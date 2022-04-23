4 月 22 日，欧莱雅 2022 BRANDSTORM 创新策划大赛中国大陆总决赛于线上举行，为期四个月的赛事圆满收官，六支获胜的年轻人团队将作为中国大陆赛区代表参加全球半决赛，与更多国际青年精英展开巅峰对决。作为全球规模最大的创新策划大赛之一，赛事从 1992 年创办至今已发展成为广受赞誉的国际性“创新人才孵化站”，旨在孕育并孵化勇于创新颠覆、善于学习思考、乐于挑战自我的年轻人才。今年恰逢大赛发起三十周年，欧莱雅 2022 BRANDSTORM 全新启航，首次将面向人群由在校大学生拓展至所有 30 岁以下群体，不限专业、背景、经历，以 “美，2030制造DISRUPT BEAUTY 2030” 为主题设置三大赛道——多元包容之美、地球生态之美、创新科技之美，在聚焦行业与社会未来发展的同时，更旨在赋能青年发展，通过激发青年人的创造力，鼓励并带动他们共同探索行业的无限可能。

全新升级赛制，用颠覆 2030 的美，助力行业未来

身为全球美丽事业的先行者，欧莱雅致力于为当下的社会与世界的未来创造美。 2022 大赛的主题和三大赛道设置，与欧莱雅集团全新使命“创造美，让世界为之所动” 的内涵相呼应。美是海纳百川的包容力，是守护地球的担当力，也是科技创新的源动力。欧莱雅始终坚持一件事，即创造美，通过不断推出优质、高效、安全、真诚且负责任的产品和服务，为更包容、更绿色、更智能的世界未来而努力。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示：“‘把握小趋势，下好先手棋’ 是欧莱雅一直以来的制胜秘诀。通过快速把握消费趋势，深入洞悉市场变化，我们始终引领行业潮流，促进行业更美好长远的发展。而美的未来需要 ‘共同’ 创造，在这一道路上，年轻人是我们最重要的伙伴之一，我们相信年轻人的力量，通过持续关注、投入青年发展，与他们携手一起颠覆 2030 未来之美。我们也将继续协同生态圈合作伙伴共发展、解码内动力，为青年人才赋能，推动企业自身乃至整个行业的共同进化。今年正值BRANDSTORM创新策划大赛创立30周年，欧莱雅亦迎来入华 25 周年，两者间的碰撞让我们更加期待，下一个由年轻人开启并发挥积极作用的四分之一世纪即将到来！”

点燃 2022创想，激活青年制造大师的无限潜力

继今年 1 月大赛正式启动以来，全国共有超过12,000名参赛者踊跃报名，为创新策划注入年轻活力。欧莱雅从导师资源、职业机会、深度体验及创业机会等多方位大力支持青年发展。赛事期间，由欧莱雅邀请的行业外部、公司内部大咖导师坐镇，为每一位参赛者在赛道主题解析、方案设想与执行、职场经验与商业洞察等方面倾囊分享，助力其快速提升行业视野及专业技能。

值得一提的是，冲入全国半决赛与总决赛的队伍，在两天的比赛现场与内外部嘉宾玩转了一次元宇宙探索之旅。于 4 月21 日、22 日举行的半决赛与决赛全程均运用了首次开设的线上“BRANDSTORM 2030 制造局元宇宙” 虚拟会场，参赛选手、外部观赛者及嘉宾均可凭借开放权限使用虚拟形象，在会场中自由探索地图板块，将 “创玩” 进行到底。半决赛期间，会场地图特设不同展示与互动区域，现场亦有多个分会场供外部观赛者聆听分享、积极互动，如 HR 一对一咨询环节、青年对话环节“青年圆桌对谈” 等，其中复旦大学管理学院职业发展中心主任曹能老师、欧莱雅内部大咖以及同学们在圆桌对谈中热烈交流了当下年轻群体的现状与求职趋势。

