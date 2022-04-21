以下内容来自 Counterpoint Research：

在中国 XR 技术于 2016 年经历了该产业的第一次热潮。但由于后续技术的不成熟和未能满足公众的期望，这阵热潮在随后的两年中消失了。五年后，随着元宇宙概念的崛起和 Meta 公司（前 Facebook）的消费级 VR 头戴设备 Oculus 在商业中获得的成功，中国 XR 市场迎来了第二次风口，华为、小米和 OPPO 等移动巨头纷纷入场参与竞争，并发布自有品牌的智能/AR 产品。

Counterpoint Research 发布了一份关于《中国 XR 市场概览》的报告，该报告不仅分析了 XR/AI 技术几年间的进步以及如何将区块链作为成熟元宇宙的基石，而且也衡量了该产业的成熟度是否能够达到中国 XR 市场大规模采用的水平。

当前情况

目前，从专注于 XR 的初创企业到移动巨头，有四大力量引领着中国的 XR 行业。2021 年下半年，中国前五名的智能手机制造商中有三家推出了自有品牌的智能/AR 眼镜。由此可以看出，智能/AR 眼镜品类以其相对较低的准入门槛和较大的潜力成为中国 XR 行业最具竞争力的品类，也成为了智能可穿戴设备的下一个领先设备。在 AR/VR 核心技术较为落后的现状下，中国的制造商们正在尝试更多的开发手段，即利用自身已有的技术功能优势，追求更多如语音控制、虚拟助手和手势控制等增值流行功能。同时，中国制造商也在多元化其产品线，通过为工业和服务业提供产品，从 B2C 转向 B2B 市场。Rokid X-Craft 和 Rokid Glass 是在工业/商业应用中获得了客户的价值主张的典型例子。

中国领先企业概览

技术概览

根据 Counterpoint 的《中国 XR 市场概览》报告，该市场目前正朝着将 Micro-LED 与波导技术相结合的方向发展以用于增强显示，这也为高端的 AR 眼镜设定了新标准。小米即将推出的 AR 眼镜就选择了这样的组合。Micro-LED 可实现更薄的显示屏、更低的功耗和更高的显示分辨率。然而，由于高昂的生产成本导致将其大规模采用的可能性较小，因此仅在高端型号中有所应用。此外，目前 AR/智能眼镜的运算能力仍然依赖手机。然而，中国对 5G 技术大面积早期的采用和高速发展都提升了 AR/智能眼镜成为独立于手机的集成设备的前景。

在 VR 头戴设备方面，Pico、爱奇艺和影创科技等中国领先厂商正在采用高通的 Snapdragon XR2 SoC 处理器，这是 Snapdragon 产品线的一部分，主要针对 AR 和 VR 设备设计，以实现最佳性能，与 Meta 的 Oculus Quest 2 进行对标。

竞争格局

即使有大玩家在试水中国 XR 市场，AR 市场仍有待充分发挥其潜力，独立头显仍有待考察。然而，随着中国 VR 市场的领导者 Pico（被字节跳动收购）在 Neo 3 模型上取得的成功，这种情况可能很快就会改变。预计在 2022 年，市场上将会推出多款 AR/智能眼镜，包括 Nreal Air、华为 Eyewear 3、OPPO Air Glass、Rokid Vision，可能还有小米 AR 眼镜。

OPPO 银色半框 Air Glass 3