体现在印尼地区。

当然，如本栏目此前报道指出，从实际表现上来看，不仅仅是印尼，在整个东南亚地区，先买后付领域现阶段都在呈现出火热趋势。从该地各国当局对这一消费模式的愈发重视到资本市场和创投领域于此不断活跃的动作，接下来，不难预见这里将会呈现出一副更加激烈的局面并由此展现出更大的想象空间。