线上“BRANDSTORM 2030 制造局元宇宙” 虚拟会场

一番精彩比拼后，9 支队伍从半决赛中突出重围，共同角逐欧莱雅 2022 BRANDSTORM 创新策划大赛中国大陆三大赛道的冠亚军荣誉。决赛现场，由欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞带领的强大评审团悉数到场，聆听参赛队伍的轮番展示，包括项目内容、创新亮点等，在互动中擦出新的创意火花。最终，在评审团的一致好评下，Aged4Beauty 团队、Oh Box Time 团队、Metagalaxy 团队分别摘得“多元包容，2030制造”、“绿色可持续，2030制造”、“科技智能，2030制造” 赛道桂冠，XiaoHuangCai 团队、Cwid 团队、Valiancy2Supreme 团队则分别荣获三大赛道的亚军称号。此外，Metagalaxy 战队还从半决赛的观赛者投票中脱颖而出，获得“最受欢迎方案奖”。接下来，六支获胜团队将在欧莱雅的带领下，遨游欧莱雅中国大陆版图，包括广州百库、苏州工厂等地。本次大赛中表现出色的前 50 支队伍全员均获得欧莱雅校园招聘项目绿卡，快人一步获得欧莱雅职业机会。

为期四个月的创玩之旅圆满落下帷幕，外部嘉宾与参赛选手也纷纷表达了各自的体会与感受。作为本届大赛的评委之一，MSC 咨询创始人兼 CEO 谭亚幸表示：“相较于我的学生时代，现在的年轻人拥有更多的职业发展机会。BRANDSTORM 创新策划大赛主动让年轻人参与其中，并关注可持续议题，实现商业和社会层面的双重价值，非常有意义。”“科技智能，2030 制造” 赛道亚军 Valiancy2Supreme 团队的同学们则谈到：“作为学生，我们有很多天马行空的想象。在欧莱雅导师们的培训下，我们见证了一个灵光一闪的想法从青涩迈向成熟的全过程，并取得了优异成绩，感到非常高兴。”

秉持“欧莱雅，为青年” 项目初心，持续赋能青年发展

在 30 年历史的 BRANDSTORM 大赛背后，一以贯之的是欧莱雅集团对年轻人才与青年力量坚定不移的支持。2021 年，欧莱雅正式发布全球项目“欧莱雅，为青年”（L’Oréal for Youth），旨在为年轻人提供多元的工作机会，助力他们迈出职业生涯第一步，以及采取各类行动提高年轻人的就业能力。该项目在去年向 30 岁以下的年轻人提供了超过1.83万个工作机会，并承诺从2022年到2025年将每年提供2.5万个工作机会、每年向10万名学生提供学习和大师课程的机会、每年提供1,500 天的就业指导以及动员超过1,000 名欧莱雅优秀员工为来自贫困背景的学生提供职业指导。

为此，欧莱雅不断革新面向年轻群体的招聘和校园项目，除了本次欧莱雅 BRANDSTORM 创新策划大赛，大家所熟悉的管理培训生、暑期实习生项目、欧莱雅创变实验室，以及“有意思青年” 高校公益挑战赛等也都是欧莱雅赋能年轻人职业发展的多元化方式。以 BRANDSTORM 大赛为纽带，欧莱雅为越来越多的全球青年提供导师分享行业前沿信息与洞察，创造就业与职业指导机会，发挥平台力量以点亮他们的灵感并助力其创意的商业化落地，真正激发年轻人的想法与态度，让更多人看见青年风采。

青年人对于当下世界的态度正在影响着世界的未来。在本届大赛的赛场之外，欧莱雅也在与更多的年轻人进行对话。自赛事启动以来，欧莱雅青年会客厅在知乎上发起“你对现在的世界满意吗” 话题讨论，收获了热烈反响，鼓励年轻人分享对于世界的观察与态度、理想的未来生活，鼓励他们关注社会当下的现状，表达自己的态度，助力其思考并探索未来的更多可能性。

欧莱雅北亚区及中国人力资源副总裁沈琳表示：“在 BRANDSTORM 创新策划大赛上，我们看到了一代又一代中国青年的成长与崭新面貌。本届大赛中，年轻人展现出对多元包容、绿色可持续以及科技智能的未来的追求与向往，并提出了诸多兼具巧思与执行力的方案，让我们对于企业、行业乃至整个世界的未来发展充满信心。我们将继续赋能中国青年，共同成长以创造更加美好的未来。”