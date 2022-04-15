4 月 14 日，全球机器学习和增长营销解决方案的领导者 Moloco 于 13 日宣布升级 Moloco Cloud DSP（云营销平台），此次更新侧重于通过智能预算分配提升广告效果、通过智能化的 UI 和 UX 实现工作流程自动化、以及优化广告创建。

依托于 Moloco 的机器学习算法，Moloco Cloud DSP 可有效挖掘潜在用户，此次更新包含：

优化预算分配 ：Moloco 的周预算优化工具，通过选择每周广告效果表现最佳的日期和时间节点来帮助市场营销人员提升预算效用。此外，Moloco Cloud DSP 平台还能将实时数据持续融合到机器学习系统，在客户广告活动推进中及时优化方案，不断提高其广告表现以达成客户的 ROAS 目标。

：Moloco 的周预算优化工具，通过选择每周广告效果表现最佳的日期和时间节点来帮助市场营销人员提升预算效用。此外，Moloco Cloud DSP 平台还能将实时数据持续融合到机器学习系统，在客户广告活动推进中及时优化方案，不断提高其广告表现以达成客户的 ROAS 目标。 简洁直观的活动设置界面 ：为了提升用户体验，升级后的 Moloco UI 和 UX 提供直观易懂的引导流程和基于目标的内置优化建议，仅需简单 4 步即可轻松创建 Campaign。

：为了提升用户体验，升级后的 Moloco UI 和 UX 提供直观易懂的引导流程和基于目标的内置优化建议，仅需简单 4 步即可轻松创建 Campaign。 自动生成video Endcard：当客户上传视频广告时，升级后的 Moloco Cloud DSP 可自动生成横向、纵向和方形格式的 video Endcard，无需客户手动创建和上传。Endcard 包含需要推广 App 名、logo、开发者、评论和评分。

Original Games 市场营销负责人 Andrey Filatov 表示：“借助 Moloco 的 周预算优化工具，我们在 Android 端获客的 CPA 降低了 20%，ROAS 提升了 7.6%；而在 iOS 端，则实现了 CPA 12% 的下降和 ROAS 2% 的提升。”

“Moloco DSP 解决方案助力市场营销人员通过盘活一手数据以提升广告活动的回报，”Moloco 产品副总裁 Anurag Agrawal 表示：“此次升级与 Moloco 强大的机器学习算法相结合，瞄准目标受众并实时调整竞价策略，不仅可以帮助客户改善整体使用体验，还有助于以更低的成本实现更精确的广告投放，获得更好的广告效果。”