近日，Bang & Olufsen（下称 “B&O”）宣布签约大中华指定地区分销业务新合作伙伴捷成，持续扩大其在中国内地和港澳地区的零售市场。

本次与捷成的合作，B&O 亚太区执行总裁 Arnaud De Schuytter 表示：“捷成对中国内地和港澳地区的销售渠道发展与消费环境有着准确的了解与预判，这也将在我们提高品牌知名度和扩大业务规模的过程中起到关键的作用。我相信通过我们的共同合作，B&O 中国内地和港澳地区的零售市场规模将登上新的高点。”

作为 B&O 在中国内地和港澳地区的新经销商，捷成自 1895 年成立以来，一直致力于帮助包括保时捷、卡西欧在内的优质品牌进入瞬息万变且不断增长的大中华市场。B&O 相信自己已经找到了合适的经销伙伴，未来双方也将通过合作共同提升 B&O 的品牌知名度以及扩大拥有庞大潜在客户的重要战略市场上的销售成果。

捷成消费品董事总经理白嘉诚先生表示：“捷成消费品一直致力于精心挑选零售品牌，为消费者的生活增添姿彩、带来惊喜。我们很高兴能够与代表着美妙音质、隽永设计，以及精湛工艺的 B&O 携手，响应当下大中华消费市场的需求，为消费者源源注入生活品味。”

中国作为丹麦奢华生活方式视听品牌 B&O 的战略性增长市场，在 B&O 全球零售业务拓展中扮演着至关重要的角色。B&O 于 1925 年在丹麦斯特鲁尔（Struer）成立，经过近一个世纪的发展，B&O 早已突破音频技术的疆界，跻身声学创新的前沿。截至目前，B&O 业务遍及全球超过 70 个市场，并于纳斯达克哥本哈根证券交易所挂牌上市。

自 2022 年 1 月起，捷成集团旗下的核心业务线之一捷成消费品，已经在香港及澳门开始代理 B&O 产品的分销业务，而内地北区市场的分销业务也已于 2022 年 2 月启动。伴随着进一步的共同合作，捷成消费品将持续推进对 B&O 产品大中华指定地区的多渠道分销。