今年的全国两会上，康复医学成为热门话题，多名人大代表就康复医学的发展方向和措施等向大会建言献策，提出了包括建立康复规培制度、争取处方权、促进康复人才队伍建设等议案提案。全面推进健康中国建设的过程中，康复医学在全周期健康服务中的重要性逐渐凸显。

瑞和康医疗践行 “要把人民健康放在优先发展的战略地位” 和 “把以治病为中心转变为以人民健康为中心” 的战略思想，一方面优化调整康复医疗布局，加快基层康复医疗服务发展与建设，另一方面以需求为导向规范康复人才的培养，加快康复人才队伍建设。双管齐下，助力康复医疗发展，实现健康中国战略。

建设完善的三级康复网络 实现康复服务体系全覆盖

多部门联合下发的《关于印发 “十四五” 时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知》中明确，利用 5 年时间，建设一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，建设分级诊疗体系的县域龙头，努力实现一般病在市县解决的目标，一批医疗康复机构正在朝着这样的目标努力。2016 年，健康中国战略中就明确提出 “人人享有康复服务” 的目标，奠定了近几年康复医学快速发展的根基，并开始建立三级康复医疗分级诊疗体系。

当前，我国康复医疗行业处于快速成长阶段，市场容量迅速扩大，瑞和康医疗积极构建完善的三级康复诊疗体系，以赋能 “技术+运营” 为核心，为医疗机构提供康复医学科服务提升解决方案，康复科室赋能项目覆盖了从三甲医院到基层医院的整个三级医疗服务网络。目前瑞和康医生集团拥有 100 多位植入带教的康复医师、治疗师与专业实操运营团队，与国内外多家顶级医疗机构和康复医学科建立了瑞和康医疗专属康复医疗人才培训基地。目前，公司已拥有 200 多家医院的服务实践经验，将不断致力于为医疗机构输送高质量的康复服务。

瑞和康医疗服务的贵州省云岩区黔灵医院牟明胜院长分析，康复是一个新兴的领域，老百姓没有康复理念，只想要早日出院，没有考虑恢复时间短、功能更早得到锻炼等问题。目前医院康复科区分为传统康复（中医康复）和现代康复，三级医院倾向于急性期，比如手术治疗；二级综合医院倾向于稳定期，提供专科化、专业化的康复服务；社区、基层医疗机构倾向于恢复期，为患者提供专业的康复医学指导。

黔灵医院利用差异化发展，有效融合现代康复和传统康复，未来将打造为 “大专科小综合” 的康复专科医院，不断提升康复医学科服务能力。

山西省长治市北大医疗潞安医院是一所集医疗、急救、康复、预防、教学、科研于一体的三级甲等医院，在推动康复医疗发展方面也取得突破性成果。该院引进国内外先进设备、配备专业化人才，打造临床科室与康复融合的一体化发展模式，建立结构清晰、功能明确的康复医疗服务体系，致力于向基层医疗机构延伸康复医疗服务，提升基层医疗机构康复服务水平，建立完善的三级康复医疗网络。与各矿区医院、医务所建立康复共同体，通过技术下基层、多样化培训、定时定点坐诊、教学等方式提升基层医务人员的康复技能，建立一整套完善的康复医疗网络。

赋能社区康复机构发展 破解 “看病难”

社区卫生服务中心作为医疗健康服务体系网底，承担着居民健康守门人的职能。支持社区康复机构发展，促进康复功能全面融入社区卫生基本服务，是切实深入医疗改革，扩容优质医疗资源，破解 “看病难” 的重要举措。

瑞和康医疗借助自身优势全面赋能社区卫生服务机构功能提升与建设优化，积极推进社区和居家康复医疗，让更多居民在 “区域内” 与 “家门口” 获得高品质的卫生健康服务。

上海浦东新区金杨社区卫生服务中心唐岚主任表示，社区医疗作为基层卫生服务的基础，是医疗健康系统中的重要组成部分。明确的政策导向、人口结构的变化、医疗消费水平的提高，使得基层医疗需求不断增长，为 “社区” 这个入口级的病患流量带来了无限的想象空间。社区居民的康复需求主要包括慢性骨关节炎、颈椎腰椎病等肌骨康复，脑卒中后遗症、帕金森综合征等神经系统康复，产后康复、心血管疾病的康复也逐渐下沉到社区，社区康复已逐渐向康复亚专科方向发展。社区康复医生同时也是全科医生，在完成康复评估治疗的同时，加入全科慢性病管理的内容，例如高血压、糖尿病、骨质疏松等社区常见病的建卡、随访和健康宣教。

金杨社区居民在社区康复中心进行康复训练

金杨社区卫生服务中心还与多家医院建立医疗联合体转诊模式。在仁济医院救治的心脏病患者，在完成心肺运动实验后，通过心康联盟网络转诊至金杨社区卫生服务中心，进行心脏康复训练，直至能够适应社区生活，回归家庭。

促进康复服务体系规范发展 加强康复人才队伍建设

国家卫健委印发通知加快推进康复医疗工作发展，到 2025 年，每 10 万人口康复医师达到 8 人、康复治疗师达到 12 人。我国康复人才缺口大，而社会对康复医疗的需求日益增加，两者的矛盾凸显。

瑞和康医生集团医学副总监李超表示，通过多年基层植入带教的经验积累，瑞和康团队已经摸索出一套成熟有效的基层医疗人才培养体系。“一方面下到基层，驻点帮扶，下派到各个合作的项目医院，进行长期一对一或者面对面重点带教。另一方面真正实现技术落地沉淀，帮助科室成型，进入一个相对健康持续的发展轨道。” 从基础理论授课、技术演练到病案分析，瑞和康医生集团会提供一系列有针对性的康复带教课程，帮助基层医院提高康复评估、临床康复等能力。

瑞和康医生集团培养的康复治疗师范久宏指出，康复治疗师不仅要掌握康复医学专业知识，还要了解和学习相关专业的临床知识，更要树立学习型工作态度。在工作中接触到不同康复疾病患者，扩展和补充所需的知识范围。在临床康复治疗的应用和实践中，不断建立和完善康复治疗师的独立思考和独立操作能力，把理论与实际联系起来，发现问题，解决问题。基于此，才能对患者做出专业科学的康复评估，为每一位患者制定个性化的康复治疗方案，并在落实过程中不断完善和调整。

瑞和康医疗始终致力于为患者提供优质高效的康复服务，为基层医院布局康复医学科的可持续发展蓝图，构建不断向上、充满生机的康复生态网络。未来，以瑞和康医疗为代表的平台携手诸多合作伙伴及多方资源，将继续推进和完善基层康复医疗服务，加强医师职业规范，加强行业自律，助力打通医疗建设 “最后一公里”。