4 月 6 日,魔珐科技宣布连续完成 B 轮、C 轮融资,总金额 1.3 亿美元。其中,B 轮融资由清新资本和锦沙资本联合投资,红杉中国和五源资本连续三轮追加投资;C 轮融资 1.1 亿美金由软银愿景基金 2 期和某知名战略投资机构联合领投,北极光创投、指数创投跟投,指数资本担任独家财务顾问。

魔珐科技创始人兼 CEO 柴金祥博士表示,融资资金将主要用于产品研发投入,全行业多场景市场拓展,上下游生态建设和布局,进一步扩大魔珐在技术、产品和市场上的领先优势。

魔珐科技成立于 2018 年,是一家以计算机图形学和 AI 技术为核心的科技公司,拥有全栈式端到端虚拟内容智能化制作、虚拟人打造和运营技术,并自研了专业级和消费级虚拟直播技术,以及三维 AI 虚拟人能力平台,打造了全栈产品矩阵。

Xmov 虚拟内容协同制作智能云平台通过打造端到端智能化工具,降低元宇宙内容生产门槛,提升产能,加速元宇宙内容规模化;「Avatar」通过打造成熟的标准化、全栈式虚拟直播与社交互动产品,覆盖 To B 专业级和 To C 消费级应用场景,实现元宇宙超写实、沉浸式实时互动;「AI Human」是基于人工智能技术的 AI 虚拟人能力平台,可实现全智能虚拟人的「创造-培育-应用」,帮助 To B 专业级和 To C 消费级客户一站式打造 AI 虚拟人,把虚拟数字人落地到各类应用场景,如虚拟客服、虚拟销售、虚拟老师、虚拟人力资源官、电商主播、虚拟培训等。

魔珐科技目前已与众多的上游工作室,以及包括游戏公司、文娱影视公司、互联网平台公司、消费品公司、科技公司等在内的下游行业客户展开了合作,与产业链各环节参与方构建起强大的生态壁垒,形成平台效应。截至目前,魔珐科技已累积服务了超过 200 家企业客户,覆盖游戏、娱乐、消费、电商、金融、技术、教育、医疗、文旅等行业。其中,虚拟内容协同智能制作云平台不仅打造了行业知名的原创虚拟 IP 翎,还为阿里巴巴、腾讯、央视网、欧莱雅、趣多多(卡夫)、伊利、蒙牛、科大讯飞等企业打造了虚拟形象代言人或高质量的虚拟内容。虚拟直播技术和产品服务了包括叶修(阅文)、灵狐(腾讯)、章鱼娘(阿里巴巴)、萨拉托加(B 站)、小爱同学(小米)、M 姐(欧莱雅)等在内的虚拟 IP。AI 虚拟人已经服务了字节跳动、OPPO、新华社、中国移动、建设银行、光大银行、华夏银行、南京银行、太平保险等客户。

“三维虚拟内容已经被广泛运用于游戏、影视、社交等领域,并且作为元宇宙的基本构成要素,产能将成为元宇宙时代下的稀缺资源。”C 轮领投方软银愿景基金管理合伙人张凯勋表示:“相对于传统的单点式软件工具和人力密集型的内容制作流程,魔珐自主研发的端到端全栈式虚拟内容和虚拟人智能制作产品矩阵,能够大幅度提高三维虚拟内容和虚拟人的制作效率,赋能规模化、智能化生产。我们相信魔珐的全链路智能化技术能够为传统三维内容制作行业带来新一轮技术变革,也看好魔珐成为元宇宙时代下虚拟内容生产的基础设施。”

北极光创投创始管理合伙人邓锋表示,下一代的互联网平台,将以 3D 媒介形式为主,虚拟人将扮演重要的信息载体。现在的 3D 建模行业缺少流程化、标准化,成本高、效率低,虚拟人成本居高不下,难以普及和应用落地,北极光持续在寻找行业的颠覆者。柴教授作为 AI+CG 领域的全球领军人物,带领魔珐取得了显著的成果,其具备丰富的技术和产品线。元宇宙并不远,北极光相信,随着魔珐生态的建立,虚拟人技术能在诸多行业改变现有的交互形式、媒介形式。

B 轮投资方清新资本合伙人曹抒阳表示,清新一直非常认可魔珐的卓越技术能力、平台构建能力以及商业化场景落地能力。连续两轮较大金额的融资,一定能助力公司加强行业领先地位,赋能更多行业客户和生态伙伴。

红杉中国领投了魔珐科技的天使轮融资,并在之后两次追加投资。红杉中国董事总经理王昊表示:“我们对柴教授团队在计算机图形学和人工智能方面的学术背景和技术积累非常认可,也很看好公司技术在 Metaverse、AR/VR、虚拟内容和虚拟人方向的应用前景”。

五源资本合伙人程宇表示,在 Metaverse 这样徐徐展开的巨大浪潮面前,技术 “基建” 是核心挑战,也是重大机遇。我们很荣幸能从魔珐科技成立伊始见证柴教授带领公司不断探索和突破,成长为产业里重要缔造者和玩家。祝贺魔珐科技完成新一轮融资,相信明天会更好。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。