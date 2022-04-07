印度版今日头条 DailyHunt 的母公司 VerSe Innovation 近日宣布，已完成一笔 8.05 亿美元的融资。有消息指出，在完成这笔印度今年迄今规模最大的一笔融资后（此前为 Byju’s 在上月中旬时完成的 8 亿美元融资），VerSe 的估值已从去年 8 月时的 30 亿美元提升至了近 50 亿美元。

据悉，这笔 J 轮融资由加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）领投，且该机构在其中提供了超半数（4.25 亿美元）的部分，安大略教师退休金计划委员会（Ontario Teachers’ Pension Plan Board）、Luxor Capital、Sumeru Ventures 以及其现有的投资者 Sofina Group 及 Baillie Gifford 等参投。

针对这笔资金的用途，VerSe 表示将用来进一步提升其技术能力。此外，该公司也正着眼于 Web3 以及盈利化等方面的进一步发展。

DailyHunt 的前身是两位前诺基亚员工于 2009 年推出的新闻聚合应用 NewsHunt。之后，该应用被 VerSe 于 2012 年收购，并于 2015 年时更名为 DailyHunt，目前为 VerSe 的旗舰产品之一。据介绍，DailyHunt 现拥有 3.5 亿月活用户，合作内容方达 10 万家，支持 15 种语言。

VerSe 旗下的另一款旗舰产品为短视频应用 Josh。据介绍，Josh 目前拥有 1.39 亿的月活用户，月播放量超 800 亿次。此外，VerSe 也推出了另一款名为 PublicVibe 的超本地化短视频新闻应用（大致可以看成是 DailyHunt 和 Josh 的结合体，但主打周边新闻动态，只支持视频形式）。据该公司表示，PublicVibe 的月活达到 500 万规模。

值得一提的是，字节跳动曾在 2016 年参与了 DailyHunt 的 2500 万美元 D 轮领投，并在 DailyHunt 于 2019 年和 2020 年完成的F 轮和G 轮融资中均加入了对该公司的投资。