阳春三月却遭遇疫情 “倒春寒”，引发一场艰苦的防控阻击战。为了支援抗疫一线，瑞和康医生集团积极响应号召，在最短时间内以最快速度集结，驰援重点区域，践行医者担当。在没有硝烟的战 “疫” 线上，成为最活跃的 “大白”。

大白的抗疫日记：最热的一天、最感人的一天

“哪里需要我们，我们就出现在哪里，这就是医务人员的使命。” 瑞和康医生集团驻点上海社区康复中心项目的康复治疗师程亚兴这样说道。疫情警报拉响后，瑞和康医疗的程亚兴与王昱博立即投身一线，前往上海市浦东新区大团镇、北蔡镇等地支援核酸采样工作。

奋战在抗疫一线，这些瑞和康医生们度过了最热的一天、工作时间最长的一天、最感动的一天……无数个一天串起意义非凡的抗疫时光。

3 月 13 日，是程亚兴与王昱博投入抗疫的第一天，也是最热的一天。在 26℃高温下，穿着密不透风的 “大白” 服，如同蒸桑拿一样。三楼、四楼、六楼，一趟趟奔波，让身体的承受力也接近极限，“恶心、头痛、心跳加快的不适感越来越强烈，咬牙坚持五个半小时完成了第一天任务。” 程亚兴这样记录着。

3 月 21 日，是程亚兴收获感动的一天。在大团镇辖区内上门单采时，他遇到一对年龄分别为 92 岁和 89 岁的老夫妇。面对采样，老人没有恐惧与躲避，而是热情迎接。如此高龄却保持独立与乐观精神，让程亚兴在艰辛抗疫路上收获了安慰与信心，怀抱美好希望，用自己的负重前行守护居民健康。

3 月 24 日，是程亚兴工作时间最长的一天。8 点出发，直到 23 点才返回医院。在 14 个小时的工作内，程亚兴与同事认真分类，安排错时下楼，秩序井然地完成了 3450 人的采样，其中包括 12 栋封控楼内的 300 人，以及 48 名分散居住的行动不便者。

穿上防护服，撑起医生使命

“穿上防护服，就要担负起自己肩上的责任和使命。” 瑞和康医生集团康复医师贾紫平这样说。毫不懈怠是瑞和康医生集团的态度，穿着厚重的防护服，戴着勒得眼眶生疼的护目镜，顾不上吃饭，不敢多喝水，他们昼夜奋战在核酸采样一线。

3 月 9 日，贾紫平如往常一样下班，半路却被单位紧急召回，与科室同事紧急执行外出采样任务。当时疫情初起，他们往来奔波于浦东金杨附近的小区，为单个密接人员进行核酸采样，夜里一点多才完成任务回家。贾紫平夫妻是同行，都在社区医院工作，又同时被外派执行采样任务，怕家人担心，他们向父母隐瞒了工作内容。

疫情形势愈发严峻，采样任务更为繁重，然而身边同事陆续被隔离，人手越来越少，贾紫平与剩下的同事挑起采样重担。每次任务短则 3 小时，多则 6 小时，每天平均出两三次任务。从早晨五点钟集合开工，一直忙到晚上两三点，休息时间不够，连吃饭也要争分夺秒，常常是 5 分钟内风卷残云解决一餐。

担心上厕所不方便，穿好防护服以后，贾紫平与同事们都不敢多喝水，每次收工时，喉咙干得冒烟。天气热时，衣服被汗水湿透，碰上下雨天，则被冻得瑟瑟发抖。

面对各种困难和阻碍，虽然也有委屈和犹豫，但作为医务工作者，他们始终坚守肩上的责任和义务，也明白面前的难关终将被攻克。

同心担责驰援一线，践行企业初心

在瑞和康医生集团，像程亚兴、贾紫平这样投入抗疫一线的医生还有很多，分布在陕西省耀州区人民医院、广东省惠州卫生职业技术学院附属医院、山东省阳信县人民医院……

由于瑞和康医生集团的工作特点，医生们时常奔赴各地，结束了一家医院的驻点带教工作就要奔赴下一家医院，但他们依然身体力行诠释医者担当。面对疫情来势汹汹，瑞和康医护人员义无反顾地驰援各座城市，用速度和态度践行保卫家园的承诺。

瑞和康医生集团隶属傅利叶智能集团旗下瑞和康医疗，2020 年傅利叶智能与瑞和康医疗 “牵手”，共同助力三级康复网络建设在全国快速落地，守护健康是企业发展的不变初心，致力于通过智能技术带来美好生活。当前守望相助、同心抗疫成为傅利叶智能与瑞和康医疗的共同追求，瑞和康医生支援一线的同时，傅利叶智能也积极捐献抗疫物资。

3 月 29 日下午，傅利叶智能向上海健康医学院捐赠大批物资，为学校师生送去健康与温暖。这批物资的送达过程并非一帆风顺，当时大量物流物资囤积仓库，面临无人派送的困境。傅利叶智能的工作人员放弃周末休息时间，去仓库协调运送物资。当时多数男同事被困家中，为了让物资以最快速度送到师生手上，几位女同事挺身而出，冒着被感染的风险，进入仓库，将物资一件件分拣出来。

傅利叶智能相关负责人表示，“正值疫情防控的关键时期，疫情防控任务重、难度大，得知许多教师操劳抗疫，难以获得舒适休息，为确保师生身体健康，因而紧急采购调拨了 150 台筋膜枪和 200 条盖毯，用于提升师生们的休息质量。傅利叶智能希望物资可以救急解困，与师生携手共同守护健康生活。”