极狐 GitLab 今日宣布完成 A 轮融资签约，融资金额达数亿元人民币。本轮融资分两阶段进行，第一阶段由淡马锡领投，Alpha Prime、纪源资本、上海人工智能产业基金和诺基亚成长基金跟投；第二阶段由泰康人寿领投，干杯基金和联想创投跟投。本轮融资获得创始股东红杉宽带跨境数字产业基金和高成资本持续增持。

此轮融资资金将用于产品研发团队扩充、市场开拓、开源生态建设以及自主知识产权研发。

本轮领投方代表泰康资产投资总监姜佳立表示：“我们看好中国经济数字化转型带来的变革性的投资机会。在转型浪潮中，中国具备涌现出一批世界级软件公司的实力和潜力，而极狐公司有望成为其中之一。泰康作为秉承长期主义的机构投资者，能够看到极狐公司作为提供基础设施级别工具的头部企业的价值。我们同时也希望在独特的开源文化的驱动下，极狐依靠其独特的在位者优势，将成为助力中国自主创新，科技自强产业的中坚力量。”

创始股东红杉宽带创始合伙人徐全利表示：“我们十分看好开源的先进商业模式和数字化转型带来的 DevOps 长期市场机会。如今开源软件在中国具有可观的市场发展潜力，‘十四五’ 规划对开源软件的大力支持为行业未来发展打下了坚实的政策基础，同时，中国开源贡献者规模快速增长，增速全球第一，数量位居全球第二，而这也成为了中国企业软件超车的关键一环和核心利器。作为以红杉宽带独创 “中外合资 3.0” 模式从头孵化的第一家公司，极狐公司从诞生的第一天就拥有世界一流的产品和广大的用户基础，加上一线基金的长期加持以及极具竞争力的股权激励政策，我们相信这将吸引到国内最顶尖的一流团队，并大大加快极狐公司的商业化落地进程。”

创始股东高成资本创始合伙人洪婧表示：“作为创始股东，我们非常高兴地看到极狐团队从创立至今，在产品迭代、社区贡献、市场拓展、组织建设、生态网络等方面取得了超预期的成绩。中国拥有全世界最大的开发者生态和工程师红利，我们非常看好开源 DevOps 平台在中国市场的发展潜力。基于极狐 GitLab 全球领先的开源产品，结合本地化精英团队，以及专业资本的加持，极狐公司有机会成为中国开源 DevOps 领域的基础设施级平台。作为专注于企业服务和技术创新领域的成长期基金，高成资本将持续支持极狐公司在中国市场的长期发展。”

极狐公司创始人兼 CEO 陈冉表示：“极狐公司始终不忘 ‘成为开源开放文化奠基人’ 的愿景，将 ‘构建国际开放合作桥梁，促进国内科技创新自强’ 视为己任。踔厉奋发，笃行不怠。本轮融资后，我们将加大研发力度，更好地将国际开源社区成果在国内落地生根，为国内用户提供场景化的企业级 DevOps 解决方案。同时，我们会持续推动开放、连接、共享的开源社区生态，为开发者提供一流的开源创新协作平台（JihuLab.com），赋能开源教育人才培养和开发者人才梯队建设，打造可持续发展的、有生命力的中国开源生态。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

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