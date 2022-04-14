丰田的 Woven Plant 部门正在努力开发先进的自动驾驶汽车技术，而无需使用昂贵的传感器，包括激光雷达。Woven Planet 是丰田的子公司，前身为丰田高级开发研究所 (TRI-AD)。该子公司告诉路透社，它可以通过使用廉价相机收集用于训练其自动驾驶技术的数据。他们的目标是在不付出高昂成本的情况下快速成功地开发系统。

Woven Planet 工程副总裁 Michael Benisch 表示：“我们需要大量数据。仅仅拥有可以从一小部分非常昂贵的自动驾驶汽车中收集到的少量数据是不够的。” 丰田去年收购了 Lyft 的自动驾驶部门，Benisch 是该部门的前任工程总监。他还表示：“相反，我们试图证明我们可以释放丰田和大型汽车制造商所拥有的优势，可以处理大量数据。”

丰田同意特斯拉的做法，即必须从大量 “自动驾驶” 汽车中收集大量测试数据。它还同意在测试过程中使用昂贵的传感器（如雷达和激光雷达）成本高昂且不太可能具有可扩展性。

当特斯拉宣布其先进的安全功能和驾驶员辅助系统将转向基于摄像头的视觉方法时，人们担心它不够强大。特斯拉的车辆甚至暂时失去了一些令人印象深刻的碰撞测试评级。然而，当这家汽车制造商证明仅视觉方法正在发挥作用时，该汽车制造商重新获得了在安全组织中的地位。

特斯拉的方法使其能够将硬件安装在所有汽车中，并由实际车主在现实世界中进行测试。特斯拉的所有车辆都标配 Autopilot，但该品牌的全自动驾驶测试版技术只能在特斯拉批准的特定车辆中激活，这些测试人员支付了该功能并在一段时间内获得了特定的特斯拉安全分数时间。与此同时，像 Alphabet 的 Waymo 这样的公司仍在他们的车辆中使用昂贵的传感器和激光雷达，并且他们正在更封闭的环境中进行测试，与专业的测试驾驶员一起进行测试。

Woven Planet 表示，它的摄像头比过去使用的传感器便宜 90%，而且它们很容易安装在乘用车车队中。有趣的是，丰田子公司指出，改用其廉价相机的数据已经将系统性能提高到仅使用来自昂贵传感器的数据进行训练时的性能。丰田明确表示，它可能仍将先进的雷达和激光雷达用于自动驾驶出租车。Benisch 解释说，多年来，相机技术 “完全有可能” 超越更先进传感器的性能。