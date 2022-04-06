北斗正润物细无声地全方位渗透进我们的生活。

千寻位置的数据显示，截至 2022 年 3 月，千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过 1000 亿次，累计服务全球超过 11 亿人，总服务次数超过 2 兆次，服务覆盖全球超过 230 个国家和地区。从用户规模而言，千寻位置已成为全球最大的时空智能服务提供商。

细分来看，每月，千寻位置处理的北斗加速辅助定位服务请求超过 600 亿次，实时厘米级和实时亚米级北斗高精度定位服务请求超过 480 亿次。每天，千寻位置处理位置数据近 40 亿。

在千亿级月调用次数的背后，是千寻位置基于中国北斗卫星导航系统，自主打造的遍布全球的 “星地一体” 时空智能基础设施，通过卫星与互联网双路播发平台，将各类北斗高精度时空服务播发给全球用户。

针对时空智能服务覆盖广、用户规模大、实时性要求高等特点，千寻位置自主研发了高性能分布式应用框架，可实现高覆盖、高可用、具有高并发处理能力，拥有云端一体的创新核心技术，让用户的定位体验更智能。

千寻位置保有北斗高精度时空服务的多项国民级规模应用。从手机、汽车、无人机、共享单车、公交车，到城市级的智慧锥桶、三角牌、摄像头等道路基础设施、再到能听诊危房、桥梁、矿山的形变监测设备等，为各类智能机器提供精准时空信息，帮助它们对周围环境进行感知和决策。

目前，国产安卓手机都基本标配千寻立见（FindNow）北斗加速定位服务，高通、联发科、展讯等手机芯片也集成了这项服务。华为、小米、OPPO 等多款手机还应用了千寻位置实时高精度定位服务，可实现亚米级定位，具备车道级导航功能。小鹏、高合、广汽等 40 多款智能驾驶汽车也正在陆续上路，应用千寻位置高精度时空服务后，可实现高速自主导航驾驶。

千寻位置将继续开展北斗高精度时空智能领域自主可控技术攻关，带动产业落地，努力成为我国北斗产业化、规模化应用重要引擎，为打造国家战略科技力量提供支撑。