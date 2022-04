4 月 19 日,KaaS 学习平台企业极客邦科技宣布完成 1 亿元 B+轮融资,由东方富海、赛智伯乐、新系创联合投资,指数资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于内容开发、技术研发和市场品牌投入。

极客邦科技表示,将持续推进 To B 与 To C 双轮驱动的产品矩阵、加速构建生态,助力数字化人才全面发展从而推动中国数字经济的高质量发展。

东方富海合伙人陈利伟表示:“随着 IT 技术变革叠加数字化转型的深入,企业和从业者正在加大针对技能缺口的投入力度,数字人才市场将迎来持续增长。通过模型和测评定位用户需求,匹配个性化课程内容和过程管理,数字人才学习平台能够实现岗位画像-培训-绩效-人才发展闭环,可以有效帮助用户在职业技能提升过程中实现数字化和智能化,这是数字人才培养的重要发展方向。极客邦科技作为国内 KaaS 模式引领者,已经在广大从业者和部分大型客户中积累了良好口碑,我们看好极客邦科技的团队并将长期支持公司发展。”

赛智伯乐合伙人袁智勇表示:“随着数字化转型的不断深入,越来越多企业的业务都由 IT 系统支撑,业务的成长更多取决于企业的数字化能力。数字化能力不仅体现在技术人才专业能力提升方面,还体现在管理层有无数字化思维、用数字化工具管理企业的能力。极客邦科技在 IT 圈有着十余年的积淀,享有良好的市场口碑,在企业数字化能力提升方面有着海量的内容和众多大厂的实际案例,InfoQ 年度技术大会也在国内技术圈有着极高的影响力。团队以 ‘勇猛精进 成就客户’ 作为核心价值观,持续优化前沿内容、满足客户需求,获得了众多知名客户的认可。我们相信极客邦科技定会继续不负众望为更多的数字人才、企业的数字能力提升提供更优质的产品和服务。”

融智咨询旗下的新系创创始人周辉表示:“中国高科技企业,明线是产品经营,暗线的竞争是人力资源。数字经济时代,人才梯队建设、数字人才培养,成为了企业迫切要解决的问题。极客邦科技深耕数字人才培养领域,为企业数字化转型、数字人才任职资格能力提升,提供了一个非常好的学习发展平台。我们看好极客邦科技在数字经济时代的发展潜力。我们坚信,极客邦科技不仅会取得市场成功,更会取得财务成功,并为中国数字经济高质量发展做出贡献。”

极客邦科技自 2007 年开展业务以来,服务的个人用户与企业客户遍布中国大陆主要城市、港澳台地区,以及美国硅谷等。经过多年的行业深耕,该公司已经为全球千万技术人,数万家企业提供服务;已建设线上全球软件开发知识与创新社区 InfoQ,连续多年举办业界技术峰会 QCon、ArchSummit 等,发起并成立技术领导者社区 TGO 鲲鹏会,自主研发数字技术学习产品极客时间 App,及企业级一站式数字技术学习平台。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。