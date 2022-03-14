在于去年获得了 20 亿美元左右的融资后，Byju’s 的融资剧本还在继续。

动点出海获悉，印度教育科技独角兽 Byju’s 已于上周五宣布完成了一笔 8 亿美元的新融资。作为结果，有知情人士表示，Byju’s 的估值已从上一轮时的 180 亿美元（去年 10 月份）提升至了 220 亿美元。

据了解，该公司的创始人兼 CEO Byju Raveendran 在这笔最新融资中提供了 4 亿美元，使得其持股从此前的 22.5% 提升至了 25%。该融资的其他参投者包括 Sumeru Ventures、Vitruvian Partners 以及 BlackRock 等。

在这轮最新融资中，Byju’s 也透露了公司的最新情况。据介绍，其平台已拥有超 1.5 亿学习用户。相比之下，在去年初时，这一数字则为 8000 万。此外，Byju’s 也强调称，其平台的年续订率也已达到了 86%。

另一方面，就其线下业务而言，Byju’s 表示已在 23 座城市内推出了 80 个线下中心，并指出希望在今年于 200 座城市内再增加 500 个线下中心。

如本栏目此前强调，在去年一年中，通过 20 亿美元左右的融资，Byju’s 的估值一路从 120 亿美元增长到了 180 亿美元，并对外宣布了近 12 笔、总额超 26 亿美元的收购计划（包含印、美、奥等地区的线下&线上学习机构）。

值得一提的是，上月早些时候，曾有消息人士指出Byju’s 已与至少三家美国 SPAC 公司或相关机构进行了谈判，并计划在未来三到四周内公布与其中一家的 SPAC 合并计划。而在当时，知情人士也指出，Byju’s 也正在计划进行一笔 7.5 到 10 亿美元的 IPO 前融资。目前来看，本次融资很有可能与这一传言相符合——于此，我们也似乎很快就能看到 Byju’s 走上上市之路。