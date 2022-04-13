近年来，大家的居家生活时间显著增长，加上春天的花粉尘螨随着季节交替又开始了新一轮的 “肆虐”，室内时时漂浮的尘埃，各种家具表面扫不完的积灰，角落里难以清理的污垢，窗帘上频繁黏连的宠物毛发……这些都能让你的居家生活分分钟崩溃。

对于家居清洁中的这些令人挫败的小细节，不少人选择了 “眼不见为净”。在戴森最新发布的《全球灰尘研究报告》[1] 中，数据显示中国受访者往往在日常家居清洁中处于 “被动清洁”——52% 的中国受访者在肉眼看到灰尘时才会打扫清洁，比例较去年上涨了 17%。然而，家庭环境中的灰尘颗粒物会随空气流动扩散并沉降于家具底部、顶部、墙角、布艺装饰物等，正因如此，家居清洁中的 “细枝末节” 也成了清洁高效与否的关键。

清洁柜子跟墙的缝隙时，常常会因吸尘器机身卡住而难以完成清洁工作，这时候若不想弃之不顾，那不免要 “大动干戈”，挪动些大物件才行，无形中增添了许多清洁障碍。还有一些家庭由于家居摆件结构复杂、死角多、缝隙深导致难以轻松触及做到有效清洁。为了竭力避免这种沮丧时刻对家居清洁积极性的影响，戴森为系列 [2] 产品配备全新精细清洁配件套组——超窄缝隙转角吸头和无痕软毛除尘刷，通过细微之处的 “小” 突破将家居清洁的痛点、盲点逐个击破，轻松实现精细除尘不伤表面、精准深入缝隙死角的全能深度清洁。

其中，全新超窄缝隙转角吸头的尺寸相比于原有窄缝吸头更长，能够更深入狭小缝隙进行清洁；吸头可旋转 22°深入狭小空间，戴森工程师在采访中介绍，经过大量测试和研究后确定 22°是最佳旋转角度，便于触及家中或车内通常无法触及的空间。刷毛、吸头合二为一的设计，辅助清洁顽固污垢。如有需要，可滑动刷条，使用硬质尼龙刷毛最大限度地提升与难以触及区域的接触面积，清理顽固尘垢。

与此同时，由于一些家居摆件如电子大屏产品、艺术品、皮具往往因为价格昂贵、表面脆弱、结构复杂导致护理清洁困难。为此，戴森工程师以化妆刷为灵感研发了全新的无痕软毛除尘刷。作为戴森首款自清洁超柔软除尘刷，据戴森工程师介绍，无痕软毛除尘刷采用 8100 根尖端细至 0.05 毫米的 PBT 刷毛，为精细的表面提供无划痕的保护，有助防止印记和刮伤。同时，只要简单地旋转卡口，就能完成刷毛的自我清洁，方便下次使用。

随着中国的养宠人数正在日益增多，宠物能给我们带来快乐的同时，其遍布家中各处的宠物毛发，也给居家清洁带了挑战。比如地板、沙发、宠物窝等各个角落和缝隙处都可能积攒着宠物毛发和皮屑。此次，戴森为多款产品升级了不同维度的防缠绕设计。针对地板上的毛发，戴森将通过防缠绕高扭矩吸头以及防缠绕直驱式吸头，助力人们实现更便捷的清洁。这两款吸头在内部设置了由聚碳酸酯齿组成的齿梳，结合螺旋状尼龙刷毛、抗静电碳纤维刷毛以及直驱电机提供的强大动力，可有效防止毛发缠结在刷毛周围，实现深度清洁的同时实现高水平的毛发清除率。而针对床褥、宠物窝等织物软装上的毛发清洁，则为多款产品配备了防缠绕螺旋形吸头。当用户开启强效模式输出强大吸力的同时，防缠绕螺旋形吸头能深层吸除藏在织物深处的肉眼看不见的尘螨，轻松守护人宠共居的睡眠环境。

