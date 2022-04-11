支持和保护数字体验提供全球解决方案的公司 Akamai Technologies, Inc. 今天发布了最新数据，详细描述了在亚洲节日期间恶意僵尸网络攻击的影响范围。这些数据显示，2022 年 2 月农历新年期间，中国的网络攻击事件增加了 15%，表明网络犯罪分子正积极尝试在流量高峰期间侵害网络客户的利益。

攻击的增加延续了始于 2021 年 11 月 “光棍节”（中国电商节）的趋势，在光棍节期间，僵尸网络攻击事件增加了两倍。尽管随后逐渐下降，但攻击流量在去年年底一直保持相对较高的水平，随后在农历新年期间随着零售流量的不断增长而再次跃升。今年，农历新年进一步提振了线上销售，并增加了这一时段对攻击者的吸引力。

恶意行为实施者全年都进行攻击，但节假日期间的高流量让他们更容易掩盖攻击行为。此外，在节日期间客户更有可能用最新的信用卡信息和凭证更新他们的在线购物档案资料，这为攻击者提供了更有利可图的目标。

随着流量的增加，攻击者增加了攻击数量，包括抓取数据、消费客户账户余额、破坏网站功能和索要赎金，给企业造成了巨大的成本。

Akamai 首席安全官 Boaz Gelbord 博士表示：“由于在线活动增加和安全团队人手不足，假日对攻击者来说是一个巨大的机会。亚太地区为网络攻击的成功提供了特别有吸引力的机会，因为巨大的流量使攻击者有机会在网络风险未得到及时缓解的情况下更容易获得立足点并肆意操作。Akamai 与客户合作以制定相关策略，将假日期间和过后恶意机器人的复杂攻击模式和行为纳入考虑，以保护品牌和客户忠诚度。”

Akamai 在日本的研究显示，2022 年 1 月初公历新年前后，日本零售业的恶意僵尸网络活动增加了 150%。攻击在节日后又持续了数周，其模式与在中国观察到的几乎相同。

虽然在欧洲、中东和非洲以及美国的年末假日期间也出现了类似的激增，但中国和日本由于巨大的流量而给成功的网络攻击提供了特别有吸引力的机会：这两个国家的零售商和电子商务行业为世界上人数最多的客户群提供服务。

从 2021 年底至 2022 年初的假日期间，Akamai 的研究人员监测和分析了整个亚太地区潜在的恶意僵尸网络攻击数据。Akamai 全年跟踪良性和恶性机器人在互联网流量中的比例，以发现僵尸网络活动的规律，为网络安全团队提供实用数据，以纳入他们的防御措施。