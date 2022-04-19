智能座舱是高度数字化和智能化的人机交互解决方案，它允许驾驶员和乘客在车中通过语音助手、触控屏、抬头显示等多种方式与车机系统发生交互，掌握实时行驶信息和在线资讯，并对车机下达指令。智能座舱解决方案正成为智能汽车产业链中越发重要的一环，优秀的智能座舱解决方案不仅可以从功能性的角度为用户操控车辆提供便利，还可以增强用户粘性。因而各大车企及相应技术供应商争相布局。IDC 认为，智能座舱市场将在未来 5 年维持快速增长，并将为消费者带来全新的驾乘体验。

基于此，IDC 对智能座舱未来 5 年的发展趋势进行了总结：

车机将 “超越屏显”：随着车用显示屏的成本不断下降，仪表盘、中控台位置显示屏或触屏对机械部件的替代逐渐普及。越来越多的车企已开始为消费者提供诸如多屏互动之类更进一步的服务，大大加强了座舱体系的整体性与科技感。此外，抬头显示技术的发展使车机信息的传递超越了显示屏的局限，避免了驾驶员的目光离开路面，增加了驾驶的安全性。光波导技术的发展又大大缩小了 AR HUD 硬件的体积，使其在更多车型中的装配成为可能。

车机将在人机交互的过程中采取更多主动：座舱内摄像头的人脸识别功能（辅以座椅重力传感器等套件）将使车机能够更加准确地判断驾驶者身份。这将允许车机在得到使用者授权的前提下记录驾乘人员的多媒体使用习惯，从而基于车上人员的兴趣及习惯主动选择电台、推荐导航路线、调节车内氛围灯及显示屏风格、调节座椅等。不仅意味着更具个性化的信息娱乐系统，更是车机系统从被动提供服务向主动与驾乘人员互动的转变。

车机回应消费者操作的敏捷性将大幅提升：随着汽车行业逐步走向智能化，车辆电子电器架构正逐步从分布式 ECU 架构向域集中式发展，座舱域内的芯片算力将得以整合。这一方面将提升座舱域算力的使用效率，另一方面将允许车企部署更具整体性的解决方案，从而扩大互联网大厂、AI 科技公司在此领域的用武之地。智能座舱底层系统的运行速度将大幅提升。

车机与外部物联网（IoT）的协同将进一步加深：未来 5 年随着 5G 技术的发展及其服务生态体系的完善，汽车将逐渐成为物联网内另一个智能终端。其与智能家居的协同将实现车辆到家前预先开（房间）灯、开空调、预热烤箱等功能，与手机、电脑的协同将使其成为家与公司以外的 “第三空间”，承担办公、娱乐场地的作用。甚至随着车内传感器的发展，车辆将具备监控驾乘人员的身体健康状况的能力，从成为 “大健康” 产业链中的一环。

智能座舱是汽车行业智能化的重要组成部分，而车辆逐步的智能化对半导体行业提出了新的需求。根据《IDC 全球半导体应用预测（2022–2026）》，全球汽车领域半导体市场规模将在 2026 年达到 669.63 亿美元，2022-2026 年复合增长率（CAGR）4.7%。其中，专用类芯片较多用于多媒体、通信、I/O 设备，与智能座舱相关性更高，2022-2026 年复合增长率更是达到 4.8%，涨势明显高于全球整体半导体市场 2022-2026 年复合增长率 3.2% 的市场整体平均情况。

IDC 中国智能汽车领域研究经理王博指出，智能座舱的发展不仅将优化车内人员的驾乘体验，还为进一步的增值服务提供了无限的可能。汽车作为大宗消费品，天然享有较高的品牌信任，因而在当今数据驱动的市场中潜力巨大。车企及其一线供应商应当抓紧这一机遇，加快推进内部业务数字化转型。