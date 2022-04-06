今年 4 月 2 日是第十五个世界孤独症日，主题为 “聚焦孤独症服务，构建社会保障机制，促进服务机构高质量发展”。关爱孤独症儿童，为其提供高质量服务和广泛支持需要全社会共同参与。用爱心去拥抱星星的孩子，不让一个人掉队！

送教上门，为孤独症儿童的世界打开一扇窗

生活在上海的小杰（化名）只有 10 岁，而孤独症却让他备受摧残，精神发育迟缓、言语障碍和生活自理障碍困扰着他的成长与学习。小杰平时由爷爷奶奶照顾，因为条件受限，他无法去机构接受系统性康复治疗，仅在 2013 年在上海闵行儿童医院接受过为期 3 个月的针灸治疗。

幸运的是，2021 年 9 月起，上海市金山区滨海学校联合傅利叶教育开展为期一年的 “送教上门” 服务。小杰被确定为服务对象，傅利叶教育康复治疗师团队上门送教，为他进行评估，并且根据评估结果制定全方位的个别化康复训练方案。

此后，傅利叶教育的康复团队一次次送教上门，为小杰提供了认知能力训练、语言理解和表达能力训练、感觉统合能力训练的系统性训练方案。在认知能力训练中，康复治疗师会根据小杰的基础进行支架式教学，结合他的喜好，合理运用强化机制，提高学习兴趣。同时，自闭症学生往往对已学知识泛化困难，治疗师在教学过程中就会特别注重泛化教学，如卡片、玩具、衣物、生活用品等不同物品的颜色泛化学习。并且将颜色结合游戏一起 “玩” 起来，慢慢地小杰就学会了识别和表达不同颜色。

开合跳、高抬腿，如同做操一样的感统训练则让小杰 “动” 起来，锻炼了肢体协调能力和腿部稳定能力，从动作缓慢且交替脚跳跃时有错乱，逐渐到动作正确且能保持肢体稳定。看着小杰进步神速，奶奶激动地说，“老师的指导让孩子变得更好了，认识颜色了、认识形状了、认识数字了……并且很爱上课，一听说要上课就自己拿书包出来主动学习。在家里我们都不知道要怎样教，感谢傅利叶治疗师！感谢学校！感谢党！”

探索送教上门长效机制 提升康复普及性

科学干预、合理治疗可以帮助孤独症儿童有效改善症状甚至拥有生活自理能力。然而，当前孤独症康复机构的可及性并不高，对于家庭来说，去康复机构困难重重，难以支撑高额费用，且需要专职陪护。孤独症的康复训练目的是让这些儿童融入家庭与社会，因此家庭环境也自然成为理想的康复环境，特殊教育的 “送教上门” 服务值得探索并形成长效机制。

“十四五” 特殊教育发展提升行动计划切实提出，保障残疾儿童青少年平等接受教育的权利，做到有教无类，促进他们共享发展成果，让每一名残疾儿童青少年都有人生出彩机会。在当前背景下，上海市金山区滨海学校与傅利叶教育开展的 “送教上门” 服务行动真正践行了 “教育路上一个也不少”。

傅利叶教育康复治疗师团队负责人岳中秋指出，“送教上门检核管理系统从感官知觉、认知能力、语言交往、粗大动作、精细动作、社会技能、生活自理七大领域为送教学生进行能力评估并形成评估报告，为后续的康复奠定科学的调整依据。”

金山区滨海学校校长张朝晖对送教上门服务已取得的效果表示了肯定与感谢，他强调，送教上门服务要在维持现有水平的基础上有所提升；其次，家长要仔细学习，在结合社区医院资源基础上帮助孩子康复；另外，傅利叶教育为学校的送教上门服务积累了丰富经验，老师们要积极学习，为不能随班就读的孩子提供教学和康复服务，确保教育路上一个也不能少。

对于康复治疗来说，应用辅助工具可谓如虎添翼。为此，傅利叶教育贴心推出了送教上门工具包，涵盖基本沟通、语言认知、作业治疗、运动康复四类康复工具，结合不同功能障碍的康复需求，提供针对性的训练工具辅助，可以帮助特殊儿童建立早期沟通意识能力、改善肢体功能运动能力、改善手功能精细运动、改善言语认知能力等。

为助推特殊教育在硬件上高质量发展，傅利叶教育推出了儿童上下肢主被动训练系统、多维互动训练系统等适合特殊儿童康复的智能设备。通过装备智能化、康复服务标准化，建设现代化的特殊教育学校，满足特教学校的教育与康复需求。

傅利叶教育总裁高秋透露，公司利用智能化的康复产品开展居家康复评估与训练、特教学校功能教室建设、特教老师的康复指导等，已为上海、安徽、贵州等地区的 100 所特殊教育学校提供服务。“为特殊教育事业添砖加瓦，让每一个特殊儿童能够智慧学习，健康成长。”