清洁盲区还不止宠物活动区域，戴森最新发布的《全球灰尘研究报告》显示，中国受访者对于将室外尘和花粉带入室内的担忧程度（37%）显著高于其他国家，但大部分人（64%、54%）仍然忽略了窗帘和窗户的清洁；同时，超过一半（58%、68%）的中国受访者忽略了架子、灯罩的清洁。

现在正值春季，百花盛放，但是花粉和扬尘被携带入室内的问题往往被忽视。中国家庭惯用的传统清洁方式，如扫地或利用纤维抹布、静电除尘棒擦除灰尘，不仅清洁效率低，还容易引起扬尘，导致花粉、霉菌等颗粒悬浮，并随空气迁移至家中各个角落，变成 “无效除尘”、造成对室内环境的 “二次污染”。部分密封性和过滤性能不佳的除尘产品也可能在吸尘时排出不洁净的空气，造成反复清洁室内依然有微尘残留等问题。这些难以察觉的细节，不仅让居家清洁的效率大大降低，还会让人们在清洁过程中被动地吸入灰尘和花粉等过敏原，造成可能危害健康的隐患。

对此，戴森自过去的二十年间不断完善自身的过滤系统，目前戴森最卓越的整机密封 HEPA 过滤系统，可吸附并锁住 99.97% 小至 0.1 微米肉眼不可见的颗粒物 [3]。本次，戴森 V12 系列也升级至整机密封 HEPA 过滤系统，确保在过滤和尘气分离过程中不会有污染气流泄露，有效防止灰尘回到空气中并排出洁净空气，防止清洁过程中的二次污染。

得益于戴森在中国及全球广泛开展的灰尘研究，戴森通过对本地消费者清洁需求的深刻洞悉，从大户型用户的清洁痛点及需求出发，在 V15 Detect 原有配置的基础上带来了全新的内嵌式机身设计。只要按下按键即可轻松卸下长杆，随即切换为手持模式，使用内嵌式的缝隙软毛吸头即可高效清洁。无需来回走动而更换配件，能够高效省时地应对不同的清洁场景与任务；并且为了响应大户型用户降低倾倒尘筒频率的需求，V15 Absolute Extra 的集尘筒容量在原基础上增加 43%，升级至 0.77 升 [4]，清扫无需反复清倒；还额外配备一块可替换的备用电池，续航时间可提升至 120 分钟 [5]。

家居清洁中被忽略的 “细枝末节”，往往正是决定清洁高效与否的关键。作为清洁变革的引领者，戴森一直致力于 “解决他人容易忽视的问题”，同时不断研发推出创新科技，以此满足中国消费者日益变化的清洁需求。此次对于地板清洁品类的全线升级，也是戴森再一次通过对灰尘的深入研究完成自我革新，进一步助力用户高效轻松地应对各个细节处的深度清洁，创造更加洁净、健康、舒适的家居环境。

备注：[1] 戴森 2022 年《全球灰尘研究报告》对全球 11 个国家的 12309 名受访者于 2021 年 11 月 15 至 24 日进行调研，涵盖美国、澳大利亚、日本、中国、韩国、法国、英国、德国、西班牙、意大利和土耳其。其中基于中国 33 个省城地区，如上海、河南、福建、黑龙江、云南等，共 1009 名中国受访者的相关数据所编辑。其中，中国宠物主为至少拥有一只狗或猫的中国受访者，共 352 位来自中国 33 个省城地区。

[2] 系列标配指戴森 V15, V12, V11, V10, Digital Slim, V8 配备无痕软毛除尘刷、超窄缝隙转角吸头。戴森 V15, V12, V11, V10, V8 配备防缠绕螺旋型吸头。

[3] 基于第三方实验室，根据标准 ASTM F3150 测试标准，在强效模式下进行的过滤测试。检测机构：通标标准技术服务有限公司。

[4] 仅针对 V15Absolute Extra 和 V15 Complete，对比 V15 Absolute。

[5] 仅限于 V15Absolute Extra，对比 V15 Absolute 和 V15 Complete。