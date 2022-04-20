近日，高性能机器人研发商杭州宇树科技有限公司（简称 “宇树”）宣布完成 B 轮系列融资，本轮系列融资合计数亿元，由经纬创投和敦鸿资产分别领投，海克斯康集团（Hexagon AB）、老股东顺为资本、容亿投资、深创投跟投，由云岫资本连续担任独家财务顾问。

宇树创始人兼 CEO 王兴兴表示：“本轮融资后，宇树将继续保持产品快速迭代的节奏，不断丰富产品线、提高产品性能，同时加快推进现有产线的建设与完善，深耕四足机器人赛道 2B 与 2C 市场，将公司技术、产品、市场、品牌等全面发展迈上更高台阶。宇树寓意科技树，我们将不断开发创新性产品来推动世界的变革。”

宇树成立于 2016 年 8 月，专注于消费级、行业级高性能四足机器人，灵巧六轴机械臂等研发、生产及销售。四足机器人相比轮式机器人、履带式机器人等其他移动机器人，具有人机交互友好、运动灵活、复杂环境适应性强等多项优势，在 2B 与 2C 领域皆具广阔前景。宇树此前获得由红杉资本种子基金、祥峰投资、初心资本联合投资的 Pre-A+轮以及顺为资本领投的 A 轮融资。

随着软硬件技术的逐步成熟以及成本下降，四足机器人灵活性及性价比持续提升，普及度大大提高。截至目前，宇树已陆续推出 Laikago、Aliengo、A1、Go1、B1 等多款四足机器人产品，累积销量数千台遍布几十个国家。其中于 2021 年 6 月发布的首款消费级产品 Go1 上线天猫、山姆会员店等渠道，已获得消费者高度认可；于 2021 年下半年新发布行业级四足机器人 B1、灵巧机械臂 Z1 也逐步进入量产阶段。

谈及到四足机器人的应用落地，王兴兴表示：“四足机器人是最有机会率先进入大众生活的仿生机器人产品，我们 2C 产品发布半年多，已有近千台海内外出货量，新一代 2B 产品也在更为广阔的场景落地应用。我们致力于研发创新性科技产品，相信四足机器人将在不久的未来带来更大程度的效率提升与幸福感获得。”

据悉，除了 2C 端产品销售喜人外，宇树 2B 端巡检类应用也在多个重磅行业级客户落地，涵盖消防、公安、钢铁、电网、油气等场景。伴随此次海克斯康集团的战略投资，双方在智能制造、智慧城市等领域上达成了战略合作，未来双方将推出搭载四足机器人平台的解决方案，赋能全场景智慧化战略升级。

在竞争壁垒上，王兴兴表示，从技术产品角度，宇树在机械结构、生产工艺、材料工艺、运动控制、传感等方面已处领先地位，从感知系统、传感器、关键硬件及算法全方位将产品性能打磨到极致，且核心供应链均自主掌控，已率先具备了可靠量产的能力。同时，宇树的产品迭代能力、全球品牌影响力、全球渠道能力构筑宇树的领先优势，未来宇树将保持此优势，继续引领全球四足机器人行业发展迈入新阶段。

在未来发展上，宇树表示将保持产品与方案高速迭代，提高产品、方案、市场、品牌竞争力，加速生态形成，不断深耕 2B 与 2C 市场，让四足机器人走进千家万户与每个角落。据了解，宇树今年又将会带来几款创新性产品。

经纬创投合伙人王华东表示：“四足机器人凭借优越的灵活性、友好的人机交互能力，及同等地形下更低的成本，在企业应用及普通消费者场景均有良好的前景。在四足机器人领域，宇树有着领先的核心零部件自研能力，多款产品在量产及交付上领先于竞争对手。经纬领投 B 轮融资，希望能助力宇树的产品迭代及品牌建设，更好地通过自身发展而推动行业的变革。”

敦鸿资产合伙人俞文超表示：“机器人是 AI、算力、IoT、底层硬件等各种技术的集大成者，这一未来万亿级赛道的星辰大海才刚开启。四足机器人作为 ‘新物种’，除了 2B 应用外，有望成为最早在 C 端普及的机器人之一。宇树是全球范围内，少数掌握了硬件、软件算法等核心技术，并且做到了规模量产出货的公司。敦鸿资产在科技方向上聚焦于未来会对社会产生重大影响的大赛道，非常高兴能和宇树这样的中国本土诞生的世界级公司同行，也期望能和更多优秀创业者一起改变世界。”

海克斯康集团全球副总裁及大中华区总裁李洪全表示：“我们很高兴作为战略投资人投资宇树。我们非常看好宇树在全球四足机器人领域的领先地位和未来的长足迅猛发展前景。海克斯康将在我们全球领先的数字化传感器技术、数字化采集、数字化集成、大数据平台融合，以及在公共安全、应急指挥、化工园区安防、地下管网、交通、能源、森林防火等细分行业解决方案领域及水、电、气、暖等公共事业智慧运维领域与宇树全面深度合作，赋能宇树在数字城市、平安城市及智慧城市领域发挥更好的行业解决方案的引领作用，双方携手，共同助力民生生态发展，助力中国数字经济发展。”

云岫资本合伙人兼 AI/智能制造组负责人符志龙表示：“宇树科技是全球领先的四足机器人企业，其领先的研发、产品、量产能力以及市场影响力都为四足机器人行业树立起标杆，让四足机器人在 2B 与 2C 领域都开启快速的商业化进程。非常荣幸云岫能陪伴宇树达成 B 轮系列融资这一重大里程碑，相信王总将带领团队持续创新，将四足机器人产品带入千家万户，为人类生活带来更多美好且具创新性产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。