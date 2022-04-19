亚马逊可能是下一家进入增强现实领域的大型科技公司。根据 Protocol 报道的工作招聘信息，该公司正在招聘相关人才。

不过招聘信息中并没有具体细节。比如招聘一位「软件工程师——XR/AR、XR/AR 设备」，这份工作将包括「为全新的智能家居产品构思和开发关键软件和架构」。该职位在一个「新的跨职能团队」中。另一个是技术项目经理，新产品——XR 描述了「你将如何将先进的 XR 研究概念开发神奇且有用的全新消费产品」。招聘信息要求「具有构建深度技术产品的经验，例如 AI/ML、机器人技术、游戏」。

许多大型科技公司都开始认真涉足 AR/VR 设备。前身为 Facebook 的 Meta，可能在这一方向上的转变最大。其已经与 Ray-Ban（雷朋眼镜）合作生产了 Quest 耳机和智能眼镜，并计划在 2024 年发布其第一款 AR 眼镜。苹果传闻已久的 AR/VR 设备可能会在 2023 年推出。Google 有望在 2024 年出货 AR 眼镜。Snapchat 则是在 5 月宣布了其 AR 眼镜。微软多年来一直在销售 HoloLens。

鉴于其种类繁多的智能家居设备，亚马逊可能在 AR 或 VR 方面具有优势。可以想象这样一个场景：一副亚马逊 AR / VR 眼镜与其他支持 Alexa 的设备连接，让用户在眼前一目了然地了解家中发生的一切。