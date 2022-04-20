今年以来，国内外多种突发因素为中国外贸行业带来严峻挑战。2 月，国际局势动荡推高原材料价格。3 月以来，国内新冠疫情多点频发，深圳、上海在内的核心外贸城市迎来大考，随着疫情防控进一步升级引发部分供应链环节阻滞，从原材料采购到生产后的出货均出现波动。

聚焦 3 月以来国内疫情对中小微外贸企业的影响，4 月 20 日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 与中国国际贸易促进委员会商业行业委员会联合发布《2022 年 3 月中小微企业出口贸易（B2B）指数报告》（以下简称 “指数报告”）。

该指数报告包括 2022 年 3 月中国外贸出口先行指数和 2022 年 3 月中国中小微外贸企业竞争力指数。同时，报告特别推出深圳、上海外贸出口先行指数，以展示在本轮疫情影响下核心外贸城市的出口表现。指数援引 2022 年 3 月及往年同期具有代表性的同批客户样本数据，并结合 XTransfer 平台中小微外贸企业收款表现及中国海关出口数据，反映中国中小微外贸企业在国内外突发因素影响下的出口表现，为 2022 年第二季度及全年中国中小微外贸企业全球展业提供重要指引和策略制定依据。

值得一提的是，为实时反馈近期社会各界关切的上海疫情影响，上海外贸出口先行指数在 2022 年 3 月数据之外增加了 2022 年 4 月 1 日至 4 月 15 日的指数及分析。同时，为进一步深入分析指数动因，该报告调研了若干深圳和上海的中小微外贸企业，并总结于报告内。

疫情冲击下，中国外贸出口稳中有增

当前诸多突发因素超出预期，但中国外贸行业依然保持了强劲的韧性。据海关统计，3 月份我国货物贸易进出口总值 3.2 万亿元人民币，同比增长 5.8%。其中，出口 1.75 万亿元，同比增长 12.9%。

根据 XTransfer 指数报告第一部分《2022 年 3 月中国外贸出口先行指数》，3 月指数整体稳中有升，与去年同期相比表现出较为一致的走势；指数波动源于外贸收款的正常周期性表现，国内外突发因素暂未影响中国中小微外贸企业在 3 月的发展趋势。报告显示 2022 年 3 月中国中小微外贸企业收款量同比增长 15.7%，增幅略高于海关总署发布的 3 月货物贸易出口增长率，这也彰显了中小外贸企业的强劲增长动力。报告预计 2022 年第二季度中国外贸出口将有望逐步走出国内外不利因素的影响，继续实现稳中有增。

同时，该报告特别推出深圳、上海外贸出口先行指数。为快速控制疫情扩散风险，深圳于 3 月 14 日至 20 日进行全市社区封闭管理。短暂的封控并未对深圳中小微外贸企业带来较大影响，2022 年 3 月深圳中小微外贸企业收款量同比增长 18.4%，增速仍略高于全国整体水平。

据指数分析，从 3 月 14 日开始的为期 7 天的封闭式管理后，深圳外贸出口先行指数在短暂的下滑后快速修正，重回正常水平。报告认为，深圳作为中国最活跃的外贸城市之一，在二季度将迎来稳步增长。

从 3 月 28 日开始，上海以黄浦江为界 “划江而封”，分区分批实施核酸筛查。2022 年 3 月上海中小微外贸企业收款量增长 12.2%，增速略低于全国整体水平。3 月上海外贸出口先行指数未因疫情扩散及防控升级表现出较大的回落。这是由于上海中小微外贸企业具备分散灵活的供应链，部分企业上下游供应商遍及全国多地，有效地提升了抗风险能力。

4 月以来，截至报告发布日（4 月 20 日），上海仍处于疫情攻坚克难阶段。为反映本轮疫情对上海中小微外贸企业的出口贸易影响，该报告增加 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日及往年同期的数据分析。分析显示，上海中小微外贸企业收款量同比下降 1%，由于疫情的进一步影响，生产制造、物流仓储、集卡运输呈现不确定性，使得中小微外贸企业收款放缓。

