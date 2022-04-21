4 月 21 日，一加手机举办 “王牌登场快稳狠” 新品发布会，正式发布全新 Ace 系列，带来新系列首款产品一加 Ace。一加 Ace 采用独家定制天玑 8100-MAX 芯片，搭载 HyperBoost 游戏稳帧引擎，全球首发超晶石墨散热，全系标配长寿版 150W 超级闪充和 IMX766 旗舰主摄。发布会上一同发布了无线耳机一加 Buds N、颈挂式耳机一加云耳 Z2 和一加 18W 冰点散热背夹三款产品。

一加 Ace 将于 4 月 26 日 10:00 正式开售，起售价 2499 元。一加 Buds N、一加云耳 Z2 和一加 18W 冰点散热背夹也将于同一时间开售，售价均为 199 元。

发布会上，一加中国区总裁李杰首次公布了一加未来的产品定位：聚焦性能赛道。一加未来的产品线将分为数字系列和 Ace 系列，数字系列定位优雅强悍的性能旗舰，它会延续一加一贯的高端旗舰路线，带来最极致的性能体验和高级的质感设计；新增的 Ace 系列，定位为有颜有料的性能王牌，为用户提供不降级的硬核科技和快稳爽的游戏娱乐体验。李杰还表示：无论做什么产品，一加不将就的产品初心和理念永远不会变。一加出品，必属精品。

一加 Ace 设计上采用了硬朗直边，搭配 2.5D 台阶的全新设计，看上去更加轻薄，也更具速度与力量感。手机后壳一加 Ace 采用全新的电光瀑布工艺，行业首创光哑渐变，左侧纹理自上而下慢慢消失，自然渐变的留白让人能感受到光的流动。后盖线条纹理由深至浅，质感和细节都更有层次，手感细腻且不沾指纹。配色上，一加 Ace 选用 “开黑” 和 “回蓝” 两色，开黑低调沉稳又不失优雅，光照下仿佛有光影流动；回蓝采用幻彩 CD 纹，灵动飘逸。一加 Ace 机身厚度仅为 8.2mm，重量控制在 186g，依然一加式的好手感。

一加 Ace 搭载独家定制版天玑 8100-MAX 芯片，通过一加和 MTK 专属的研发团队联合调校，天玑 8100-MAX 针对游戏稳定性，AI 计算能力和夜景视频降噪能力进行了全面优化。游戏方面，一加充分结合 MTK 稳帧策略和 HyperBoost 游戏稳帧引擎的 GPA 稳帧策略的优势，保持长时间帧率稳定；AI 性能上，得益于双方 AI 技术能力的融合，天玑 8100-MAX 的 AI 算力大幅提升，Benchmark AI 跑分定制版天玑 8100-MAX 芯片比非定制版本高约 2000 分，同平台排名第一；针对用户痛点场景夜景视频拍摄，一加 Ace 专门做了针对性技术攻克，使其夜景视频降噪能力大幅提升。

除了顶级 8100-MAX 芯片，一加 Ace 还支持 12GB + 512GB 的超大内存组合，这是目前市面上唯一支持 512GB 大内存的天玑 8100 手机，满足用户极致存储需求。一加 Ace 全球首发超晶石墨散热，散热性能提升 60%，VC 散热面积高达 4129.8mm2，总散热面积 35198.2 mm2 为一加史上最大。一加 Ace 还配置了定制 X 轴线性马达，立体双扬声器，性能体验全面满足。一加 Ace 从游戏体验出发，重新设计了天线，带来全新设计的电竞 9 天线。电竞 9 天线可以敏锐地捕捉到手机周围的任何信号，无论用户打游戏如何握持，都不会对信号有影响。一加 Ace 上还首发全球领先的 Wi-Fi/蓝牙全加速技术，有效地解决了 Wi-Fi 和蓝牙互扰问题，平均网络延迟从 120 毫秒降低到 50 毫秒，极大地改善了 Wi-Fi+蓝牙下的网络速度。

