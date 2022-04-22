北京时间 4 月 22 日，中国最大在线问答社区知乎正式在香港联合交易所挂牌上市，股票代码 “2390”，成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。上市当天，知乎创始人、董事长兼首席执行官周源，知乎首席技术官李大海，知乎首席财务官孙伟等核心管理团队亮相知乎公司云敲锣仪式现场。

知乎创始人、董事长兼首席执行官周源（左），知乎吉祥物刘看山（右）

周源在敲锣现场致辞：“今天带着一份回家的喜悦，我们回到香港上市，对知乎来说是又一个重要的里程碑，为未来发展搭建了更稳健的平台。站在崭新的起跑线上，我们将更有底气深耕内容赛道，获得更多朋友的认可。”

知乎此次在港交所上市形式为双重主要上市，上市发行价定为每股 32.06 港元，共发售来自早期投资者的 2600 万股公司 A 类普通股，售股股东将收到全球发售的全部所得款项净额近 8 亿港币。与此同时知乎不增发新股，这也意味着知乎此次回港并无募集资金的目的，从此举意图来看，公司在不稀释现有股权的情况下，实现了进军香港资本市场，同时也化解了目前中概股普遍面临的美股退市风险。

业内人士介绍，双重主要上市和二次上市（secondary listing）有很大区别，采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位。从上市流程来看，双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请，而二次上市流程会简化很多，很多香港上市规则都被豁免。如果公司从二次上市升级为双重主要上市，还须经历复杂的申请和批准流程，存在相当变数。业内人士称，继美国证监会（SEC）将多家中国公司认定为有退市风险的 “相关发行人” 后，寻求双重主要上市已被多家中概股公司纳入了议程。

根据 3 月 14 日知乎的最新财报，2021 年知乎全年总营收达 29.59 亿元（人民币，下同），同比增长 118.9%；其中第四季度营收 10.19 亿元，同比增长 96.1%；并且以内容为核心的非广告业务占比达到了 61%。截止 2021 年 12 月 31 日，知乎持有现金及现金等价物总额为 74 亿。

知乎创建于 2010 年，以问答为主的业务模式和产品形态，发展成为中国最大在线问答社区，同时也是创作者高度聚集的原创内容平台，构建了开放、健康的社区生态。

2021 年 3 月 26 日，知乎在美国纽约证券交易所挂牌上市，并实现了超预期的全年财报。十三个月后，知乎登陆香港联交所，成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司，为知乎未来发展搭建了更稳定的平台。