3 月上海外贸出口先行指数稳中有升，4 月上半月则略有回落。突如其来的疫情，给上海这座国际化港口城市，以及这座城市的外贸企业，带来了一定程度的危机与考验。以跨境物流为例，2021 年上海港集装箱吞吐量突破 4700 万标准箱，同比增长 8%，连续 12 年位居全球第一。然而，目前受新冠疫情影响，上海港口出现劳工短缺问题，陆运交通受阻，这给外贸行业带来了一定程度的负面影响。

在疫情的持续侵扰下，该报告认为，2022 年第二季度上海中小微外贸企业将短期承压，至疫情防控取得明显进展后，指数将有望重新回升。

复杂的国内外形势下，中小微企业保持高竞争力水平

3 月以来中小微外贸企业面对复杂的国内外形势，依旧保持高竞争力水平，展现出强大的韧性和活力。《2022 年 3 月中国中小微外贸企业竞争力指数》显示，2022 年中国中小微外贸企业将短期承压，但是长期向好的基本面不会改变。

该指数从买家信任度、产品吸引力、出口运营效率三个维度综合评估。2022 年 3 月指数稳中有升，指数重回 2021 年年末水平。但由于国内疫情多点频发引发的重点外贸城市物流仓储、集卡运输、港口运输短暂性承压，供应链效率表现相对低迷，平均发货时间由 2021 年 11 月表现最好的 29 天延长至 31 天。

同时，越来越多的中小微外贸企业具备一定的数字化能力，疫情防控升级带来的居家隔离未造成贸易停滞；此外，部分中小微外贸企业上下游供应商分散在全国多地，拥有更为分散灵活的供应链，有效地提升了抗风险能力。

不平凡的3月：外贸企业爬坡过坎

疫情起伏反复给外贸企业普遍造成冲击。国际形势变化、海陆空物流成本增长等不断出现的 “变量” 也摆在外贸人的面前。来自深圳一位从事通讯设备出口的外贸主介绍道：“疫情使人们的经济活动减少，所以对我们产品的需求也减少了。更为严峻的是，物流成本的增加稀释了大部分利润，海陆空运费飙升。另外，我们的仓库在香港，今年初因为疫情影响，导致发货的人工成本大大增加。”

长三角、珠三角因疫情封城的消息时不时传来。而坚持，就是一些 “老外贸人” 的写照。“今年情况有所不同，国外的产能在逐渐恢复，而中国遭遇了比较严重的疫情，很多国外买家会更倾向于就近购买，所以我们的经营挑战肯定比去年要大。”

此外，因疫情封控造成的无法及时发货也成为许多外贸企业避不开的焦点，为整个外贸产业链上下游带来连锁反应。“长三角地区一体化发展格局，周边区域的生产、物流、仓储等都受到了极大冲击，引发了一系列连锁反应；另一方面，之前从上海港出口的货物只能改成从宁波港出口，导致宁波港出现拥堵情况，进不去也出不来，集装箱停留时间延长，货物交付时间也因此推后。”

疫情突袭，一些外贸企业通过提升数字化能力进一步夯实组织内部协同和供应链管理。上海和深圳地区的一些中小微外贸企业为稳定外贸、打通堵点而采取的办法，对各地亦有借鉴意义。“现在大家都被困在上海，没有办法飞到别的城市去验货。但长期等下去也不是办法，目前开始考虑通过照片、视频等方式来验货。” 同时，为应对疫情和海外订单可能减少的风险，许多外贸人开始采取新的办法。其中，部分外贸人选择加速供应链分散化，如到其它地方投资办厂或寻找新的合作伙伴，这样一来即使一家工厂受影响，还有其他工厂可以保证产能。

在疫情倒逼下，部分外贸企业开始加强在海外社交媒体层面的获客能力。来自深圳的一位外贸人谈到：“现在除了压缩管理成本、尽量 ‘节流’ 之外，就是想办法 ‘开源’。目前正在加强线上获客能力，学习通过 TikTok、Instagram 等国外社交媒体获取流量，现在市面上有很多这类课程，我们也正在投入成本去学习。”

正视目前遇到的困难和挑战，但依然要坚定地相信中国外贸企业的强悍与韧性。千难万险何所惧，大战大考炼真金，生产制造产业链的完善和中国外贸人勤奋不屈的品质是确保外贸行业继续稳步前行的基石。中国中小微外贸企业必将爬坡过坎，行稳致远。