针对游戏场景中发生的帧率断崖式下跌和团战里遇到的突然卡顿，一加 Ace 搭载 HyperBoost 游戏稳帧引擎，通过图形异构、GPA 稳帧两大核心技术，带来芯片级软件调校，保障游戏帧率长时间又高又稳。GPA 稳帧技术利用 AI 稳帧模型，能够带来持久稳定的高帧率，减少掉帧次数，拒绝断崖式掉帧；图形异构技术则是深入处理器内部，实时帮助处理器梳理工作量，使处理器工作量不超标，使游戏不会出现突然卡顿。一加 Ace 还配备游戏独显芯片，通过游戏插帧处理后不仅可以让游戏帧率翻倍，而且还能让游戏更加稳定，提升画面流畅度，改善游戏时发热情况，降低功耗。

强悍配置加上领先行业的游戏技术，一加 Ace 获得了多项专业认证。发布会上，一加宣布一加 Ace 获得泰尔实验室的游戏手机认证并且通过了首届英雄联盟手游职业联赛比赛用机硬件测试认证，成为了首届英雄联盟手游职业联赛推荐用机；此外一加 Ace 还通过了和平精英职业联赛技术实验室赛事环境认证。

一加 Ace 出厂搭载、全系标配长寿版 150W 超级闪充，正式把救急充电时间拉入到 1 分钟时代。充电 1 分钟即可开黑 1 整局，通话 2 小时，极速回血，电量不焦虑。长寿版 150W 超级闪充不仅充的快，电池寿命更长久。在完全充放电 1600 次后，一加 Ace 电池健康度依然能够保持 80% 以上，相较于行业常规的 800 次，电池寿命是行业的两倍。一加 Ace 获得德国莱茵 TÜV 安全快充系统认证，充电安全有保证。

影像方面，一加 Ace 搭载 IMX766 + OIS 光学防抖影像组合，带来旗舰级的影像表现。在相机算法上，集团已经打磨了 IMX766 超过 2 年时间，影像算法经历了 40 次大版本的迭代优化，IMX766 传感器的能力得到最大程度的发挥。在 OIS 光学防抖的协同下，IMX766 拥有优秀的成像表现，成像锐度、降噪和暗光细节俱佳。使用一加 Ace 拍摄的照片清晰通透，白平衡控制出色，即使动态抓拍效果也非常清晰。

一加 Ace 采用了深度定制的 6.7 英寸 120Hz 柔性电竞直屏，支持 10 亿色与 HDR10+认证，色彩细腻准确。一加 Ace 支持 720Hz 电竞触控，屏幕捕捉手指的速度比画面显示还要快 6 倍，职业玩家已经察觉不到任何触控延迟，这样的表现甚至可以应付未来几年的游戏要求。

发布会上还公布了一加 Buds N、一加云耳 Z2 和一加 18W 冰点散热背夹三款配件产品，进一步丰富一加产品品类。一加 Buds N 是一款拥有全面体验的入门级无线蓝牙耳机，它拥有 12.4mm 超大低频动圈单元，单次续航达 7 小时，单支仅 4.8g，佩戴无负担，搭配小巧精致的豆杆设计，时尚感拉满。一加云耳 Z2 是一款颈挂式耳机，30 小时超长续航远超市面上的同类产品；一加 18W 冰点散热背夹是一加首款散热背夹，拥有目前行业最高的 18 W 散热功率，采用航天级双通道超频制冷，超高热导率材料，并且拥有双独立控制芯片，带来行业第一散热能力。

一加 Ace、一加 Buds N、一加云耳 Z2 和一加 18W 冰点散热背夹将于 4 月 26 日上午 10 点正式开售，OPPO 商城、京东、天猫、苏宁易购、一加授权门店线上线下全渠道开售，现已开启预售。现在预定一加 Ace，赠 TWS 耳机，享受 12 期免息，赠价值超 2000 元游戏礼包。产品售价如下：

一加 Ace 8GB+128GB 版本，售价 2499 元；

一加 Ace 8GB+256GB 版本，售价 2699 元；

一加 Ace 12GB+256GB 版本，售价 2999 元；

一加 Ace 12GB+512GB 版本，售价 3499 元。

一加 Buds N、一加云耳 Z2 和一加 18W 冰点散热背夹三款产品售价均为 199 元。