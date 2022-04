凭借豪华轿车 EQS 和运动型行政轿车 EQE,梅赛德斯-奔驰在高端市场也进入了全新的全电动时代,这是这家百年老厂的全新态势。EQS SUV 是为电动汽车开发的第三款采用这种架构的车型系列,迎来上市时刻。这款 SUV 前卫豪华的内饰为多达 7 名乘客提供充足的空间、舒适性和连通性。得益于强大的电动机、灵敏的 4MATIC 全轮驱动和智能越野驾驶模式,EQS SUV 还能够轻松应对复杂地形。

新款 EQS SUV 与 EQS Saloon 共享长轴距(3210 毫米),但高出 20 多厘米。详细尺寸:5125/1959/1718 毫米(长/宽]/高])。内部尺寸受益于这些宽大的 SUV 尺寸以及为电动平台量身定制的目的设计的优势。第二排座椅可以作为标准进行电动调节。空间中最多可容纳四个高尔夫球袋。第三排座椅带有两个额外的单独座椅。

EQS SUV 在车身典型空气流动细节的优化导致了迄今为止独特的宽敞性和空气动力学效率的结合。所有 EQS SUV 的后桥上都有一个电动传动系统 (eATS),配备 4MATIC 的版本在前桥上也有一个 eATS。在 4MATIC 车型中,扭矩转换功能可确保在前后电动机之间智能、连续地分配驱动扭矩,从而在每种情况下使用最高效的 eATS。前桥和后桥上的电动机是永磁同步电动机 (PSM)。这种设计的优点包括高功率密度、高效率和高功率恒定性。

凭借 EQS SUV,梅赛德斯-奔驰向零排放机动性迈出了重要一步,并朝着实现 Ambition 2039 又迈进了一步。该车型以完全二氧化碳中和的方式生产。EQS SUV 为道路上的零排放出行、智能资源节约和负责任的循环经济提供了真正的解决方案。

新款 EQS SUV 的底盘前部采用四连杆式车桥,后部采用独立的多连杆式悬架。具有连续可调阻尼 ADS+ 的 AIRMATIC 空气悬架是标准装备。车辆高度可以提高几厘米。除了 DYNAMIC SELECT ECO、COMFORT、SPORT 和 INDIVIDUAL 模式之外,4MATIC 版本还配备了 OFFROAD,这是另一种越野驾驶模式。此外,转向角高达 4.5 度的后桥转向是标准配置。它在城市中提供了充足的机动性和在陆地上的敏捷性。可选择并通过 OTA 更新,提供高达 10 度转向角的版本。

安全方面,与所有其他梅赛德斯-奔驰车型一样,EQS SUV 具有刚性乘客舱、特殊变形区和现代约束系统。EQS SUV 的欧洲版是第一款能够检测后座是否实际被占用的奔驰车型。如果后排乘客未系安全带,驾驶员会收到特定警告。另一个新功能是所谓的乘员存在提醒。该系统可以指示车辆后部可能被忽视的儿童。在欧洲、澳大利亚和新西兰的车辆中,提醒功能是标配。

Mercedes me Charge 是全球最大的充电网络之一:它目前包括超过 700,000 个交流和直流充电点,其中约 300,000 个位于欧洲。自 2021 年以来,当客户在欧洲使用 Mercedes me Charge 为其汽车充电时,梅赛德斯-奔驰确保随后可以抵消绿色电力。高质量的原产地保证确保可再生能源的绿色电力与通过 Mercedes me Charge 提取的绿色电力一样多。全新 Mercedes me Charge 功能 Plug & Charge 让 EQS SUV 在支持 Plug & Charge 的公共充电站充电更方便。

电动智能导航根据多种因素规划最快、最方便的路线,包括充电站,并对交通拥堵或驾驶方式的变化做出动态反应。这包括在 MBUX 信息娱乐系统中显示电池的充电状态是否足以在不充电的情况下返回起点。在路线计算中优先考虑沿途手动添加的充电站。计算每个充电站的估计充电成本。借助 ENERGIZING AIR CONTROL Plus,奔驰从整体上考虑 EQS SUV 中的空气质量。该系统融合了过滤、传感器、显示概念和空调。HEPA(高效微粒空气)过滤器具有非常高的过滤水平,可以捕获与外部空气一起进入的细颗粒、微粒、花粉和其他物质。

借助智能软件,MBUX 完全适应其用户,并为他们提供针对众多信息娱乐、舒适性和车辆功能的个性化建议。最重要的应用程序总是根据情况和上下文在视野内的最顶层提供。

内饰的亮点是 MBUX Hyperscreen。这个大型弯曲屏幕单元几乎占据你的大部分视野。三个屏幕位于一个共同的盖板玻璃下,并在视觉上融合在一起。前排乘客的 12.3 英寸 OLED 显示屏为他们提供了自己的显示和控制区域。在欧洲以及越来越多的国家,前座乘客还可以在车辆行驶时观看动态内容。奔驰具有独特功能:如果摄像头检测到驾驶员正在注视乘客显示屏,系统会自动调暗动态内容。

杜比全景声 (Dolby Atmos) 音响系统将 EQS SUV 的音频体验提升到一个新的水平。录音室混音的单个乐器或声音可以放置在聆听区域周围。一种新的声音动画因此成为可能:这是因为虽然传统的立体声系统通常具有左右动态,但杜比全景声可以利用整个空间并创造 360 度的体验。

剩下的时间,就交给市场,看下市场对这款车会有怎样的回馈。