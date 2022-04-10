全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代新能源科技有限公司 (CATL) 已获得第二份部分批准，将在德国东部的图林根州投产新的电池工厂。

宁德时代在中国以外的第一个电池生产设施的初始产能为每年 8 GWh，并计划随着时间的推移将其增加到 14 GWh。最早在 2019 年在图林根州 Amt Wachsenburg 的 Erfurter Kreuz 工业区破土动工，建设了德国第一家电池工厂。工厂的建设现已进入最后阶段，机器的安装正在全面展开。

该公司预计首批电池将在 2022 年底前下线，届时该工厂将雇用约 1,500 名员工。最终，在总投资 18 亿欧元（20 亿美元）之后，这家中国电池巨头的工厂将实现 14 GWh 的产能并在德国创造 2,000 个工作岗位。

该地方由两座建筑物组成：G1，从另一家公司购买的现有建筑物，将电池组装成模块，G2，将生产电池的新建工厂。最新发布的批准是允许在 G2 大楼内生产电池。CATL 的德国子公司以当代 Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT) 的形式运营。 CATL 表示，该工厂几乎与芯片工厂一样复杂，具有洁净室、技术清洁度和恒定湿度。该工厂的部分电力来自建筑物屋顶的太阳能电池板。

位于德国的新电池制造厂标志着 CATL 全球足迹扩张的一个重要里程碑。图林根工厂是否会为特斯拉位于东北约 330 公里处 的柏林-勃兰登堡新超级工厂供货还有待观察。宁德时代是特斯拉的主要电池供应商之一，尤其是在中国，上海制造的 Model 3 和 Model Y 电动汽车的电池组大多采用宁德时代的磷酸铁锂 (LFP) 电池。