奥迪从内到外进行系统设计，公布了奥迪 Urbansphere 概念车的计划。设计师和工程师最初为交通密集的中国特大城市创建了奥迪 Urbansphere，尽管该概念也适用于世界上任何其他大都市中心。在这些个人空间特别短缺的城市地区，这款概念车提供了迄今为止奥迪最大的内部空间。它与吸引所有感官并提供全新体验水平的技术和数字服务智能地协调这一点。

“为了满足中国客户的需求，奥迪在北京的设计工作室和英戈尔施塔特紧密合作，共同开发了奥迪 Urbansphere 概念车，” 奥迪股份公司董事会管理主席、负责中国市场的马库斯·杜斯曼 (Markus Duesmann) 说. 第一次，中国的潜在客户也可以参与开发过程，在被称为 “共同创造” 的过程中贡献自己的愿望和观点。

结果可以从这款概念及其特别引人注目的内饰中看出。宽敞的汽车充当了带轮子的休息室和移动办公室，在交通中充当了第三个生活空间。为此，即使在每天的高峰时段，奥迪都会将完全隐私的奢华与车上的各种高科技功能相结合。自动驾驶技术将明显没有方向盘、踏板或显示器的内饰转变为移动交互空间，为更广泛的数字生态系统提供了门户。

Audi skysphere、Audi grandsphere 和 Audi urbansphere 是该四环品牌开发的三款概念车，旨在展示其对未来高端移动世界的愿景。在此过程中，奥迪正在创造一种车辆体验，其目的远远超出了仅仅花时间在车上从 A 点到达 B 点的目的。

车辆还可以处理超出骑行本身的日常任务——例如预订晚餐或从车上在线购物。此外，自主奥迪 Urbansphere 概念车可在家中接载乘客，并独立负责寻找停车位和为电池充电。

还提供定制的信息娱乐产品，例如车载音乐和视频流服务的无缝集成。奥迪还将根据客户的个人喜好为客户提供独家优惠，包括参加音乐会、文化活动和体育赛事。没有 B 柱。因此，乘客一上车，整个车型内部的世界就向他们敞开。向外旋转的座椅和投射到车辆旁边地面上的红地毯将进入汽车的行为变成了一种体验的舒适。

轴距为 3.40 米（11.2 英尺），车宽为 2.01 米（6.6 英尺），即使对于豪华级汽车来说，其足迹也不仅仅是庄严的。再加上 1.78 米（5.8 英尺）的净空高度和宽大的玻璃表面，这些尺寸提供了异常宽敞的内部体验。

两排四个独立座椅为乘客提供豪华的头等舱舒适感。后排座椅提供特别宽敞的尺寸和多种调节选项。在放松和娱乐模式下，靠背最多可倾斜 60 度，而腿托可同时伸展。集成在座椅侧面的中央扶手和车门上的扶手营造出舒适的安全感。座椅还以多种方式满足乘客不断变化的社交需求。交谈时，他们可以在旋转座椅上面对面。另一方面，那些想要隐居的人可以使用安装在头枕后面的隐私屏幕向坐在他们旁边的人隐藏他们的头部区域。此外，每个座位都有自己的声音区域，头枕区域配有扬声器。单独的监视器也内置在前排座椅的靠背中。

另一方面，当乘客想要一起使用信息娱乐系统时，有一块大尺寸的透明 OLED 屏幕，它从车顶区域垂直旋转到两排座位之间的区域。无论是眼动追踪、手势或语音控制，还是触控，所有操作模式都是一样的：Audi urbansphere 概念会根据个人用户进行调整，了解他或她的喜好和常用功能——在此基础上，它不仅可以明智地完成基本命令，还可以直接向用户提供个性化建议。

控制面板甚至集成在门的扶手中。这样，汽车始终使用光学指示器为乘客提供不可见的触摸表面来显示其位置。同时，左右门的扶手上都有 VR 眼镜，可以与信息娱乐选项结合使用——例如 Holoride 系统。

向中国致敬的一个特别之处是乘客在离开奥迪这款概念车时可以随身携带的一种发光配件——奥迪 Light Umbrella，这是一把自发光的雨伞。受中国传统雨伞的启发，这把伞作为保护伴侣和多功能光源——雨伞的内皮由反光材料制成，因此整个表面充当了一个无眩光的照明单元。

Audi Light Umbrella 不仅为用户提供了更好的路径视野，而且变得更加明显——当过马路或处于危险情况时，通过人工智能和先进的传感器技术激活发光锥的有节奏闪烁。Light Umbrella 还可以将佩戴者置于尽可能好的光线下，因为它可以在需要时均匀地照亮他们的脸部，以实现完美的自拍。

奥迪 Urbansphere 的技术平台——Premium Platform Electric 或 PPE——专为电池电力驱动系统而设计，因此充分利用了这项技术的所有优势。PPE 的关键元件是车轴之间的电池模块，与奥迪 Grandsphere 一样，该电池模块可容纳约 120 千瓦时的能量。奥迪通过使用车轴之间的几乎整个车辆底座，成功地实现了电池的扁平布局。

再加上 24 英寸的大轮毂，这不仅从设计角度来看，基本的比例都是完美的。驱动系统的核心是 800 伏充电技术。它确保电池可以在最短的时间内在快速充电站以高达 270 千瓦的功率充电。因此，充电时间接近传统停车为由内燃机驱动的汽车加油的时间：只需十分钟即可将电池充电至足以为汽车供电超过 300 公里（186 英里）的水平。此外，该电池的电量超过 120 千瓦时，可在 25 分钟内将电量从 5% 充电至 80%。这意味着续航可达 750 公里。